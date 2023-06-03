Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+35°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 июня 2023 11:26

В Челябинской области двухлетняя девочка выпала с балкона и разбилась насмерть

СК возбудил уголовное дело
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
В обстоятельствах гибели ребенка разбираются следователи и прокуратура

В обстоятельствах гибели ребенка разбираются следователи и прокуратура

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сатке Челябинской области двухлетняя девочка выпала с балкона на третьем этаже и разбилась насмерть. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Информацию об этом КП-Челябинск подтвердила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

— Саткинской городской прокуратурой в ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Помимо этого, прокуратура оценит исполнение законными представителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего. При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — уточнила представитель ведомства.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, инцидент произошел около 10 часов утра на улице Бакальской. Девочка находилась в квартире не одна. Ее родители отвлеклись по делам, и она выпала с балкона. По данным КП-Челябинск, семья является благополучной и нигде на учете не состоит.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

ЧППроисшествия: ЧП