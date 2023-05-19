Алексей Текслер оценил, как стартовала посевная кампания в Октябрьском районе, а также как изменились больница и Дом творчества после реконструкции

После реконструкции районная больница по решению Алексея Текслера получит недостающее оборудование. Фото: пресс-служба губернатора.

От развития сельского хозяйства на селе напрямую зависит уровень жизни. Эта взаимосвязь прослеживается и в обратную сторону: без современного образования, медицины, культуры люди не будут приезжать и оставаться в районах. Это сразу бросается в глаза в Октябрьском районе. В селе Подовинное, где находится одноименное предприятие, виден порядок на улицах, аккуратные дома. Регион и фермеры вкладываются в дороги, социальные учреждения, а люди обустраивают свое жилье и заводят большие семьи.

Первым делом губернатор Челябинской области Алексей Текслер, приехав в Октябрьский район, посетил несколько социальных объектов. В райцентре работает новый стадион, радует пациентов после реконструкции поликлиника, обновляется Дом творчества.

— Октябрьский район активно вошел в программу «Комплексное развитие сельских территорий», — отметил Алексей Текслер. — Мы помогаем району в ее реализации. Один из объектов — Дом детского творчества, в этом году он будет приведен в порядок. Но он не единственный. В программу входят дорожные объекты. Принято решение выделить дополнительные средства на дороги в сельских поселениях района, хотя в этом году достаточно серьезные планы.

ОБНОВЛЕННАЯ ПОЛИКЛИНИКА И КРЫША ДЛЯ ДОМА ТВОРЧЕСТВА

— И представить не могли, что из нашей больницы можно сделать такую, — перешептывается между собой медицинский персонал районной октябрьской больницы.

Журналистам же сложно представить, что здание могло выглядеть по-другому. Его будто отстроили заново: уютные кабинеты, везде компьютеры и новое оборудование, продуманная навигация.

— Работаю в пекарне, пришла на диспансеризацию, — делится одна из пациенток. — Конечно, больницу не узнать, очередей у нас не бывает, только когда приезжают некоторые узкие специалисты из соседних городов.

Капитальный ремонт в больнице закончился в прошлом году. Заменили все: инженерные сети, крышу, пол, окна и двери, сделали красивым фасад и занялись благоустройством.

Алексей Текслер сразу спросил глав¬врача: «Чего не хватает?». Поручил составить список и докупить нужное оборудование. Также выяснилось, что два ФАПа в районе обошли стороной. В зданиях с 60-х годов не делали ремонт.

— Я сторонник того, чтобы построить, а не ремонтировать, если есть такая возможность. Определяйтесь с местом, формируйте предложение, мы в любом случае даже в рамках своей программы это сделаем, — дал еще одно поручение глава региона.

Обновление учреждений идет и по линии образования. В Доме творчества Октябрьского решено поменять крышу, которая протекала прямо посреди кабинетов, где дети занимались в творческих кружках.

Казалось бы, вязание, вышивание, поделки — сиди и занимайся дома, но детей привозят в Октябрьское на автобусах из соседних деревень, чтобы они могли развиваться вне школьной программы.

ЗЕРНА И МОЛОКА БУДЕТ В ДОСТАТКЕ

В полях Челябинской области уже месяц работает посевная техника. Фермеры, хоть и жалуются на сухую весну, признают, что влага в земле еще есть, да и прогнозы на июнь вполне дождливые. Беспокоиться пока не о чем.

В полях Челябинской области работает все больше новой техники. Фото: пресс-служба губернатора.

Аграрии Октябрьского района засеяли пашню уже на 29% от плана. Директор компании «Агро-сельхозпродукт» Петр Шульц в этом году вывел в поля два новеньких трактора — купил отечественные, причем на свои средства. А урожай собирает выше, чем в среднем по району.

— Выращиваем пшеницу, ячмень, горох, овес, гречиху, — говорит фермер. — Занимаюсь этим уже 20 лет, начинал еще в бывшем колхозе. Планы на год — не хуже прошлого, главное, чтобы цена на рынке была, чтобы развиваться, вкладывать.

Своя экономика у директора сельхозпредприятия «Подовинное». Фермер совмещает выращивание зерновых с содержанием животноводческого комплекса. Молоко именно этих коров поступает для производства творога, сметаны, мороженого и других продуктов бренда «Подовинновское молоко».

Губернатор Алексей Текслер осмотрел телятник и доильный зал. В качестве сырья и продукции не осталось сомнений.

— «Подовинное» — одно из наших лучших предприятий по эффективности, себестоимости, — подчеркнул глава региона. — Это очень важно, потому что рынок непростой. Мы оказываем поддержку нашим производителям молока. Продовольственная безопасность — один из важнейших факторов, особенно сейчас. Поэтому сельское хозяйство для нас в приоритете.

Буренки «Подовинного» дают 17 тысяч тонн молока в год! Фото: пресс-служба губернатора.

«РАЗВОРОТ» ТЕКСЛЕРА РАБОТАЕТ

Во время поездки в Октябрьский район губернатор Алексей Текслер принял несколько решений, которые были не запланированы. Это возведение двух новых ФАПов, закупка оборудования для больницы, дополнительные средства на дороги, строительство мини футбольного поля на стадионе.

Одно из решений принято по ремонту по сути брошенного Дома культуры. В плане визита это здание обошли, но губернатор, увидев неприглядное заведение, которое сразу с головой окунает в советское прошлое, решил зайти. Вот одна деталь: над сценой все еще висит надпись: «Искусство принадлежит народу». С этой фразой не поспоришь, ведь в фойе губернатора встретили пенсионерки из хора и единственный на село баянист.

— Надо жить надеждой, — воодушевил в очередной раз жителей глава района.

— Так мы стремимся. Ни тепла, ни воды нет, а мы поем, — смеются в ответ бабушки.

Дом культуры не вошел ни в одну программу по реконструкции. О проблеме хотели было умолчать, но не получилось.

— Посетил в режиме «разворота» Дом культуры (бывший Дом совхоза), мне его, видимо, показывать не хотели, — рассказал Алексей Текслер. — Зашел — и правильно сделал. Будем сейчас им заниматься. Потребность есть, видно, что там бабушки, хор, очень рад, что такая активность есть, но и условия должны быть.

Губе6рнатор сразу дал поручения региональным минкульту и минстрою подготовить документацию для ремонта.

Также не по плану Алексей Текслер заехал в профучилище. Обратил внимание, что подъезд к нему нужно заасфальтировать, купить новые компьютеры и пересмотреть рацион студентов, которые должны обедать бесплатно.

ЦИТАТА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Октябрьский район для нас базовый с точки зрения развития сельского хозяйства. Но без социальной инфраструктуры на селе будет тяжело. Принято решение построить дом не только для переселения детей сирот. Есть идея во всех районных центрах строить жилье для привлечения социальных работников, врачей, работников сферы культуры, спорта. Думаю, начнем этот проект с Октябрьского района. Также с этого года инициируем программу модульных домов культуры на селе. В Октябрьском районе заявки есть. Многое предстоит еще сделать. Подтягиваем и вопросы ЖКХ. Отдельно обсудили тему снабжения водой по нацпроекту «Чистая вода». Здесь есть несколько объектов.

ЦИФРА: 3 МЛРД

Столько в 2023 году Челябинская область направит на поддержку сельского хозяйства в регионе. Около 200 млн рублей из них получит Октябрьский район. Также в этом году рекордный объем финансирования будет направлен на программу комплексного развития сельских территорий — порядка 600 миллионов рублей.