«Не решила, кем быть – врачом или артисткой»: в Челябинске прошли первые ЕГЭ по химии, литературе и географии

КП-Челябинск побывали на экзамене по химии. Фото: Егор ИВЛЕВ

ЕГЭ – как много в этих трех буквах: боль, разочарование, мечты, надежды, их исполнение или крах. Сегодня, 26 мая, тестирование началось в Челябинской области. Первыми пошли выпускники, сдающие литературу, химию и географию. С ними журналисты КП-Челябинск побывали на экзамене в школе №46.

Возле школы №46 в Ленинском районе стоят несколько групп нарядных подростков. Они уже узнали свою аудиторию, списки висят у дверей, а теперь ждут, когда начнут впускать. Одни нервно повторяют что-то, листая записные книжки и тетради, другие расслабленно общаются с одноклассниками.

Перед школой отдельными группами стоят выпускники из разных школ. Фото: Егор ИВЛЕВ

К горячей голове прохладную воду. Фото: Егор ИВЛЕВ

Ищут себя в списках. Фото: Егор ИВЛЕВ

– Перед смертью не надышишься, – пожимает плечами паренек и отворачивается к подруге.

Одна из девчонок чуть кусает губы, сидя на скамейке рядом с сопровождающим ее учителем. На вопрос «почему химия» отвечает – дается лучше всего, так мозг устроен, что формулы и элементы воспринимаются легче, чем буквы, слова и предложения.

Нашли.. Фото: Егор ИВЛЕВ

Кто-то усердно повторяет. Фото: Егор ИВЛЕВ

Ноги девчонка натерла на последнем звонке. Фото: Егор ИВЛЕВ

– Есть две специальности, куда я хочу поступать. Первая – секрет, боюсь сглазить, туда трудно поступить. А вторая – нанохимик. Это как инженер, только с химией, – рассказывает Настя.

Двери школы открываются и, глубоко вздыхая, выпускники проходят в них. В руках ручка, паспорт без обложки, бутылка воды без этикетки. У некоторых шоколад, чтобы подкрепиться во время тестов. Один паренек тащит с собой две «нольпяшки» и большущий калькулятор.

«Не решила, кем быть – врачом или артисткой» Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

– Сидеть долго, вдруг одной не хватит, – объясняет.

В большом спортивном зале оборудована «база», где можно оставить сопровождающих, телефоны, куртки и все ненужное на экзамене. Чуть позже зовут к аудиториям, но перед этим просят паспорт и пройти металлоискатель. Никто не звенит, документы у всех с собой. Сотрудница полиции, которая наблюдает за процессом, спокойна. Зато вижу, как женщина крестит уходящую девочку и говорит «С Богом!».

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

– Ну, а как не волноваться? Мой класс, мои дети. Идет за 100 баллами, иначе нельзя, будущие врачи же здесь почти все, – улыбается учитель Галина Алексеевна.

В коридоре перед кабинетами кто-то страшно нервничает: кусает ногти, бьет ногой, растирает щеки. Замечаю девчонку, которая сидит абсолютно спокойно, положив ногу на ногу. Обута она, к слову, в белые шлепанцы на носки.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

– Ой, вчера танцевала после последнего звонка и ноги натерла. Поэтому решила в шлепках. Но гуляла часа четыре всего, потом домой пошла, экзамен ведь сегодня, – рассказывает Ульяна.

Потом Ульяна говорит неожиданную вещь – в этом году никуда поступать девушка не планирует. Хочет годик пожить, подумать о жизни и сделать сложный выбор – сцена или больница.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

– Я не решила, кем быть – врачом или артисткой. Все таки это сложный выбор, потом столько лет учиться. А я и так на несколько месяцев старше одноклассников и уже чувствую себя старой. В этот год я позанимаюсь с логопедом, возьму уроки, подумаю, – признается девочка.

В кабинет она заходит последней, и, уходя, бросает: «Все слишком много волнуются из-за экзаменов. Зачем?». Скоро двери закроются, выпускникам раздадут контрольно-измерительные материалы. Несколько часов и испытание позади. Несколько месяцев и всех, кто сидит в классах, ждет новая жизнь.

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