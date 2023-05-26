Губернатор Челябинской области Алексей Текслер: «Нужно продолжить динамичное развитие региона»

Ежегодное обращение Алексея Теклсера стало одним из главных событий региона. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ежегодном обращении к Законодательному собранию губернатор Челябинской области Алексей Текслер затронул все сферы жизни региона: экономические показатели, социальную поддержку, дорожное строительство, образование и культуру, спорт. Во время выступления глава региона сделал несколько заявлений и поручений. По сути, это обращение дает понимание, как область будет развиваться дальше.

— Мы столкнулись с вызовами небывалой сложности. Мы решаем новые задачи, — начал свое выступление Алексей Текслер. — Непрекращающиеся попытки Запада разрушить наше единство, «вбить клин» между государством и обществом, ослабить нас провалились. Сегодня на обеспечение обороноспособности нашей страны слаженно работают многие предприятия Челябинской области.

УЧАСТНИКИ СПЕЦОПЕРАЦИИ В ЗАЛЕ

Главным отличием обращения в этом году стало большое количество среди приглашенных участников специальной военной операции. Это были как офицеры с орденами на груди за проявленную отвагу, так и рядовые. Именно с обращения ко всем защитникам и начал выступление Алексей Текслер.

— Южноуральцы сражаются на передовой, мужественно и героически выполняют свой долг. Мы поддерживаем их всеми силами, — подчеркнул глава региона. — Сегодня здесь в зале наши воины. Низкий поклон вам, вашим боевым товарищам от всех южноуральцев.

Алексей Текслер сообщил, что оказание помощи военнослужащим, мобилизованным и добровольцам остается важной задачей. Буквально за 12 дней после объявления мобилизации по поручению губернатора был отстроен полевой лагерь с полным обмундированием, затем отремонтированы помещения и оборудование в частях Чебаркуля и Карабаша. До сих пор отправляются грузы с экипировкой и снаряжением.

Впервые среди гостей - участники спецоперации, 1 июня для них и их семей откроется единый центр помощи. Фото: пресс-служба губернатора.

Во время обращения Алексей Текслер поручил закончить до конца года ремонт окружного госпиталя:

— Обновляем медицинское оборудование, благоустраиваем территорию медучреждения. Ставлю задачу завершить все работы в этом году, чтобы оказание медицинской помощи в госпитале соответствовало современным стандартам.

С 1 июня в Челябинской области начнет работать отделение государственного фонда «Защитники Отечества», которое создано по поручению президента. В режиме одного окна ветераны боевых действий и их семьи будут получать социальную, медицинскую и психологическую помощь. Будет расширена помощь и в действующем госпитале ветеранов войн.

— Создать единый центр для решения вопросов участников СВО — отличная идея, — поделился мнением приглашенный на обращение губернатора участник спецоперации. — Главное, чтобы он помогал, в том числе и нам, обычным рядовым и сержантам.

Не остается в стороне наш регион и от решения проблем подшефных городов: Ясиноватой и Волновахи. Продолжается восстановление социальной инфраструктуры, а дети, как и в прошлом году, приедут в лагеря Челябинской области, чтобы отдыхать и учиться.

РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

Челябинская область смогла не только оказать помощь семьям бойцов, которые отправились на спецоперацию. В течение года было принято несколько решений о расширении социальной поддержки других категорий. Появилась областная ежемесячная выплата при рождении второго ребенка, увеличен размер регионального материнского капитала с учетом инфляции. В несколько раз увеличилась компенсация расходов на реабилитацию и оздоровление «особенных» детей. Решается вопрос с жильем для детей-сирот.

Серьезную поддержку в виде грантов получили некоммерческие организации, а встречи губернатора с общественниками стали постоянными.

— В прошлом году более 330 социально значимых инициатив получили грантовую поддержку, — привел данные Алексей Текслер. — Особо отмечу открытие в Челябинске нового центра организации «Звездный дождь». Это уникальное по своему размеру и наполнению не только в регионе, но и в масштабах страны место помощи «особенным» детям. В Снежинске получил поддержку центр «Бумеранг добра». Такие проекты должны масштабироваться по всему региону.

Отдельным пунктом стоит благоустройство. Губернатор поручил активнее использовать инструмент комплексного развития территории, когда в центре городов застраиваются заброшенные участки. Появление обустроенных скверов и площадок отметил председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дайнеко.

— Большое внимание в ходе обращения было уделено благоустройству общественных пространств в области, - сказал Николай Дайнеко. — Мы, как общественники, видим эту работу. Действительно, регион с каждым годом преображается, для людей создаются новые точки притяжения, и это не может не радовать.

Алексей Текслер поручил продолжить благоустройство реки Миасс, сообщил, что новая набережная появится на Смолино, а также принял решение увеличить финансирование программы инициативного бюджетирования еще на 50%. Это значит, что на проекты жителей по обустройству дворов и площадок в 2024 году направят 2 млрд 250 млн рублей вместо 1,5 млрд.

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЗАЛОГ БУДУЩЕГО

Продолжается в Челябинской области строительство и реконструкция учреждений здравоохранения: больниц, фельдшерских пунктов; учреждений культуры — в селах дома культуры и творчества, клубы, музеи приобретают достойный вид.

Кардинально поменялась ситуация детскими садами и школами. С 2019 года в Челябинской области построили ровно 50 детсадов. Семь школ строится и реконструируется в этом году.

- Общие усилия в сфере образования приносят свои плоды, — подчеркнул Алексей Текслер. — В начале мая этого года завершился финальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Наши ребята заняли пятое место среди всех субъектов Российской Федерации.

Самым амбициозным называют проект межуниверситетского кампуса, который уже строится возле Челябинского госуниверситета.

— Для студенчества, бесспорно, знаковый момент — это кампус, который впервые в области и, может так случиться, что впервые в России будет построен, — отметил руководитель областного отделения российских студенческих отрядов Юрий Бобылев. — Это будет точка роста научного потенциала и соединение идей, мыслей молодежи не только Челябинской области. Будут приезжать ребята из других регионов, поступать из населенных пунктов области и более замотивированными и компетентными выходить на рынок труда. Это тот эффект, который нужен, чтобы ребята оставались в регионе.

Говоря о развитии спорта, Алексей Текслер отметил, что региону удалось убедить бизнес вкладываться в социальную сферу. Предприятия в городах своего присутствия строят ФОКи, ледовые дворцы. Примерами в Челябинске являются РМК-арена и футбольно-легкоатлетический манеж.

Во время своего выступления Алексей Текслер также отметил стабильный рост экономических показателей, реальной заработной платы. Важные поручения прозвучали в сфере дорожного строительства и общественного транспорта.

ЦИТАТА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Хочу заверить, что я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать. Обязательно нужно продолжить динамичное развитие региона. Все более широко вовлекать наших граждан в этот процесс. Регулярное общение с жителями, получение обратной связи — важнейший фактор повышения взаимопонимания и доверия в обществе. Это особенно необходимо сегодня, когда мы должны сплотиться вокруг президента, объединиться для достижения нашей главной цели - победы! Своим трудом и даже ратным подвигом создавать будущее для нашей страны, для наших детей! Мы - опорный край державы. Так было. Так есть. И так будет всегда.

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