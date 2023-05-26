Добро пожаловать в наш «Летник»: челябинская «Комсомолка» отпраздновала 98-летие открытием новой радиостудии

Гости оценили новую летнюю радиостудию «Комсомольской правды»
Фото: Егор ИВЛЕВ
«Комсомольской правде» исполнилось 98 лет. С этим знаменательным событием челябинскую редакцию КП поздравили давние друзья и партнеры. Пришли не с пустыми руками, а с подарками и с праздничным настроением.
К праздничной дате мы приурочили открытие летней студии. Теперь журналисты радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) будут работать на свежем воздухе, а приглашенные спикеры — наслаждаться живописным видом, который открывается с террасы. Смотрим, как прошло открытие летней студии, и кто пришел на празднование дня рождения КП.
Директор челябинского филиала Екатерина Парфенова, редактор Ирина Фадюшина и замредактор по радио Станислав Гладков показали новую радиостудию сенатору Маргарите Павловой
Фото: Вадим АРХИПОВ
Депутат Госдумы Яна Лантарова
Фото: Егор ИВЛЕВ
Директор Челябинского филиала медиахолдинга «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Глава Калининского района Челябинска Владимир Шамне
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Гости пришли не с пустыми руками
Фото: Егор ИВЛЕВ
Заместитель военного комиссара Челябинской области, полковник Виталий Панов
Фото: Егор ИВЛЕВ
Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин
Фото: Егор ИВЛЕВ
Председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев
Фото: Егор ИВЛЕВ
Президент баскетбольного клуба «Челбаскет» Николай Сандаков
Фото: Егор ИВЛЕВ
Депутат Заксобрания Челябинской области Елена Тарасова
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Для гостей накрыли стол. Можно было отведать не только мясные блюда, но и фрукты
Фото: Егор ИВЛЕВ
А также попробовать различные напитки
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Директор розничной сети "Вечерний Челябинск" Наталья Шурпа
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Челябинской области Наталья Кутепова
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Главный врач челябинского психоневрологического диспансера Михаил Козлов
Фото: Егор ИВЛЕВ
Поздравление от челябинской городской думы
Фото: Егор ИВЛЕВ
Замдиректора КП-Челябинск по PR, ведущий программы «Политическая среда» Евгений Маклаков
Фото: Егор ИВЛЕВ
Летник стал лучшим местом для селфи
Фото: Егор ИВЛЕВ
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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