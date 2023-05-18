«Будет ощущение, что только построили»: министр культуры Алексей Бетехтин рассказал о ремонтах на миллиарды рублей

В Челябинской области продолжается реконструкция театров и знаковых культурных объектов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Лето — время перерыва в театрально-концертном сезоне. Однако за стенами учреждений культуры кипит работа: идет ремонт, появляется новое оформление интерьеров, восстанавливают исторический декор или, наоборот, создают нечто принципиально новое. О том, как изменится театр драмы, когда запланировано долгожданное открытие цирка и как поступят с разрушенными домами культуры в небольших городах – рассказал в интервью радио «Комсомольская правда» (93,5 FM) министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

— Как идет реновация театра драмы имени Наума Орлова? И почему именно реновация?

— Реновация – это программа министерства культуры Российской Федерации. И именно под эту программу нам были выделены средства. И выделены не просто так, а с подачи губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который обратился к президенту России Владимиру Путину. Он поддержал выделение средств на реновацию двух объектов в Челябинской области: «Белый дом» (усадьба Демидовых) в Кыштыме и наш театр драмы.

Сейчас идет активная стадия работ внутри фойе драмтеатра – зоне гостеприимства: кафе, туалеты. До этого мы отремонтировали фасад и поработали с внутренними помещениями, которые не касаются зрителей. Театр на это время не закрывали, он работал в прежнем режиме. Все работы должны завершить к концу года.

Губернатор Алексей Текслер проверил, как продвигается ремонт драмтеатра. Фото: пресс-служба губернатора.

Но у нас еще зрительный зал и сцена. Сцена – самое дорогое в театре во всех отношениях: и для зрителей, и в финансовом плане. Механика сцены, оборудование, свет, звук – все это стоит приличных денег. Весь ремонт в целом обойдется в сумму около 2 млрд рублей. Сейчас по программе минкульта РФ на реновацию выделено полмиллиарда рублей, и они успешно осваиваются.

Пока красиво только на картинке. Фото: пресс-служба губернатора. Фото: пресс-служба губернатора.

Разительных изменений здания драмтеатра не будет – оно является объектом культурного наследия как внутри, так и снаружи. Все останется на своих местах, но будет обновлено. Будет ощущение, что театр только построили.

— Уже второй год ремонтируют здание бывшего художественного училища на проспекте Победы. Как продвигаются работы? И продолжается ли обновление инструментов?

— Зданию на проспекте Победы, 167, где сейчас находится учебный корпус ЮУрГИИ, больше ста лет. И только в прошлом году там начался капитальный ремонт.

В 2022 году мы отремонтировали кровлю. Было непросто, но сейчас у здания современная крыша с обогревом в местах, где скапливается лед. В этом году будет полностью отремонтирован фасад, заменены все окна. В 2024 году зайдем внутрь, чтобы заменить сантехнику, электрику, перекрытия, проведем косметический ремонт, освещение. За три года здание полностью преобразится.

Ремонт в здания художественного училища продлится три года. Фото: пресс-служба губернатора.

Что касается закупки инструментов, то это – дорого. Массовое обновление проходит по нацпроекту «Культура». Сейчас этим занимается вся страна. Стоят очереди за баянами, балалайками, скрипками, роялями. Процесс приобретения инструментов усложнился, так как по нацпроекту мы должны покупать отечественную продукцию. Но наши челябинские снабженцы работают хорошо – все закупаем и все заявки удовлетворяем.

Губернатор Алексей Текслер и Алексей Бетехтин обращают внимание на каждую деталь. Фото: пресс-служба губернатора.

— Давайте перенесемся в Магнитогорск, где идет реконструкция театра кукол и актера «Буратино». Расскажите, пожалуйста, об этапах.

