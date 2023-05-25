«А это мы еще трезвые»: в Челябинске прошли последние звонки с купаниями в фонтанах и песнями «Короля и шута»

Желание залезть в фонтан понятно - на улице под 30 градусов жары. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинских школах отзвенели последние для многих выпускников колокольчики. Выплаканы последние слезы, подарены последние цветы. Впереди экзамены, поступление, взрослая жизнь. Но перед этим уже не школьники выходят на улицы города и на всю катушку гуляют в белых рубашках и нарядных платьях. Корреспонденты КП-Челябинск присоединились к празднику молодости и увидели, как веселятся зумеры в 2023-м.

Фонтаны - главная точка притяжения. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

VR-звонок. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Давайте будем честны, в девятом, а тем более в одиннадцатом классе, не так интересен был последний звонок, как его продолжение с атмосферой карнавала, где 18 есть только избранным. И если вы помните свой последний звонок (или забыли его из-за чрезмерного веселья), то вы знаете, как прошел и этот.

Парк Гагарина переполнен нарядно одетыми подростками ли? Или молодыми людьми? Даже слово-то не подберешь к бородатым парням с лентамии и девушкам, будто не погодам взрослым, но одетым в милые белые фартуки. Как бы то ни было, парк они оккупировали – стоят в очередях у аттракционов, попивают что-то из бутылок за спинами полицейских, обнимаются и целуются на лавках.

К аттракционам выстроились очереди. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Парни сказали, что тоже выпускники. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– А это мы еще трезвые! Вот вечером, там да, дадим жару, – хохочет девчонка, ногами пинающая воду в подруг в фонтане.

Фонтан – прекрасное спасение от летней жары, когда ты десантник 2 августа, беззаботный младшеклассник или … выпускник. Вне зависимости от пола и возраста они так и лезут освежиться, что в парке Гагарина, что на площади Революции. Купаются с детворой, брызгают во все стороны. Признаются, градус в крови тоже делает свое дело и стеснение забывается как уже не нужные тетрадки.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Степан, давай, –кричит парень, одетый только в черные брюки и лиловую ленту, и плюхается в фонтан.

А ленты! Сколько цветов! Красный и флаг России в этом году уже не в тренде! Здесь голубые, розовые, золотые, серебряные и бурые почему-то с логотипом итальянского бренда Stone Island… На Кировке аж глаза рябит!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ушах, тем временем, жуткая музыкальная какафония. Одна группка выпускников на переносной колонке слушает «Младший лейтенант», а потом, ну, явно не вечный хит, «Николай, Николай, Коля». Наверное, так звучит музыка их детства. Несколько раз мы увидели поющих песню Гречки «Здесь были» - такая новая классика, не первый год под нее капают слезы на покрытые блестками слезы.

– Блин, девчонки, я же по вам скучать буду, когда в Питер уеду, – плачет выпускница.

– Да не понтуйся ты, надоела, мы уже поняли, куда ты уедешь, – подбадривает ее подруга.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Но главная группа последних звонков, как ни странно, «Король и шут». Уличные музыканты поют «Дурак и Молния» в подземном переходе, под «Лесника» дэнсят на Кировке, а «Кукла колдуна» становится саундтреком более взрослых посиделок во дворах. Так и звучит прощание с детством в России вот уже лет 20.

Поют «Короля и шута», а мужик качает головой в такт. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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