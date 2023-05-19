Коллекция телефонов, вафельница, опахало: что забывают туристы в аэропорту Челябинска

Все вещи, забытые на территории аэропорта, попадают в "тайную" комнату розыска багажа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Перелет – всегда волнующее событие. Кто-то в это время предвкушает долгожданный отпуск, переживает о предстоящих встречах, а кто-то пытается перебороть страх высоты и полетов. Совсем неудивительно, что в такие моменты многие пассажиры становятся рассеянными и теряют вещи в аэропорту или же в самом самолете. Как правило, все находки отправляют в бюро розыска багажа, где «потеряшки» ожидают своих забывчивых хозяев. Сотрудники аэропорта с удовольствием согласились провести «Комсомолке» экскурсию по сокровищнице.

В небольшой комнате десятки стеллажей. Все они до верха забиты различными предметами. Как рассказала нам специалист Группы розыска багажа челябинского аэропорта Наталья Назарова, сюда попадают вещи, оставленные в зоне регистрации, ожидания, на пунктах досмотра. Найденные в самом самолете вещи хранят у себя в офисах представители авиакомпаний.

Кто-то из туристов оставил детский самокат. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Удивительный факт, но часто путешественники забывают смартфоны и сопутствующие к ним гаджеты. Не совсем ясно, почему так происходит, учитывая, что современный человек вообще не представляет свою жизнь без телефона. Однако в бюро розыска багажа для гаджетов выделили специальную коробку. Здесь целая коллекция телефонов, среди которых есть и iPhone, правда старой модели, богатый набор из беспроводных наушников и фитнес-браслетов.

По количеству фитнес-браслетов сразу видно, россияне - спортивный народ. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Нередко остается в аэропорту ручная кладь – сумки, некрупные чемоданы, пакеты. Многие пассажиры пытаются провезти там максимум вещей. Но когда ручная кладь превышает установленные габариты или вес, путешественники, чтобы не доплачивать за багаж, вытаскивают из сумок самое ценное и необходимое, а другие вещи оставляют в аэропорту. Возвращаются за вещами далеко не все.

В бюро розыска багажа хранится и одежда. Такое ощущение, будто это маленький филиал склада популярного маркетплейса. Здесь куртки, шапки, пиджаки – все, что обычно пассажир снимает с себя перед полетом. В некоторых сумках даже обувь. Тут же меня привлек одиноко стоящий на стеллаже детский башмачок.

По всей видимости, сразу после приземления семья пошла в магазин за новыми сандаликами для ребенка. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Пассажиры позвонили нам. Рассказали, что поехали в отпуск, а ребенок потерял один сандалик. Заберут у нас его сразу же после прилета из Стамбула, – говорит специалист Группы розыска багажа.

Бывают и случаи, когда за забытыми вещами возвращаются спустя год.

– Однажды обратился к нам пассажир. Говорит, что год назад оставил в аэропорту шапку. Я так удивилась – декабрь на дворе, а он только за ней обратился. Мы поискали, но не нашли. У нас вещи хранятся только полгода, а спустя время их списывают и утилизируют, – отмечает Наталья Назарова.

В коллекции бюро целый запас зонтиков и подушек под голову. По словам специалиста, их настолько много, что даже не ведется их запись. А вот детские игрушки даже если и попадают в бюро, то надолго не задерживаются.

– За ними в основном обращаются сразу же, потому что дети плачут без них. Поэтому когда приходят к нам, благодарят, некоторые приносят в знак благодарности маленькие презенты – конфеты, шоколадки, – поясняет специалист.

Но есть в бюро находок среди забытых вещей и такие предметы, которые вызывают некоторые вопросы. К примеру, своих хозяев ожидает детская коляска. Наверное, молодая семейная пара так долго ждала возможности отдохнуть, что такая деталь просто вылетела из головы.

Хорошо, что не забыли ребенка. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Здесь же лежит большое опахало. Представляю, какую досаду почувствовал путешественник, который планировал спастись веером от жары в солнечной знойной стране.

Это большое опахало точно бы защитило от солнца. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Другой турист оставил в аэропорту электрическую вафельницу и, по-видимому, остался без вкусного завтрака.

По словам Натальи Назаровой, некоторые пассажиры не знают о месте, где хранятся найденные вещи и не понимают, куда обращаться в таком случае. Вместе с тем, у отдела розыска багажа есть несколько телефонов – 8(351)778-38-20, 8(912)301-15-45, электронный адрес lostandfoundcek@cekport.ru.

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