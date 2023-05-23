«Кричал „живучая бабка” и отбирал пенсию»: мужчина жестоко избил престарелую мать и остался безнаказанным

Мужчина из-за денег избил маму до гематом. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

В Магнитогорске Челябинской области конфликт 80-летней матери и живущего с ней 53-летнего сына перерос в избиение и разборки в полиции. Безработному мужчине понадобились деньги, и он пошел просить пенсию у старушки, а она отказала. Началась перепалка, и во время ругани он пустил в ход кулаки.

– Что могло случиться за это время – только Богу известно, – рассказала внучка пострадавшей пенсионерки Елена. – У бабушки сотрясение и множественные гематомы по телу. Ее сын отбирал пенсию и, избивая, кричал: «живучая бабка».

Избитая бабушка сразу позвонила дочери. Дрожащим голосом она рассказала о пережитом ужасе. Сын, похоже, ненадолго пришел в себя и почувствовал стыд, а, может, побоялся ответственности и новой судимости в копилку к имеющейся за кражу. Поэтому он надел тапочки и убежал. Поймали его подоспевшие родственники. Они же вызвали полицию.

– Патруль отреагировал только после третьего звонка, когда я кричала в трубку, что мы его поймали, и если полиция не приедет, то будет самосуд. Почему только после этих слов патруль приехал в течение получаса, в 12:15, когда мы вызвали полицию в 10:41? – задается вопросом внучка женщины.

В участке мужчина заявил, что все гематомы женщина натерла себе тряпкой. Он утверждает – мать неадекватна, поэтому ему нужно оформить опекунство. Остальные родственники такими заявлениями шокированы, ведь с сознанием у старушки все в порядке. Очевидно, что борьба идет не только за пенсию, но и за квартиру. Выселить мужчину нельзя, он владеет четвертой частью жилплощади. В свою очередь мать не хочет оставлять честно нажитое имущество и переезжать к другим детям.

– Все побои зафиксировали. Участковому подробно бабушка все рассказала. Но он сказал, что уголовная ответственность будет только после второго заявления. Получается, нам остается только ждать, пока он не забьет ее насмерть, – переживает Елена.

В пресс-службе полиции Магнитогорска в ответ на жалобу внучки избитой женщины сообщили, что ситуацию взял на личный контроль начальник УМВД Константин Козицын.

– Сотрудники полиции проведут все необходимые мероприятия в рамках проведения проверки, по результатам которой будет принято законное и обоснованное решение, – сообщили в полиции Магнитогорска.

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