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Происшествия24 мая 2023 14:13

В Магнитогорске неадекватный мужчина перегородил дорогу трамваю и начал наносить себе увечья

В обстоятельствах инцидента уже разбирается полиция
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Один из пассажиров заснял происшествие на видео

Один из пассажиров заснял происшествие на видео

Фото: Андрей АБРАМОВ

Необычный инцидент произошел в Магнитогорске возле остановки на улице 50-летия Магнитки. Неизвестный мужчина перегородил дорогу трамваю и начал наносить себя увечья, чем перепугал прохожих и пассажиров. Акт членовредительства засняли на видео и выложили в городском паблике.

Пока мужчина наносил себе увечья, он все это время ходил перед трамваем и что-то кричал. Затем он отступил в сторону и дал проехать водителю общественного транспорта.

В городской полиции сообщили, что разбираются в обстоятельствах инцидента. Они уже нашли мужчину, который был запечатлен на видео. Ему оказана медицинская помощь.

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