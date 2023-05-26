Чиновница на Южном Урале выдала сироте квартиру с одной розеткой

Предоставленное жилье оказалось непригодным для жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области будут судить чиновницу, которая выдала сироте квартиру с одной розеткой в комнате. И та была не закреплена. Такой казус случился в городе Аша. Чиновница из Комитета по управлению муниципальным имуществом заключила контракт на покупку квартир для сирот, но решила даже не проводить экспертизу жилья.

Помещение досталось 22-летнему парню, и он просто ахнул от ужаса, когда переступил порог. На самом деле, единственная розетка в жилой комнате — это едва ли не самое безобидное, что там было. Кроме этого, в квартире нашли кучу нарушений по части сантехники, вентиляции и отопления.

Согласно документам, такое чудо муниципалитет приобрел за 959 357 рублей, хотя эксперты оценили рыночную стоимость квартиры в 535 840 рублей. Теперь чиновнице придется отвечать перед судом, против нее завели дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

— Уголовное дело направлено в Ашинский городской суд для рассмотрения по существу, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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