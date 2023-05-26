Новая жизнь забытых скверов

В саду Победы построили новую детскую площадку.

Тракторозаводский район Челябинска расцветает на глазах. Он всегда радовал жителей обилием зеленых территорий и ими же огорчал – за годы сад Победы обветшал, а скверы заросли травой и кустарниками. Сейчас их вновь облагораживают, и это стало возможно не без участия горожан. Проверить ход работ отправились глава Челябинска Наталья Котова и председатель Городской Думы Андрей Шмидтв составе актива межмуниципального координационного совета «Челябинский» партии «Единая Россия».

«Сад преобразился очень быстро»

Сад Победы еще несколько лет назад часто мелькал в криминальных новостях. Он глухо зарос, аттракционы обветшали, а по тропинкам прогуливались подозрительные личности. Днем здесь ходить было страшно, а в темное время суток – опасно. Но сейчас его не узнать. Здесь гуляют мамы с колясками, катаются на самокатах дошколята и резвится детвора.

– Сад преобразился очень быстро. Стало сильно лучше. Гулять с детьми теперь – одно удовольствие, – с улыбкой рассказывает сидящая на скамейке женщина.

Удобно идти по новым тропинкам со свежим асфальтом, приятно любоваться на зеленый газон и ухоженные деревья. По ним вместе с главой городаи Председателем Думы доходим до новой детской площадки, бесплатной для посещения. Для детей здесь оборудованы современные качели, карусели и снаряды для прохождения. Возвышается домик с горкой-трубой по которой можно скатиться в свежий и мягкий песок. Наталья Котова подходит к компании девочек и спрашивает их мнение о площадке. Школьницам все нравится! На очереди ремонт сцены и обустройство площадки для выгула собак.

– Уникальность парка в том, что практически все здесь создано народным способом: частными компаниями, частными лицами. И сегодня мы осмотрели готовность детской площадки. Наша компания выделила на ее строительство 15 млн рублей, – отметил член МКС «Челябинский» партии «Единая Россия», гендиректор Группы компаний «БОВИД» Михаил Видгоф.

Сквер для всех

Следующей точкой маршрута стал старый сквер на улице Южноуральской. Сейчас здесь пыль и рабочий беспорядок, кладут плитку – большую, бесшовную, чтобы можно было с комфортом кататься на самокатах и великах. В стороне наблюдают за процессом местные жители, тут имамы с колясками и подростки на скейтах. Благоустройство началось благодаря им, ведь люди сами проголосовали за обновление сквера по программе «Формирование современной городской среды».

Сквер на улице Южноуральской обновят, а любимую местными башню - оставят.

– Сквер будет разделен зонально на территории для любителей позаниматься спортом, для возрастных жителей и для детей, – отметил глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов.

По документам работы должны завершиться в конце августа. Но подрядчик обещает, что их постараются закончить к середине июля, чтобы люди могли погулять в сквере и полюбоваться его главной достопримечательностью – башней с часами. Ее жители района попросили не сносить, а отремонтировать. Также здесь высадят 10 деревьев, 48 кустарников и зеленый газон, а еще поставят игровую площадку, фонари и урны. Все для комфортного и современного городского отдыха.

Новая молодость «Молодежного»

В нескольких минутах езды от центра города, на перекрестке улиц Горького и Первой пятилетки, располагается сквер «Молодежный». Даже глава района, чуть качая головой, признает – маргиналов здесь было многовато. Еще бы, все пространство заросло кустарниками и травой, которые легко могли скрыть их посиделки от проезжавших мимо патрулей. И сил на его благоустройство, которое идет уже третий год, пришлось потратить много. Уже обустроена система освещения, видеонаблюдения, из динамиков «поют» птицы. Ветхие деревья убраны, а вместо них высажены свежие, оборудована детская площадка, куда родителям не страшно отпускать малышей.

Наталья Котова и Андрей Шмидт увидели, как обновляют сквер «Молодежный».

– Три года мы пытаемся сделать из сквера эффективное пространство. Он достаточно большой, и сейчас можно сказать, что освоено порядка 50% его территории. Будем дальше разрабатывать проект, чтобы учесть все пожелания жителей, – рассказала глава Челябинска Наталья Котова.

В этом году в «Молодежном» отремонтируют дорожки, добавят освещения и создадут пространство для выгула собак. Во время нашего визита рабочие строили спортплощадку с антитравматическим покрытием, чтобы воркаутом можно было заниматься удобно и безопасно.

– Здесь мы видим совместную работу администрации города и Челябинской городской Думы. Облик города – это приоритетное направление развитие, как и модернизация производств, и экологическая повестка. И делается многое. В рамках «Формирования современнойгородской среды», программыинициативного бюджетирования.Есть наказы избирателей, к которым депутаты в своих округах внимательно относятся. И вот объединение этих программ дает соответствующий эффект, – отметил Председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт.

Планы по благоустройству Тракторозаводского района большие. Обновление площадок, асфальта и постройка новых сооружение ждет 16 дворов, 5 общественных пространств и 9 межквартальных проездов. В списке улицы Бажова, Зальцмана, Артиллерийская, Мамина и другие.

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