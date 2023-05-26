Добро пожаловать в наш «Летник»: челябинская «Комсомолка» отпраздновала 98-летие открытием новой радиостудии

Гости оценили новую летнюю радиостудию «Комсомольской правды» Фото: Егор ИВЛЕВ

«Комсомольской правде» исполнилось 98 лет. С этим знаменательным событием челябинскую редакцию КП поздравили давние друзья и партнеры. Пришли не с пустыми руками, а с подарками и с праздничным настроением.

К праздничной дате мы приурочили открытие летней студии. Теперь журналисты радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) будут работать на свежем воздухе, а приглашенные спикеры — наслаждаться живописным видом, который открывается с террасы. Смотрим, как прошло открытие летней студии, и кто пришел на празднование дня рождения КП.

Директор челябинского филиала Екатерина Парфенова, редактор Ирина Фадюшина и замредактор по радио Станислав Гладков показали новую радиостудию сенатору Маргарите Павловой Фото: Вадим АРХИПОВ

Депутат Госдумы Яна Лантарова Фото: Егор ИВЛЕВ

Директор Челябинского филиала медиахолдинга «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глава Калининского района Челябинска Владимир Шамне Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Гости пришли не с пустыми руками Фото: Егор ИВЛЕВ

Заместитель военного комиссара Челябинской области, полковник Виталий Панов Фото: Егор ИВЛЕВ

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин Фото: Егор ИВЛЕВ

Председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев Фото: Егор ИВЛЕВ

Президент баскетбольного клуба «Челбаскет» Николай Сандаков Фото: Егор ИВЛЕВ

Депутат Заксобрания Челябинской области Елена Тарасова Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для гостей накрыли стол. Можно было отведать не только мясные блюда, но и фрукты Фото: Егор ИВЛЕВ

А также попробовать различные напитки Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Директор розничной сети "Вечерний Челябинск" Наталья Шурпа Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Челябинской области Наталья Кутепова Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Главный врач челябинского психоневрологического диспансера Михаил Козлов Фото: Егор ИВЛЕВ

Поздравление от челябинской городской думы Фото: Егор ИВЛЕВ

Замдиректора КП-Челябинск по PR, ведущий программы «Политическая среда» Евгений Маклаков Фото: Егор ИВЛЕВ

Летник стал лучшим местом для селфи Фото: Егор ИВЛЕВ

Слушайте радио «Комсомольская правда-Челябинск» на 95,3 FM! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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