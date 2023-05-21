Тела супружеской пары нашли в садовом доме в Челябинской области

Что стало причиной пожара, выясняют специалисты. Фото: Пожарная охрана Снежинска
В Снежинске Челябинской области семейная пара погибла при пожаре. 21 мая сотрудникам МЧС поступил вызов о возгорании садового домика. На место приехали пожарные и обнаружили, что из-под крыши идет дым. Оказалось, что возгорание пошло с первого этажа.
Пожарные зашли в дом и начали тушить огонь, когда обнаружили тела двух пенсионеров. Они лежали без сознания. Как установили медики, смерть наступила в результате отравления продуктами горения. Погибшим было 85 и 77 лет.
- Для ликвидации самого пожара специалистам МЧС понадобилось всего 15 минут. В тушении было задействовано 12 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники, - рассказали в пожарной охране Снежинска.
Что стало причиной возгорания, будут выяснять специалисты.
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