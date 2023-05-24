В Магнитогорске неадекватный мужчина перегородил дорогу трамваю и начал наносить себе увечья

Один из пассажиров заснял происшествие на видео Фото: Андрей АБРАМОВ

Необычный инцидент произошел в Магнитогорске возле остановки на улице 50-летия Магнитки. Неизвестный мужчина перегородил дорогу трамваю и начал наносить себя увечья, чем перепугал прохожих и пассажиров. Акт членовредительства засняли на видео и выложили в городском паблике.

Пока мужчина наносил себе увечья, он все это время ходил перед трамваем и что-то кричал. Затем он отступил в сторону и дал проехать водителю общественного транспорта.

В городской полиции сообщили, что разбираются в обстоятельствах инцидента. Они уже нашли мужчину, который был запечатлен на видео. Ему оказана медицинская помощь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru