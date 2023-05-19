Бюджетная политика на «отлично»: эксперты и жители Челябинска оценили исполнение бюджета города за 2022 год

Публичные слушания по исполнению бюджета провела Челябинская городская Дума. Фото: Гордума.

Зал администрации Центрального района снова был переполнен во время публичных слушаний. В повестке всего один вопрос: исполнение бюджета Челябинска за 2022 год. Главный финансовый документ вызывает интерес не меньше, чем застройка. Слушания провела Челябинская городская Дума. Оценку тому, как были использованы средства в непростое для страны время, дали независимые эксперты-экономисты, Общественная палата города. Была возможность задать вопросы и у всех жителей.

— Финансовый документ — это основа, все, что делается в городе, требует затрат, — отметил председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт. — Нам пришлось даже сделать трансляцию в соседнем зале, чтобы те, кто не вошел в основной зал, могли принять участие в слушаниях. От горожан было много вопросов, причем нужно сказать, что все они были заданы с большой компетенцией. Жители следят за тем, что делается в городе.

НА 70% СОЦИАЛЬНЫЙ

В Челябинске в 2022 году традиционно был принят социальный бюджет. Это значит, что основные средства направили на выплаты незащищенным слоям населения, индексацию зарплат, строительство школ, детских садов и библиотек.

Именно в 2022 году в Челябинске открылись первая школа «Академа» и несколько детских садов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Самой бюджетоемкой является сфера образования, — пояснил замглавы Челябинска Сергей Авдеев. — Три детских сада построено, четыре продолжают стройку, пять детских садов выкуплено. Мы понимаем, что сегодня практически ликвидирована очередь в детские сады. Остаются затруднения в самых густонаселенных молодых районах города. Из больших инфраструктурных объектов — продолжение благоустройства парка Тищенко в Металлургическом районе, которое идет сегодня семимильными шагами: сделан скейт-парк, освещение, готовятся к установке аттракционы. Самым мощным культурным проектом было открытие модельной библиотеки на Комсомольском проспекте — библиотеки имени Татьяничевой. То, что происходит в социальной сфере в последние годы, несмотря на пандемию, очень позитивно.

Среди новых мер поддержки в 2022 году — бесплатные путевки в санаторно-

курортные учреждения для пожилых людей. За счет бюджета города смогли оздоровиться 700 пенсионеров.

ДОРОГИ, ЭКОЛОГИЯ И ЖКХ

2022-й запомнился челябинцам самыми крупными проектами в сфере дорожного строительства, экологии и коммунальной инфраструктуры. Многие вспомнят в качестве ключевой перемены обновление общественного транспорта. Именно в прошлом году была завершена реконструкция Ленинградского моста, начали решать проблемы транспортной доступности отдаленных микрорайонов — Чурилово и «Паркового».

Как никогда люди объединились, борясь за благоустройство собственных дворов и скверов. Такую возможность им дали по программе инициативного бюджетирования и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». После их реализации в Челябинске уже привычными кажутся сквер у «Юности» и инклюзивное пространство на Володарского, уютные кресла на Свободы и Комсомольском проспекте.

Благоустройство сквера «Станкомаш» прошло под контролем депутатов Гордумы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— В программу «Комфортная городская среда» вошли 62 территории и 9 общественных пространств, — привел данные Андрей Шмидт. — Это знаковые парки и скверы на территории Челябинска, такие как сквер «Станкомаш». Порядка 500 миллионов направлено на инициативные проекты. Есть такой инструмент для участия граждан в местом самоуправлении — 5% от собственных доходов (а это 17 млрд рублей) можно направлять на инициативу граждан. Как правило, это вопросы, связанные с благоустройством дворов, межквартальных проездов, спортивных площадок — с тем, что в первую очередь волнует жителей.

Обновление общественного транспорта в Челябинске в 2021 году было передано на областной уровень, тем не менее город обновил рекордное количество остановочных платформ — 140. Для удобства работает 98 электронных табло, которые с точностью до минуты определяют время прихода автобуса или троллейбуса, привычной стала оплата валидаторами.

По нацпроекту «Экология» в Челябинске появились контейнеры для раздельного сбора мусора, и мы стали постепенно привыкать к разумному потреблению. В 2022 году Думой разработана схема водоснабжения и водоотведения города до 2041 года, а также программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

СОКРАЩЕНИЕ ДОЛГОВ И ГРАМОТНЫЕ РАСХОДЫ

В качестве экспертов выступили преподаватели-экономисты ведущих вузов: Южно-Уральского и Челябинского государственных университетов, филиала РАНХиГС. Они дали не только оценку действиям Гордумы, администрации, но и рекомендации.

— Надо учитывать условия, в которых выполнялся бюджет, — подчеркнула заведующая кафедрой экономики, финансов и бухгалтерского учета филиала РАНХиГС Наталья Коротина. — Это экономическая нестабильность, внешнее политическое воздействие, санкции. Однако мы видим, что падение роста расходов и доходов в реальном выражении с учетом инфляции было незначительное: на 2,9 и 3,2 процента. Считаю это приемлемым. Бюджет остается профицитным, что также положительный фактор. Налоговые доходы выросли — для промышленного города это важно. Вырос и НДФЛ — это основной бюджетообеспечивающий налог. Это говорит о том, что самостоятельность бюджета сохраняется.

Однако экономисты делают и предостережения: большая часть дотаций из областного бюджета делает Челябинск зависимым от дефицита регионального документа. Обезопасить себя город может, увеличивая собственные доходы и контролируя налоговые поступления.

Отдельная тема — бюджетный долг. Городу удалось существенно сэкономить, перейдя на бюджетное кредитование.

— В 2022 году уменьшился объем муниципальных заимствований, муниципального долга, — подчеркнул председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт. — Впервые был получен бюджетный беспроцентный кредит, и объем муниципального долга, таким образом, объем кредитных заимствований был снижен в два раза. Это говорит о том, что мы с уверенностью смотрим в будущее. Изначально в бюджет закладывался дефицит, но год закончился с профицитом.

Благодаря грамотному распределению средств и пополнению в 2022 году в полном объеме реализованы 50 муниципальных программ и семь национальных проектов.

ЦИФРА: 53.8 МЛРД

Такая сумма доходов поступила в бюджет Челябинска в 2022 году. 36.1 млрд из них — это межбюджетные трансферты. Профицит бюджета составил 1152.7 млн рублей. Расходы увеличились на 9.3% в сравнении с 2021 годом и составили 52.7 млрд рублей.