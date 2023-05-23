Готовимся к лету! Областной парламент взял на контроль отдых детей, реконструкцию коммунальных сетей и поддержку аграриев

187 тысяч детей отдохнут в лагерях Челябинской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Лето — время каникул. Однако работа депутатов Заксобрания в этот период не останавливается. На контроле остаются оздоровление детей в лагерях, ремонт коммунальных сетей к отопительному сезону, помощь агропромышленному сектору. Все эти вопросы поднимались на профильных комитетах областного парламента.

ЛЕТО ДЛЯ ДЕТЕЙ

В зоне особого внимания депутатов Законодательного Собрания находится детская летняя оздоровительная кампания. Этот вопрос стал основным на комитете по социальной политике.

В 2023 году на организацию отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей в областном бюджете предусмотрено более 750 млн рублей. Будет открыто 782 организации отдыха и оздоровления детей: это загородные лагеря, дневного пребывания, палаточные, а также лагеря труда и отдыха. Всего пройдет 36 слетов и 410 туристических походов по Челябинской области.

— В этом году в рамках летней кампании отдохнут и оздоровятся более 187 тысяч детей, — отметил председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков. — Это больше, чем в прошлом или позапрошлом году. Безусловно, проведение детской оздоровительной кампании находится в сфере особого внимания депутатов Законодательного Собрания. Это касается и качества питания, и противоклещевой обработки территории. Кроме того, важно обеспечить дополнительную безопасность для ребят в лагерях, где организован доступ к водоемам и где есть лесные массивы, во избежание пожаров.

Бесплатные путевки на отдых и оздоровление в 2023 году получат дети граждан России, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, а также дети военнослужащих и добровольцев, погибших в результате участия в СВО. Продолжается работа по предоставлению одному из родителей компенсации услуг по оздоровлению и реабилитации, оказанных детям-инвалидам организацией реабилитации.

ПЛАНЫ ПО РЕМОНТУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области взяли под контроль и подготовку к отопительному сезону. С докладом на комитете по строительной политике и ЖКХ выступила исполняющая обязанности первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Людмила Алпатова.

Подготовка к отопительному сезону началась с реконструкции тепловых сетей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2022 году отопительный сезон прошел в штатном режиме. Представитель минстроя рассказала, что предшествовала этому основательная подготовка прошлым летом. В виде субсидий местным бюджетам было выделено 1,2 млрд рублей.

— Средства были направлены на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы и капитальный ремонт газовых систем, — рассказала Людмила Алпатова.

Также в 2022 году с привлечением средств инвесторов на территории области продолжались реконструкция и строительство девяти современных автоматизированных котельных взамен убыточных.

В 2023 году на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и подготовку к новому отопительному периоду выделены большие средства — 1,9 млрд рублей. Данное финансирование позволит осуществить строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 85 км инженерных сетей, выполнить работы по строительству и реконструкции трех объектов коммунальной инфраструктуры. Также в 2023 году планируется построить более 600 км сетей газоснабжения, подключить к газу не менее 10 тысяч квартир и домов.

— С учетом того, что сроки выполнения мероприятий и проведения проверок готовности к отопительному периоду сокращены на 15 дней, будут ли вовремя выполнены мероприятия новой программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры? — задал вопрос председатель комитета по строительной политике и ЖКХ Алексей Денисенко.

По словам Людмилы Алпатовой, все мероприятия будут завершены в срок.

— По сравнению с предыдущими годами теперь завершить мероприятия по подготовке к зиме необходимо до 15 августа, а до 1 сентября — проверить готовность теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей.

В ряде территорий депутаты возьмут подготовку к отопительному сезону на особый контроль.

РЕГИОН ПОДДЕРЖИТ УЧЕНЫХ-ПРАКТИКОВ

Депутаты Законодательного Собрания обсудили меры государственной поддержки научно-технической деятельности в промышленной сфере региона, а также в сельском хозяйстве. Эти отрасли сегодня нуждаются в импортозамещении. Помощь должны получать не только предприятия, но и ученые, которые внедряют свои разработки.

Для оценки такой помощи предприятиям депутаты комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию выехали на территории научно-производственного объединения «Электромашина». Там областным парламентариям продемонстрировали системы умного освещения «AMASIS» и мониторинга качества атмосферного воздуха, разработанные на предприятии.

— Предприятие «Электромашина», на котором мы сегодня побывали, активно развивает гражданскую тематику, предлагая рынку импортозамещающую продукцию, — отметил председатель комитета Павел Шиляев. — Мы обсудили, какие меры государственной поддержки требуются, на что было бы важно обратить внимание при их реализации.

Государственная поддержка научно-технической деятельности в сфере промышленности в Челябинской области осуществляется по госпрограммам «Развитие промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области» и «Развитие науки Челябинской области».

В прошлом году была возмещена часть затрат 20 промышленных предприятий по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам по 23 проектам на сумму 145 миллионов рублей. Также поддержано 8 научно-технических проектов по разработке импортозамещающих продуктов и технологий, в том числе предоставлены гранты Южно-Уральскому государственному университету и Магнитогорскому государственному техническому университету имени Носова.

Кроме того, в 2022 году депутаты Законодательного Собрания приняли закон, который предоставляет промышленным предприятиям право на инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций в размере до 60 процентов от общей суммы расходов на НИОКР.

В областном бюджете на этот год предусмотрена финансовая поддержка промышленным предприятиям Челябинской области, осуществляющим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, на общую сумму 100 миллионов рублей, еще 60 млн рублей пойдут в виде субсидий некоммерческим организациям на исследования и разработки по направлениям: новые материалы, новые производственные технологии, энергетика, индустриальная экология, аэрокосмические технологии и медицина.

Получат поддержку и аграрии, которые занимаются научной деятельностью. Этот вопрос обсудили депутаты комитета по аграрной политике. Председатель комитета Вячеслав Евстигнеев напомнил, что в феврале этого года парламентарии внесли в закон Челябинской области «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства» изменения, которые расширяют перечень получателей господдержки и позволяют теперь ее оказывать не только сельхозтоваропроизводителям, но и научным и образовательным организациям.

Сегодня такие предприятия могут получить субсидии, в том числе на поддержку молочного и мясного животноводства, на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота (исключая импорт), на создание и (или) модернизацию объектов АПК. По этим направлениям уже заключены соглашения о предоставлении средств из федерального бюджета, утвержден кассовый план выплат, поэтому по ним оказание господдержки научным и образовательным организациям запланировано на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годы.

Как отметил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин, в нашем регионе выделяются собственные средства на поддержку научных учреждений через систему субсидирования НИОКР. Такой порядок действует с 2017 года. То есть субсидии получают сельхозтоваропроизводители, но исполнителями работ при этом являются научные учреждения. Это обеспечивает целевое направление: поддерживаются только исследования по темам, которые востребованы аграриями и обеспечивают развитие тех или иных отраслей.

С каждым годом субсидирование НИОКР в Челябинской области увеличивается. В 2021 году на эти цели было направлено 2,9 млн рублей, в 2022 году — 3,5 млн рублей. В 2023 году планируется направить 5 млн рублей. В 2022 году, к примеру, были просубсидированы работы по разработке технологии глубокой переработки птичьего помета, технологий выращивания сои и конопли — высокомаржинальных масличных культур, производства высокоэнергетических кормов на основе гибридов кукурузы, работы по семеноводству твердой пшеницы и картофеля.

ЦИФРА: 187 тысяч

Столько детей смогут отдохнуть и оздоровиться этим летом в лагерях Челябинской области.