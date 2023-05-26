«Не решила, кем быть – врачом или артисткой»: в Челябинске прошли первые ЕГЭ по химии, литературе и географии

КП-Челябинск побывали на экзамене по химии.
Фото: Егор ИВЛЕВ
ЕГЭ – как много в этих трех буквах: боль, разочарование, мечты, надежды, их исполнение или крах. Сегодня, 26 мая, тестирование началось в Челябинской области. Первыми пошли выпускники, сдающие литературу, химию и географию. С ними журналисты КП-Челябинск побывали на экзамене в школе №46.
Возле школы №46 в Ленинском районе стоят несколько групп нарядных подростков. Они уже узнали свою аудиторию, списки висят у дверей, а теперь ждут, когда начнут впускать. Одни нервно повторяют что-то, листая записные книжки и тетради, другие расслабленно общаются с одноклассниками.
Перед школой отдельными группами стоят выпускники из разных школ.
Фото: Егор ИВЛЕВ
К горячей голове прохладную воду.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Ищут себя в списках.
Фото: Егор ИВЛЕВ
– Перед смертью не надышишься, – пожимает плечами паренек и отворачивается к подруге.
Одна из девчонок чуть кусает губы, сидя на скамейке рядом с сопровождающим ее учителем. На вопрос «почему химия» отвечает – дается лучше всего, так мозг устроен, что формулы и элементы воспринимаются легче, чем буквы, слова и предложения.
Нашли..
Фото: Егор ИВЛЕВ
Кто-то усердно повторяет.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Ноги девчонка натерла на последнем звонке.
Фото: Егор ИВЛЕВ
– Есть две специальности, куда я хочу поступать. Первая – секрет, боюсь сглазить, туда трудно поступить. А вторая – нанохимик. Это как инженер, только с химией, – рассказывает Настя.
Двери школы открываются и, глубоко вздыхая, выпускники проходят в них. В руках ручка, паспорт без обложки, бутылка воды без этикетки. У некоторых шоколад, чтобы подкрепиться во время тестов. Один паренек тащит с собой две «нольпяшки» и большущий калькулятор.
«Не решила, кем быть – врачом или артисткой»
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
– Сидеть долго, вдруг одной не хватит, – объясняет.
В большом спортивном зале оборудована «база», где можно оставить сопровождающих, телефоны, куртки и все ненужное на экзамене. Чуть позже зовут к аудиториям, но перед этим просят паспорт и пройти металлоискатель. Никто не звенит, документы у всех с собой. Сотрудница полиции, которая наблюдает за процессом, спокойна. Зато вижу, как женщина крестит уходящую девочку и говорит «С Богом!».
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
– Ну, а как не волноваться? Мой класс, мои дети. Идет за 100 баллами, иначе нельзя, будущие врачи же здесь почти все, – улыбается учитель Галина Алексеевна.
В коридоре перед кабинетами кто-то страшно нервничает: кусает ногти, бьет ногой, растирает щеки. Замечаю девчонку, которая сидит абсолютно спокойно, положив ногу на ногу. Обута она, к слову, в белые шлепанцы на носки.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
– Ой, вчера танцевала после последнего звонка и ноги натерла. Поэтому решила в шлепках. Но гуляла часа четыре всего, потом домой пошла, экзамен ведь сегодня, – рассказывает Ульяна.
Потом Ульяна говорит неожиданную вещь – в этом году никуда поступать девушка не планирует. Хочет годик пожить, подумать о жизни и сделать сложный выбор – сцена или больница.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
– Я не решила, кем быть – врачом или артисткой. Все таки это сложный выбор, потом столько лет учиться. А я и так на несколько месяцев старше одноклассников и уже чувствую себя старой. В этот год я позанимаюсь с логопедом, возьму уроки, подумаю, – признается девочка.
В кабинет она заходит последней, и, уходя, бросает: «Все слишком много волнуются из-за экзаменов. Зачем?». Скоро двери закроются, выпускникам раздадут контрольно-измерительные материалы. Несколько часов и испытание позади. Несколько месяцев и всех, кто сидит в классах, ждет новая жизнь.
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