«Взнос благотворительно-принудительный»: в челябинском колледже разразился скандал из-за поборов

Студенты ежегодно оплачивают «благотворительные» взносы Фото: Олег ЗОЛОТО

Администрацию челябинского колледжа обвиняют в поборах. Появилась информация, что со студентов-бюджетников ежегодно требуют по 7 тысяч рублей. В качестве добровольного взноса. Но если откажешься платить — тебя ждут санкции. Разбираемся, чем угрожают неплательщикам, кто с этим борется, и что говорят сами студенты.

«ВЗНОС, ТАК СКАЖЕМ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ»

В нашу редакцию обратилась мама студента челябинского педагогического колледжа Оксана (имя изменено). Она пожаловалась на поборы. По словам женщины, каждый год со студентов требуют по 7 тысяч рублей «благотоврительного взноса». Как рассказывает челябинка, тех студентов, кто заплатит, летом отправляют на практику в хорошие загородные лагеря, еще и оплачивают работу. А должников — в пришкольные, и ничего не платят.

— Я не плачу взнос, три года мой ребенок числится в списке должников. Он должен проходить практику в деревне в Сосновском районе бесплатно, тогда как других устраивают в загородные лагеря за зарплату, — рассказала Оксана.

Переписка из чата по прохождению практики студентов

На первом курсе родителям выдают договор, что они согласны платить взнос. При этом сумма так указывается добровольная. По словам Оксаны, она написала тысячу рублей, но после этого ей позвонил классный руководитель. Женщина предоставила запись разговора нашей редакции. Она утверждает, что разговор был с преподавателем колледжа.

Предодаватель: Вы принесли тысячу рублей, но вам должны были пояснить, что сумма благотворительного взноса — 7 тысяч рублей в этом году, и последующие два года.

Оксана: Кем эта сумма установлена?

П: Это должны были вам говорить на первом собрании при зачислении. Вот эту сумму 1 000 рублей вам кто сказал?

О: Я сама.

П: Просто вот этот взнос, он, скажем так, благотворительно-принудительный.

О: Вы второе слово неправильно назвали, он благотворительный.

П: Ну, это же не я такие суммы ставлю, это администрация колледжа.

О: Это же мое право, а не обязанность.

П: У нас все, кто учится на бюджете, вносит благотворительный взнос.

Список должников

«НЕ ЗАПЛАТИШЬ — БУДУТ ДРЮКАТЬ»

Журналист КП-Челябинск в социальных сетях нашел чат, где общаются студенты колледжа и задал вопрос о добровольных взносах. По словам ребят, можно отказаться платить, но потом тебя будут «дрюкать», заставят отрабатывать.

Переписка из чата студентов

Куда направляются деньги? Никто точно не знает. Кто-то говорит, что потом формируется фонд группы, и деньги можно потратить на нужды колледжа или на выпускной. Но это лишь догадки.

Судя по сообществу колледжа, история со взносами тянется не первый год. В соцсетях задавались вопросами еще в 2019 году.

А ЧТО ГОВОРЯТ В КОЛЛЕДЖЕ?

Мы позвонили в сам колледж, чтобы получить комментарий по ситуации. Сначала директора не было на месте, а потом секретарь и вовсе перестал отвечать на звонки.

А вот в министерстве образования сказали, что договор является добровольным, и никто не имеет права принуждать родителей.

— Сумма пожертвования определяется жертвователем самостоятельно и не может быть установлена колледжем. Не допускается принуждение граждан и юридических лиц к оказанию благотворительной помощи в каких-либо формах, — рассказали в Министерстве образования и науки Челябинской области.

Минобр уже взял вопрос под контроль, в колледже будет проведена служебная проверка.

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