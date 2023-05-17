Путин поручил оценить ущерб от природных пожаров в Курганской и Свердловской областях

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин дал указание подсчитать сумму ущерба, причиненного в результате крупных пожаров в Курганской и Свердловской областях. Список поручений по итогам совещания с членами правительства был опубликован 17 мая на сайте Кремля.

— Правительству РФ совместно с МЧС России и органами исполнительной власти Курганской и Свердловской областей обеспечить организацию работ по оценке ущерба, причиненного в результате природных пожаров на территориях указанных субъектов Российской Федерации, прежде всего в отношении жилья и иного имущества граждан, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, — говорится в сообщении.

Кроме того, президент дал указание до начала отопительного сезона обеспечить жильем погорельцев, пострадавших из-за природных пожаров в Курганской и Свердловской областях. Если в их семьях есть дети школьного возраста, то для них предоставят бесплатные путевки в федеральные детские центры («Артек», «Орленок», «Смена», «Океан» и «Алые паруса»).

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