Для Алии предложение Серика на концерте стало сюрпризом. Фото: предоставлено КП, Алена Ватутина

О таком, наверное, мечтает каждая девушка. Получить предложение руки и сердца перед многотысячной толпой, да еще и на концерте знаменитого артиста! Именно так решил заявить о своей любви 34-летний челябинец Серик Телеуов. Во время концерта Басты (Василия Вакуленко) он встал на одно колено и произнес трогательные слова. Его возлюбленная 26-летняя Алия Зарипова под крики и поздравления челябинцев, конечно, сказала «Да!». О своих эмоциях и впечатлениях влюбленные рассказали журналисту «Комсомольской правды-Челябинск».

ОДИН «ЛАЙК» СТАЛ СУДЬБОНОСНЫМ

У Алии и Серика совсем скоро годовщина отношений. А познакомились они в интернете. Серик занимается организацией футбольных мероприятий. А Алия – дефектолог, которая увлекается выпечкой тортов и походами в горы. А еще – ее друзья не раз участвовали в турнирах Серика. Как признается девушка, на протяжении полугода она просто наблюдала за Сериком через соцсети, боялась о себя как-то проявить. Но когда в очередной раз ей попался его пост, не выдержала – лайкнула.

Пара вместе уже почти год. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Он мне тут же написал, а уже на следующий день мы встретились, и больше не расставались, - говорит Алия.

Несколько месяцев назад пара съехалась – именно тогда Серик решил, что именно с Алией он хочет провести свою жизнь.

«ХОТЕЛА В ГОРАХ, А ПОЛУЧИЛОСЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ»

Алия и Серик – люди творческие, поэтому и предложение должно было быть сделано как-то необычно. Алия призналась, что мечтала получить предложение в горах – на самом пике. Но Серик решил сделать сюрприз.

Оба - творческие люди. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Когда настал момент важного решения, захотелось придумать что-то такое, чтобы запомнилось на всю жизнь, чтобы детям потом своим рассказывать, - говорит Серик. – Раньше мечтал сделать предложение на хоккейном матче, но три месяца назад увидел, что в Челябинске будет концерт Басты и решился. Не сказать, что мы фанаты, но его творчество нравится нам обоим.

«ДО ПОСЛЕДНЕГО НИЧЕГО НЕ ПОДОЗРЕВАЛА»

Серик связался с лейблом Басты Gazgolder, теоретически ему такую возможность подтвердили. Пришлось приврать Алие, смеется Серик, объясняя, что всю подготовку он тщательно скрывал, а проход за кулисы на концерте объяснил VIP-проходками от друзей.

На концерте было около 9 тысяч человек. Фото: Алена Ватутина

- У меня даже в мыслях не было ничего подобного, я до самого последнего момента думала, что мы просто посмотрим концерт из-за кулис. Думала, пару песен, и нас отправят в зал. Но когда Серик взял меня за руку и потащил на сцену, поняла, что сейчас будет что-то классное, - говорит Алия. – Стою, колени дрожат, руки трясутся, в голове – каша. Эйфория была, слезы счастья. Я даже не помню, что сказал Баста.

А Василий Вакуленко подарил цветы, обнял и пожелал влюбленным счастья! И оно обязательно будет – уже летом пара планирует провести никах.

На концерте еще была камера поцелуев, которая выводила на экран влюбленные парочки. Фото: Алена Ватутина

- Когда мы выходили с концерта, все вокруг нас поздравляли, желали счастья. Даже в ресторане, куда мы пришли отметить – и гости, и персонал нас узнали. Прикоснулись к славе можно сказать, - смеется Серик. – Теперь нашему будущему сыну придется сильно постараться, чтобы переплюнуть такое предложение руки и сердца!

БАСТУ ВСТРЕЧАЛИ ТЫСЯЧИ ПОКЛОННИКОВ

На концерт Басты в Челябинске пришло около 9 тысяч человек. Как рассказывают челябинцы, арена «Трактор» была забита полностью – за неделю ни одного билета уже не было в продаже.

Баста зажег весь зал. Фото: Алена Ватутина

- Мы 40 минут простояли в очереди, чтобы зайти внутрь. И эти же 40 мин концерт и задержался - Баста не начал, пока все не зашли, - говорит челябинка Алена Ватутина. - Энергетика зашкаливала. Баста реально качает и прокачивает зал в 2 счета. За пару часов до концерта я думала: а может не пойти? - у меня был непростой денечек и я жутко устала. Но как не пойти на Басту, когда уже билет на руках? Через 5 мин я забыла, что я вообще-то очень устала.

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