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Общество19 мая 2023 9:40

Коллекция телефонов, вафельница, опахало: что забывают туристы в аэропорту Челябинска

В тайной комнате хранятся сотни вещей, оставленных пассажирами
Дарья АНТОН
Все вещи, забытые на территории аэропорта, попадают в "тайную" комнату розыска багажа

Все вещи, забытые на территории аэропорта, попадают в "тайную" комнату розыска багажа

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Перелет – всегда волнующее событие. Кто-то в это время предвкушает долгожданный отпуск, переживает о предстоящих встречах, а кто-то пытается перебороть страх высоты и полетов. Совсем неудивительно, что в такие моменты многие пассажиры становятся рассеянными и теряют вещи в аэропорту или же в самом самолете. Как правило, все находки отправляют в бюро розыска багажа, где «потеряшки» ожидают своих забывчивых хозяев. Сотрудники аэропорта с удовольствием согласились провести «Комсомолке» экскурсию по сокровищнице.

В небольшой комнате десятки стеллажей. Все они до верха забиты различными предметами. Как рассказала нам специалист Группы розыска багажа челябинского аэропорта Наталья Назарова, сюда попадают вещи, оставленные в зоне регистрации, ожидания, на пунктах досмотра. Найденные в самом самолете вещи хранят у себя в офисах представители авиакомпаний.

Кто-то из туристов оставил детский самокат.

Кто-то из туристов оставил детский самокат.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Удивительный факт, но часто путешественники забывают смартфоны и сопутствующие к ним гаджеты. Не совсем ясно, почему так происходит, учитывая, что современный человек вообще не представляет свою жизнь без телефона. Однако в бюро розыска багажа для гаджетов выделили специальную коробку. Здесь целая коллекция телефонов, среди которых есть и iPhone, правда старой модели, богатый набор из беспроводных наушников и фитнес-браслетов.

По количеству фитнес-браслетов сразу видно, россияне - спортивный народ.

По количеству фитнес-браслетов сразу видно, россияне - спортивный народ.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Нередко остается в аэропорту ручная кладь – сумки, некрупные чемоданы, пакеты. Многие пассажиры пытаются провезти там максимум вещей. Но когда ручная кладь превышает установленные габариты или вес, путешественники, чтобы не доплачивать за багаж, вытаскивают из сумок самое ценное и необходимое, а другие вещи оставляют в аэропорту. Возвращаются за вещами далеко не все.

В бюро розыска багажа хранится и одежда. Такое ощущение, будто это маленький филиал склада популярного маркетплейса. Здесь куртки, шапки, пиджаки – все, что обычно пассажир снимает с себя перед полетом. В некоторых сумках даже обувь. Тут же меня привлек одиноко стоящий на стеллаже детский башмачок.

По всей видимости, сразу после приземления семья пошла в магазин за новыми сандаликами для ребенка.

По всей видимости, сразу после приземления семья пошла в магазин за новыми сандаликами для ребенка.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Пассажиры позвонили нам. Рассказали, что поехали в отпуск, а ребенок потерял один сандалик. Заберут у нас его сразу же после прилета из Стамбула, – говорит специалист Группы розыска багажа.

Бывают и случаи, когда за забытыми вещами возвращаются спустя год.

– Однажды обратился к нам пассажир. Говорит, что год назад оставил в аэропорту шапку. Я так удивилась – декабрь на дворе, а он только за ней обратился. Мы поискали, но не нашли. У нас вещи хранятся только полгода, а спустя время их списывают и утилизируют, – отмечает Наталья Назарова.

В коллекции бюро целый запас зонтиков и подушек под голову. По словам специалиста, их настолько много, что даже не ведется их запись. А вот детские игрушки даже если и попадают в бюро, то надолго не задерживаются.

– За ними в основном обращаются сразу же, потому что дети плачут без них. Поэтому когда приходят к нам, благодарят, некоторые приносят в знак благодарности маленькие презенты – конфеты, шоколадки, – поясняет специалист.

Но есть в бюро находок среди забытых вещей и такие предметы, которые вызывают некоторые вопросы. К примеру, своих хозяев ожидает детская коляска. Наверное, молодая семейная пара так долго ждала возможности отдохнуть, что такая деталь просто вылетела из головы.

Хорошо, что не забыли ребенка.

Хорошо, что не забыли ребенка.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Здесь же лежит большое опахало. Представляю, какую досаду почувствовал путешественник, который планировал спастись веером от жары в солнечной знойной стране.

Это большое опахало точно бы защитило от солнца.

Это большое опахало точно бы защитило от солнца.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Другой турист оставил в аэропорту электрическую вафельницу и, по-видимому, остался без вкусного завтрака.

По словам Натальи Назаровой, некоторые пассажиры не знают о месте, где хранятся найденные вещи и не понимают, куда обращаться в таком случае. Вместе с тем, у отдела розыска багажа есть несколько телефонов – 8(351)778-38-20, 8(912)301-15-45, электронный адрес lostandfoundcek@cekport.ru.

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