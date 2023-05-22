«Я украл духи. Не знаю, зачем»: трудные подростки стали актерами театра и сыграли в спектакле о своей жизни

Все дети одеты в черные худи, которое стало костюмом, формой и их отражением. Фото: Фото: Егор ИВЛЕВ

По знаменитой системе Станиславского актер должен не просто изобразить персонажа, а вжиться в его роль, буквально стать им. А труппе спектакля «Я здесь», который покажут в челябинском театре «Манекен», это не нужно, ведь на сцене они не просто играют роли трудных подростков, а рассказывают свои истории. Журналист КП-Челябинск побывал на одной из финальных репетиций и увидел, как театр дает надежду на светлое будущее.

«Каждый садовник в ответе за свой сад»

Я сижу в «Театральном Пространстве Свободы», где у меня запланирована встреча с режиссером спектакля Алексеем Тетюевым. Здесь ждут начала репетиции несколько подростков, одетых в черное. Парень хвастается перед спортивной девчонкой своей занятостью на сцене – тут он играет, там репетиции, времени вообще нет. В разговоре у парочки постоянно звучат закулисные термины. Так и не скажешь, что ребята состоят на учете в школе или полиции, и в багаже у них по грустной истории, а то и не одной - за это взрослые больно заклеймили их «трудными подростками».

– Мне кажется, нельзя говорить «трудные подростки», «легкие подростки», «правильные», «неправильные». Здесь, понимаете, кому как повезло. Эти ребята в начале своего жизненного пути столкнулись с трудностями. Но и другие подростки могут с ними столкнуться, – объясняет приехавший к репетиции режиссер Алексей Тетюев.

Алексей Тетюев - режиссер спектакля. Фото: Егор ИВЛЕВ

Режиссер продолжает мысль собственной историей – в новогоднюю ночь с 96 на 97 год он, тогда еще подросток, провел с друзьями. Во время вечеринки в туалете умер от передозировки его друг. Вроде вся компания знала, что парень балуется запрещенкой, но сами не пробовали и тогда подвоха не заметили. И задача спектакля – обратить внимание взрослых на проблемы подростков. А еще на то, что от этих проблем не сбежишь, поменяв место жительства или уйдя из дома.

– Мы можем поменять место жительства. Вот в Челябинске плохо то, плохо это. Уеду, там будет хорошо. Нет, можно уехать и там будет только хуже. А создавать прекрасное можно и здесь. «Каждый садовник в ответе за свой сад» - главная мысль спектакля. Мы в ответе за то, что вокруг нас. В том числе и за детей, – рассказывает Алексей Тетюев.

Дети учатся открывать себя

В это время актеры с преподавателями приступают к тренировке. Встают в круг, работают над гибкостью, извиваясь в сложные позы, кривят лицо в безумных гримасах. Потом берут в рот пробку и начинают хаотично перемещаться, проговаривая свой монолог – так тренируют дикцию. Для неподготовленного зрителя выглядит диковато, но по довольному лицу требовательного педагога понимаешь – так надо, ребята все делают правильно. А еще бы! За спиной у них уже есть одна постановка «Прозрачные», где сформировалась труппа. Потом кто-то ушел, кто-то пришел. На всех потратили по несколько сложных месяцев.

Мастера актеры слушают из зала. Фото: Егор ИВЛЕВ

– Изначально с каждым ребенком было записано часовое интервью, где они рассказали о себе. Там были слезы, истерики. Кто-то жаловался на родителей, кто-то на учителей. Потом на основании этого был написан сценарий спектакля. Благодаря этому дети не лицедействуют, они рассказывают о себе. Каждая история здесь личная. И у нас были не только тренировки и репетиции, но и психологические тренинги. Детям пришлось учиться, в первую очередь, открывать себя, – посвящает в тонкости создания спектакля режиссер.

