Челябинские туристы попали в перестрелку в Киргизии и почти лишились всех вещей

Всего в доме проживали 18 человек. Фото: youtube.com/@name_jura_drozd

Группа туристов из России, среди которых есть трое челябинцев, попали в перестрелку в Кыргызстане. Их дом сгорел во время спецоперации силовиков. У туристов почти не осталось вещей и денег, а всю материальную помощь они получают от местных чиновников и волонтеров.

Все произошло утром 17 мая в селе Дмитриевка под Бишкеком. Сотрудники милиции совместно со спецслужбами проводили спецоперацию по задержанию террориста. Однако тот оказал им сопротивление, в итоге началась перестрелка.

В какой-то момент загорелся дом российских туристов. Они в спешке покинули жилище, не захватив денег и вещей. Никто из них не пострадал. Террориста спустя время уничтожили силовики.

Сейчас туристы проживает в комнатах общежития, которые предоставила им администрации города Канта. Еду и вещи им привозят не только местные чиновники, но и волонтеры. В настоящий момент туристы составляют список утраченных при пожаре вещей для получения компенсации.

Сгоревшее жилье относилось к проекту «Дом Вольных Путешественников». Это временная коммуна, участники которой изучают жизнь Средней Азии, знакомятся с местным населением и распространяют идеи правильной сортировки мусора. Всего в доме до пожара проживали 18 человек.

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