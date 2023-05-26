«Прекратим массовое заваливание квитанциями»: в июне жители Челябинска, Коркино и Копейска получат обновленные единые квитанции

Волнующие жителей вопросы обсудили на пресс-конференции. Фото: Егор ИВЛЕВ

В июне жители Челябинска, Копейска и Коркино получат обновленные единые квитанции Единого расчетного центра «Уралэнергосбыт». Почему в расчетке появилась новая строка и что от этого изменится, обсудили на пресс-конференции в КП-Челябинск.

Зачем нужна единая квитанция?

В 2020 году появилась первая единая квитанция в Челябинской области. Она объединяет данные, связанные с начислениями коммунальных платежей.

Первыми к Единому расчетному центру присоединились «Уралэнергосбыт» (электроэнергия) и «УСТЭК-Челябинск» (отопление и горячая вода). За несколько лет в партнерство вступили более 25 компаний Челябинской области.

Сейчас в квитанции есть счета за свет, отопление, горячую воду и капремонт. С 1 июня в квитанции появится новая строчка – вывоз твердых коммунальных отходов.

– С едиными квитанциями людям будет удобнее. Наша цель – дать качественную услугу гражданам Челябинской области. Чтобы прекратилось массовое заваливание квитанциями наших почтовых ящиков. Клиент получает одну, видит в ней все свои ресурсы и спокойно их оплачивает, – отметил исполнительный директор Единого расчетного центра «Уралэнергосбыт» Александр Боженев.

Исполнительный директор Единого расчетного центра «Уралэнергосбыт» Александр Боженев. Фото: Егор ИВЛЕВ

Куда обращаться с вопросами?

Стоит отметить, что речь идет не об объединении компаний. Единый расчетный центр стал техническим партнером по печати и доставке квитанций, а также приему платежей.

С вопросами по начислению или качеству вывоза мусора, как и прежде, стоит обращаться непосредственно в Центр коммунального сервиса.

– Единый платежный документ для нас – дополнительный шаг в экологичное будущее. По всем нашим трем кластерам более миллиона лицевых счетов, по которым ежемесячно нужно выставлять квитанции. За год на это тратилось свыше 16 тысяч пачек офисной бумаги, – отметил генеральный директор Центра коммунального сервиса Захид Камилов.

Генеральный директор Центра коммунального сервиса Захид Камилов. Фото: Егор ИВЛЕВ

А что в области?

Во многих населенных пунктах строчку «обращение с коммунальными отходами» включили в единую квитанцию в прошлом году.

Начали с маленьких населенных пунктов – там проще было бы устранить сбой, если бы он произошел.

Поэтому новыми эти квитанции станут для жителей Челябинска, Копейска, Коркино и поселка Роза. А это более 700 тысяч лицевых счетов!

В июне южноуральцы получат обновленные единые квитанции Единого расчетного центра «Уралэнергосбыт» Фото: Егор ИВЛЕВ

Задолженность по обращению с ТКО в этих городках уже превысила 1,6 млрд рублей. В одном только Челябинске люди не доплатили за вывоз мусора более 800 миллионов рублей. «Уралэнеркосбыт» и ЦКС рассчитывают, что с обновлением единой квитанции должников станет меньше – ведь кто-то не платил, потому что было просто неудобно.

Отдельная квитанция от ЦКС в Челябинской области осталась только в городе Магнитогорск.

Конференция прошла в КП-Челябинск Фото: Егор ИВЛЕВ

Где можно оплатить?

Теперь заплатить за отопление, электричество и вывоз мусора можно в один клик. В приложении любого банка нужно отсканировать QR-код, тогда клиент сразу перейдет на страницу Единого расчетного центра. При желании сумму в каждой строке можно скорректировать. Также оплата за вывоз мусора принимается в личном кабинете Единого расчетного центра, на сайте «Уралэнергосбыт» или в отделении Сбера.

– Без комиссии можно оплатить услуги в Сбере или на нашем сайте в личном кабинете, – подчеркнул исполнительный директор Единого расчетного центра «Уралэнергосбыт» Александр Боженев.

Так будет выглядеть обновленная квитанция. Фото: Егор ИВЛЕВ

Эти и другие вопросы обсудили на пресс-конференции в ИД «Комсомольская правда-Челябинск». Посмотреть запись можно по ссылке в группе во ВКонтакте.

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