Перед прогоном режиссер говорит с актерами. Ребята в это время сидят в зрительном зале студии. Алексей терпеливо объясняет им важность каждого слова, произнесенного на сцене, напоминает, что ответственность за сказанное лежит на выступающем. Цитирует Немировича-Данченко и всем своим существом кричит – мы тут не шутки шутим, а занимаемся искусством. Труппа заворожено слушает мастера.

Начинается прогон. Оказывается, что вся постановка – концептуальная площадка, где дети могут выговориться. Монологи объединены общим сюжетом, где профессиональный актер Арсений Ашмарин играет уставшего и запутавшегося взрослого, который говорит с такой же запутавшейся в проблемах и придавленной обидой на весь мир девчонкой.

Это и название спектакля, и основная его мысль. Фото: Егор ИВЛЕВ

Украл духи по детской глупости

Вот на сцене комичный дуэт двух девочек. У одной «тяжелая» дикция. Но режиссер объясняет мне, что все дети – талантливы и могут играть. И нужен только хороший педагог, который сможет их раскрыть. В начале детей учили банально открывать рот во время речи, не говорить сквозь зубы. А им явно иногда хочется. Вот эти девчонки и рассказывают, как «подружка» со двора пригласила их в гости, на свою банковскую карту накупила вкуснях, а потом к ним пришла полиция и выяснилось, что щедрая знакомая карту и ключи выкрала у других людей. Получается, их предали, и они «по незнанке» стали трудными подростками.

Вот и следующий парень «преступником» стал по полнейшей, еще детской, глупости. Эльдару сейчас 16 лет, он прекрасно, пусть иногда и совершая речевые ошибки, открыто и честно говорит о себе. Признается – с другом зачем-то стырили духи из супермаркета, а на следующий день уже в дверь постучался человек в погонах. О том, сколько взрослых в России сидит за кражу сыра, буженины или другой похожей мелочи, он не знает.

– Все смеются, когда слышат про духи. Но я не обижаюсь. Я вообще хочу быть актером. Уже снимался в фильме, играл в «Прозрачных». А на сцене выступать все еще страшно. Что подумает публика, что скажет. Но я собираюсь, выхожу и выкладываюсь на полную, – улыбаясь, говорит Эльдар.

На сцене будет только один взрослый актер - Арсений Ашмарин. Фото: Егор ИВЛЕВ

Парень в будущем хочет стать актером. Правда, планирует учиться в столице или в Питере, а однажды перебраться в Голливуд, что немного идет в разрез с основной мыслью спектакля. Но ничего, так даже интереснее!

Другой паренек по имени Асадбек смакует слово Ош – название города, где он родился. Парень протягивает: «Оооош» и переводит на русский – «плов». На национальной идентичности и построен его монолог. Мол, из Киргизии переехал, когда пошел в школу. Не знал языка. А потом решил выучить, но акцент оставил. Потому что это частичка его. Слегка лукавит. Преподавателям изрядно пришлось с ним поработать, чтобы он начал говорить. И акцент действительно стал его изюминкой.

– Я плохие вещи творил. Даже говорить не хочу. А театр меня поменял. Научил смотреть на вещи с другой точки зрения. Даже друзья говорят – другой стал, лучше. Теперь тоже хочу актером стать или оперуполномоченным. Пока не решил, время есть, – смеется Асадбек.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Раньше много дралась, а теперь стала думать

Спектакль подходит к кульминации. Девушка цитирует знаменитую фразу Ольги Бузовой: «Жизнь одна – кайфуй». Смотрю, а у нее разбиты костяшки. Уже подзажили, но ссадина свежая. Во время разговора она слегка прикрывает руку.

– Вот раньше – да. Я много участвовала в драках. Характер у меня взрывной. Потом мама подруги рассказала про театр. Я пришла. И, знаете, я теперь другой человек. Я начала думать о своих действиях и их последствиях. Разговаривать начала, – делится Кристина.

Спектакль покажут 22 мая в театре «Манекен». Один раз. Но жизни актеров, кажется, изменились навсегда. На себя они внимание уже обратили, а самое главное – поняли, что они здесь, и бежать от себя уже не нужно.

Фото: Егор ИВЛЕВ

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