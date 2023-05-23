Новая «Юность»: как IT-компания «Папилон» обустраивает сквер в Миассе

IT-компания «Папилон» благоустраивает территорию по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Детские и спортивные площадки, места для отдыха и прогулок, в том числе с любимыми питомцами, - все это совсем скоро появится в сквере у Дома детского творчества «Юность» на Машгородке в Миассе. Превращением полузаброшенной территории с прочно обосновавшейся парковкой в новую точку притяжения для горожан занялась миасская IT-компания «Папилон». Рассказываем, как родилась идея обустроить сквер и зачем это предприятию, которое имеет совсем другой профиль.

КАК РОДИЛСЯ ПРОЕКТ

Дом пионеров и школьников № 2 открылся еще в 1977 году, куда потянулись созидать, творить и учиться новому ребятишки. Сейчас эту славную традицию продолжает Дом детского творчества «Юность» им. В.П. Макеева. И если внутри полный порядок, то снаружи - все совсем наоборот: нет освещения, а место для проведения мероприятий заняла парковка. Многие жительницы района жалуются, что детская площадка тоже не отвечает канонам современности. Нужно было что-то менять. Тогда за дело взялся Союз промышленных предприятий «За развитие Миасса», известный своими городскими и социальными проектами.

- Вместе с городской администрацией мы идем к положительным переменам в Миассе и помогаем там, где власти в силу разных причин не могут что-либо реализовать. К примеру, банально не хватает средств на качественные проекты общественных пространств. А нужен хороший, продуманный дизайн-проект. Даже внешний вид лавочек и урн имеет значение! Тогда подключаемся мы, проектируем, находим специалистов. Так было и со сквером у «Юности», - рассказали в Союзе.

На состояние территории у «Юности» жаловались местные жители.

Но первым делом, нужно было узнать у горожан, чего же, на их взгляд, не хватает территории? Через социальные сети, приемную Союза, депутатов северной части Машгородка - Сергея Сесюнина (округ № 1) и Александра Белянина (округ № 2) - пришло более сотни пожеланий, которые и легли в основу проекта. Более 70% жителей высказались против стихийной парковки. Они предлагали переместить стоянку за здание, так как дети жалуются, что не могут пройти домой спокойно - автомобилисты гоняют и не уступают дорогу. Каждый третий участник опроса просил привести в порядок лес у «Юности». Много было пожеланий и по детской площадке. В итоге с помощью схемы соучаствующего проектирования, когда привлекаются и местные жители, и общественники, эксперты, получился взвешенный и продуманный проект.

- И именно с ним городская администрация и депутаты начали работать, изыскивать возможности для воплощения в жизнь, - комментируют в проектном офисе объединения.

Итоговый проект, который учитывал пожелания миасцев, презентовали в марте 2022 года. Затем мэрия подала заявку на участие в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Три месяца горожане голосовали за разные объекты благоустройства, и сквер у «Юности» вырвал победу. Работы застройщик - IT-компания «Папилон» - начала 1 апреля 2023 года, пообещав завершить первый этап уже к сентябрю.

ВСЕ ПРОДУМАНО

Проект нового сквера отвечает всем современным стандартам - здесь будет хорошо и детям, и взрослым. Новые дорожки в обрамлении ухоженных газонов, красивая входная группа, места для отдыха - прогулка будет приятной. Стихийные тропинки заменит тротуарная экоплитка. Через нее спокойно прорастает трава, и не страдают корни деревьев. Освещение в лесу будет реализовано за счет гирлянд на опорах. В сквере предусмотрены три игровые зоны - каждая на свой возраст. Уверяем, интересно будет и малышам, и подросткам. Для любителей спорта - воркаут-площадка с тренажерами и брусьями.

С 15 апреля по 31 мая 2023 года проходит голосование за территории, которые обустроят в 2024 году. Вторая очередь сквера у «Юности» тоже участвует.

Не забыли и про братьев наших меньших: неподалеку в лесу оборудуют площадку для выгула и тренировки собак. Но и это только часть перемен. С 15 апреля по 31 мая 2023 года по всей стране проходит голосование за территории, которые будут благоустроены в 2024 году по программе «Формирование комфортной городской среды». Участвует и Миасс. Среди четырех проектов - и вторая очередь развития территории у ДДТ «Юность», которая включает обустройство парковки с западной стороны здания, пешеходных тротуаров, площадки для подвижных игр и массовых мероприятий со сценой, ремонт лестниц и дополнительное озеленение.

«МЫ СОЗДАЕМ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ»

Казалось бы, почему благоустройством сквера занимается IT-компания?

- Наша компания наравне с девятью крупнейшими предприятиями города входит в Союз «За развитие Миасса», разработавший проект. И мы не могли остаться в стороне. В тендере по застройке площадки участвовали намеренно, чтобы исключить недобросовестных подрядчиков и качественно выполнить все работы, - рассказали в «Папилоне». - Как непрофильная компания в вопросах благоустройства, привлечем лучших специалистов, готовы даже сработать «в минус» и добавить собственные средства, лишь бы все получилось так, как задумано. Понимаете, глобально наша задача состоит в том, чтобы специалисты - настоящие и будущие - жили и работали в комфортных условиях, чтобы техническое направление развивалось и все больше ребят добивались успеха в этой сфере. Создавая условия на работе и вокруг в городе, мы развиваем инженерный и IT-потенциал всего Миасса.

НЕ ТОЛЬКО СКВЕР, НО И ВЕСЬ РАЙОН ПОД КРЫЛОМ

Негласно «Папилон» уже давно взял шефство над территорией, где находится компания. Благодаря социально ответственному бизнесу появились знаковые для всего Миасса горнолыжный центр «Райдер», каток «Миасский лед», центр цифрового образования детей «IT-Куб», прогулочный сквер «Высоцкий», новые школа и детский сад, объединенные в единый образовательный центр на 940 ребятишек. - Идея строительства школы возникла пять лет назад. В поисках лучшего проекта мы объехали несколько городов. Вложили колоссальное количество сил в подготовку и, когда зашел вопрос о реализации, поняли, что будем строить сами на условиях государственно-частного партнерства, - рассказывают в «Папилоне». - Добавим, что ОЦ в 2022 году признан лучшим в области среди 10 новых учебных заведений. За него мы получили премию «Строитель года-2022».

Сергей Сесюнин, депутат округа № 1 о сотрудничестве с «Папилоном»:

- Приятно, что у нас с компанией одни и те же цели и ориентиры. В совместной связке мы уже не первый год меняем жизнь горожан, делаем ее более комфортной, вкладываемся в развитие и рост наших детей. Из последнего - запустили важные для нашего микрорайона светофоры, поставили новые остановочные комплексы, активно прорабатываем вопрос переноса разворотного троллейбусного кольца и строительство объездной дороги - продолжение ул. Богдана Хмельницкого. В планах на ближайшие годы - строительство крытого Ледового комплекса, который расположится западнее нового Образовательного центра.

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