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Общество26 мая 2023 15:20

Добро пожаловать в наш «Летник»: челябинская «Комсомолка» отпраздновала 98-летие открытием новой радиостудии

Первыми гостями стали давние друзья и партнеры «Комсомольской правды-Челябинск»
Ян Стоев
Ян Стоев
Гости оценили новую летнюю радиостудию «Комсомольской правды»

Гости оценили новую летнюю радиостудию «Комсомольской правды»

Фото: Егор ИВЛЕВ

«Комсомольской правде» исполнилось 98 лет. С этим знаменательным событием челябинскую редакцию КП поздравили давние друзья и партнеры. Пришли не с пустыми руками, а с подарками и с праздничным настроением.

К праздничной дате мы приурочили открытие летней студии. Теперь журналисты радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) будут работать на свежем воздухе, а приглашенные спикеры — наслаждаться живописным видом, который открывается с террасы. Смотрим, как прошло открытие летней студии, и кто пришел на празднование дня рождения КП.

Директор челябинского филиала Екатерина Парфенова, редактор Ирина Фадюшина и замредактор по радио Станислав Гладков показали новую радиостудию сенатору Маргарите Павловой

Директор челябинского филиала Екатерина Парфенова, редактор Ирина Фадюшина и замредактор по радио Станислав Гладков показали новую радиостудию сенатору Маргарите Павловой

Фото: Вадим АРХИПОВ

Депутат Госдумы Яна Лантарова

Депутат Госдумы Яна Лантарова

Фото: Егор ИВЛЕВ

Директор Челябинского филиала медиахолдинга «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова

Директор Челябинского филиала медиахолдинга «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глава Калининского района Челябинска Владимир Шамне

Глава Калининского района Челябинска Владимир Шамне

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Гости пришли не с пустыми руками

Гости пришли не с пустыми руками

Фото: Егор ИВЛЕВ

Заместитель военного комиссара Челябинской области, полковник Виталий Панов

Заместитель военного комиссара Челябинской области, полковник Виталий Панов

Фото: Егор ИВЛЕВ

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин

Фото: Егор ИВЛЕВ

Председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов

Председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев

Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев

Фото: Егор ИВЛЕВ

Президент баскетбольного клуба «Челбаскет» Николай Сандаков

Президент баскетбольного клуба «Челбаскет» Николай Сандаков

Фото: Егор ИВЛЕВ

Депутат Заксобрания Челябинской области Елена Тарасова

Депутат Заксобрания Челябинской области Елена Тарасова

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для гостей накрыли стол. Можно было отведать не только мясные блюда, но и фрукты

Для гостей накрыли стол. Можно было отведать не только мясные блюда, но и фрукты

Фото: Егор ИВЛЕВ

А также попробовать различные напитки

А также попробовать различные напитки

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Директор розничной сети "Вечерний Челябинск" Наталья Шурпа

Директор розничной сети "Вечерний Челябинск" Наталья Шурпа

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Челябинской области Наталья Кутепова

Председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Челябинской области Наталья Кутепова

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Главный врач челябинского психоневрологического диспансера Михаил Козлов

Главный врач челябинского психоневрологического диспансера Михаил Козлов

Фото: Егор ИВЛЕВ

Поздравление от челябинской городской думы

Поздравление от челябинской городской думы

Фото: Егор ИВЛЕВ

Замдиректора КП-Челябинск по PR, ведущий программы «Политическая среда» Евгений Маклаков

Замдиректора КП-Челябинск по PR, ведущий программы «Политическая среда» Евгений Маклаков

Фото: Егор ИВЛЕВ

Летник стал лучшим местом для селфи

Летник стал лучшим местом для селфи

Фото: Егор ИВЛЕВ

Слушайте радио «Комсомольская правда-Челябинск» на 95,3 FM!

Слушайте радио «Комсомольская правда-Челябинск» на 95,3 FM!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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