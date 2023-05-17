Курганская область отправит 10 УАЗов в зону спецоперации

Участники спецоперации получат в скором времени новую партию УАЗов. Фото: телеграм-канал губернатора Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал количество автомобилей УАЗ, которые регион отправил военнослужащим в зону спецоперации.

— Посчитали с коллегами, сколько автомобилей УАЗ Курганская область направила нашим военным и мобилизованным с начала года. Получилось уже 13 автомобилей, — написал в своем телеграм-канале Шумков.

Глава региона заявил, что сейчас готовятся к отправке еще 10 УАЗов. Военнослужащие получат их в течение ближайших месяцев.

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