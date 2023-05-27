Марио, улитка и десантник: самые яркие костюмы участников «Маленького чемпиона»

Вся семья нарядилась как знаменитый водопроводчик Марио!
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинском дворце спорта «Юность» в субботу, 27 мая, собралось как никогда много малышей в самых ярких и милых костюмах: здесь Марио, десантник, улитка и пираты. Поводом нарядиться стал конкурс «Маленький чемпион», который провел медиахолдинг «Комсомольская правда».
Читайте голосом Дроздова: "А здесь мы видим семейство панд".
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Аватар Аанг.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Бабочка.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
– Маленькие дети, которые стремятся к победе благодаря своим родителям – это очень трогательно и эмоционально. И все дети потрясающие, как они могут понравиться больше или меньше, – поделилась впечатлениями детский омбудсмен Евгения Майорова.
Зайчишка.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Читать детишки явно не умеют. но поддержка от родителей им понятна и приятна.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Десантироваться можно и с отцовских плеч.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Дети преодолевали дистанции ползком, ходьбой и бегом, а помогали им в этом родители. Настоящий семейный праздник, где все участники и отдохнули, и поставили новые для себя рекорды. А чтобы улыбка не сходила с лиц «Маленьких чемпионов», для них организовали игровые зоны и пригласили аниматоров. Оценили даже взрослые!
Пиратская семья.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Алиса в стране чудес.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Улитка, но не медленная.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
– Мне нравится, что это целый семейный праздник. Здесь мамы с дочками и сыночками учувствуют в одной команде, видела многодетную семью в патриотических гимнастерках. И этот позитив позволяет говорить, что семья, многодетная семья – это то, на чем держится наша страна, – оценила праздник Ирина Гехт, первый заместитель Губернатора Челябинской области.
Джокер и Харли Квин.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Евгения Майорова, Ирина Гехт и директор директор Челябинского филиала медиахолдинга «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова /
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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