В Челябинской области двухлетняя девочка выпала с балкона и разбилась насмерть

В обстоятельствах гибели ребенка разбираются следователи и прокуратура Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сатке Челябинской области двухлетняя девочка выпала с балкона на третьем этаже и разбилась насмерть. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Информацию об этом КП-Челябинск подтвердила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

— Саткинской городской прокуратурой в ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Помимо этого, прокуратура оценит исполнение законными представителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего. При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — уточнила представитель ведомства.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, инцидент произошел около 10 часов утра на улице Бакальской. Девочка находилась в квартире не одна. Ее родители отвлеклись по делам, и она выпала с балкона. По данным КП-Челябинск, семья является благополучной и нигде на учете не состоит.

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