— Это третий театр, который попал под программу капремонта театров для детей и молодежи в регионе. Они контрактовались, сумма там приличная – несколько сотен миллионов рублей. Сейчас идет закупка материалов. В конце сезона строители приступили к работам. Пока непонятно, будет ли театр работать с открытием сезона в прежнем помещении. Скорее всего, нет. Но в городе есть хорошие залы, где можно показывать спектакли. Мы избегаем того, чтобы на время ремонта распускать коллективы и снимать труппы, как это делают в других регионах. Практика, в том числе и с челябинским театром кукол, показала, что зритель активно идет на спектакли, даже если они проходят в других помещениях.

— Жители отдаленных городов и поселков жалуются на плохое состояние домов культуры. Сколько таких обращений поступает и есть ли очередь?

— Каждый год мы подаем порядка 20 заявок на федеральное финансирование в рамках нацпроекта «Культура». Из них 3-4 заявки отбирает федерация, около 10 ремонтируем за счет средств области по поручению губернатора. В этом плане бюджет региона в 2022 году был рекордным – около 1,5 млрд рублей было израсходовано на ремонты библиотек, музеев, ДК, клубов.

По инициативе Алексея Текслера у нас должна появиться новая программа по открытию модульных клубов с модельными библиотеками. Это такие быстровозводимые клубы, современные с отоплением, светом, канализацией. Открывать их будем в поселениях с населением в 1-2 тыс. человек. Клубы рассчитаны на 100 и 200 мест. Пилотный проект запущен в Копейском городском поселении, уже открылись два клуба. Мы туда пригласим глав заинтересованных муниципалитетов, губернатора – и если все срастется, то в следующем году стартуем.

— Модельные библиотеки первые в регионе появились в 2021 году. Чем они отличаются от привычных библиотек?

— У каждой модельной библиотеки свой дизайн-проект, свои авторские подходы к локализации мест. Используются современные технологии, много медиатехники, компьютеры, интернет. Зачастую, даже не нужен библиотекарь, выдача книг происходит по электронной карточке. По сути это не просто пункт книговыдачи, а центр притяжения, особенно в небольших городах. Сюда приходят ребята, учат уроки, играют в настольные игры. Где-то есть свой поэтариум. В Полетаево, где открылась первая модельная библиотека, количество посещений за год выросло в три раза!

— Вернемся в Челябинск. У нас есть, можно сказать, долгострой – цирк. Его реконструкция – это большой федеральный проект росгосцирка. Губернатор договаривался об ускорении финансирования, потому что все подзатянулось. Какая ситуация сейчас, что происходит?

— Да, это федеральный проект. Но, мне кажется, губернатор погружен в проблему цирка даже больше самого росгосцирка. Неустанное внимание позволило подвинуться с финансированием. Изначально нас ставили на 2024 год, но транши начались в 2021 году. В этом году строители по плану должны были зайти внутрь, но серьезно изменилось законодательство в сфере содержания животных. Так, что пришлось переделывать проектно-сметную документацию – увеличивать площадь вольеров, переоборудовать тренировочную арену под место содержания слонов. Проект отправили на доработку, в конце июня он должен пройти госэкспертизу. Тогда будет понятен размер финансирования. Ориентировочно это 2,5 млрд рублей. И потом станет ясна поэтапность финансирования. Мы надеемся, что к 2025 году получим готовый цирк.

Сегодня челябинский цирк похож на руины, но через пару лет его будет не узнать. Фото: пресс-служба губернатора.

Работ там предстоит очень много. Сейчас это голые стены и пол. Проект, кстати, предполагает полную смену купола, то есть не просто ремонт кровли. Заменят несколько купольных слоев, заменят звукоотражающие панели. Очень серьезно подошли к реконструкции. Но в итоге будет современный цирк, нужно только потерпеть.

— Стартует фестивальный сезон. Расскажите, какие мероприятия запланированы на лето?

— В Челябинской области будет масса разных фестивалей – Ильменский, Бажовский, Сабантуй, Туган Жер (казахский праздник), Бушуевский фестиваль, Айские притесы и многое другое. Приоткрою тайну – зрителей ждут новые опен-эйры. Подробности будут чуть позже.

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