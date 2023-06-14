Как они узнают, что в сумке? Изучаем работу таможни челябинского аэропорта

В аэропорту пассажиры проходят несколько пунктов досмотра. Фото: Егор ИВЛЕВ

Таможенный контроль – обязательная процедура для прибывающих из-за границы. Только за одну смену таможенники пункта пропуска «Баландино» в аэропорту Челябинска досматривают около 800 единиц багажа. За полгода через технические устройства таможни проверено больше 52 тысяч человек и 67 тонн различных сумок и чемоданов. На одном из досмотров побывала и «Комсомолка».

Летом у сотрудников таможни еще больше работы - в два раза увеличивается количество международных рейсов. Фото: Егор ИВЛЕВ

Каждый, кто хоть раз путешествовал на самолете из одной страны в другую, наверняка задавался вопросами: как таможенники узнают, что в сумке? По какому принципу удается определить, кто из пассажиров везет «запрещенку»? Что делают с конфискатом?

Увидеть эту работу с разных сторон удалось воочию, когда в международном аэропорту Челябинска приземлился самолет из Душанбе. Пока пассажиры, прилетевшие из Таджикистана, проходили пограничный контроль, на ленту уже был выгружен их багаж, а пассажиров приготовились встречать сотрудники сразу нескольких подразделений.

На прохождение всех процедур таможенного контроля ушло около часа. Фото: Егор ИВЛЕВ

Задействованы в обеспечении безопасности и представители Роспотребнадзора. Они не только первыми поднимаются на прилетевший из-за границы борт и проверяют его на инфекции, но и проводят ПЦР-тесты на коронавирус у таджикских путешественников.

Сейчас в аэропорту проверяют на коронавирус только пассажиров из Таджикистана. Фото: Егор ИВЛЕВ

После прохождения медицинских процедур, пассажиры направляются в «зеленый» и «красный» коридоры на досмотр багажа. Рентген проводится на установках – интроскопах.

В "зеленой" коридоре досматривают тех, кто условно подтверждает отсутствие товаров, подлежащих декларированию. Фото: Егор ИВЛЕВ

К слову, если раньше они давали возможность увидеть содержимое сумок, чемоданов и пакетов лишь в оттенках серого цвета, то теперь на рентгене видна цветная проекция. Как рассказал ведущий инспектор таможенного поста аэропорта Баландино Андрей Ляпунов, современный интроскоп помогает увидеть не только очертание вещей, но и определить материал происхождения – в разные цвета окрашиваются органические и неорганические предметы.

Вот так видят багаж инспекторы таможни. Фото: Егор ИВЛЕВ

– Изделия из органических материалов на экране показаны оранжевым цветом, неорганических – синим, а промежуточные – зеленым. Должен быть наметан глаз, нужно иметь опыт и внимательность. На основании цветного изображения мы анализируем багаж. Если возникают какие-то подозрения, просим открыть багаж, показать что находится внутри, – пояснил он.

В этот раз инспектора заинтересовало содержание одной из сумок прилетевшей из Таджикистана пассажирки. На дне багажа показалось очертание бутылки с неизвестным наполнением. Сняв его с ленты, сотрудник таможни вежливо обратился к женщине с просьбой распаковать поклажу. В пластиковой бутылке оказалось малиновое варенье. И хоть это сладкое лакомство не входит в список запрещенных к провозу продуктов, безусловно, в этом деле важно всегда быть начеку и проявлять бдительность.

Подозрительные предметы в сумках просят показать. Фото: Егор ИВЛЕВ

Ограничений на ввоз продуктов и других предметов хватает. О них нам рассказал и.о. начальника таможенного поста аэропорта Баландино Александр Зернов.

– Один человек может провезти до 5 кг продуктов животного происхождения – мяса, различных молочных изделий, курта, меда. При этом все они должны быть в производственной упаковке. Без заводской упаковки, то есть домашние продукты, ввозить запрещается вообще. Все это для того, чтобы избежать завоза инфекционных заболеваний, которые могут передаваться вместе с пищей, – пояснил он.

Исполняющий обязанности начальника таможенного поста аэропорта Баландино Александр Зернов. Фото: Егор ИВЛЕВ

Второй по списку товар, с которым нужно быть осторожным – некурительный табак «насвай». На человека разрешается только 250 грамм. Однако часто пассажиры превышают допустимую норму.

На туристических рейсах, по словам Александра Зернова, чаще встречается нарушение валютного законодательства – без декларирования разрешено ввозить валюту в сумме, не превышающей 10 тысяч долларов. К тому же пассажиры очень любят привозить из-за границы холодное оружие – ножи и кастеты. Видимо, в качестве сувенира из жаркой страны.

– Платить за превышение объема продуктов животного происхождения не надо, но нужно предоставить фитосанитарный и ветеринарный сертификаты. Если их нет, товары конфискуют и выпишут штраф от 1 500 до 2 000 рублей. Санкции по табаку, холодному оружию и нарушению валютного законодательства устанавливает суд, – сообщил и.о. начальника таможенного поста аэропорта Баландино.

На одного человека разрешается до 5 кг продуктов животного и растительного происхождения. Фото: Егор ИВЛЕВ

Только с начала этого года возбудили более 300 дел об административных нарушениях. Причем большая часть из них – на авиарейсах из Таджикистана. Вся продукция, не соответствующая разрешениям, изымается и помещается в комнату вещественных доказательств. Сотрудники Россельхознадзора денатурируют конфискат, а спустя несколько месяцев утилизируют в печи. По информации таможенников, за прошедший год уничтожили порядка 300 – 350 кг продуктов.

Бельгийская овчарка Бавария отлично справляется со своими служебными обязанностями. Фото: Егор ИВЛЕВ

Помогают искать «запрещенку» кинологи и их верные, обученные четвероногие. В аэропорту Челябинска на службе несколько собак – бельгийская и немецкая овчарки, спаниель. Специальный кинологический отдел готовит их к работе практически с рождения.

– Баварии сейчас шесть лет. Она на службе уже четвертый год, обучена на поиск наркотических веществ. Когда находит что-то подозрительное, изменяет свое поведение, указывает ту точку, где нашла запах. На ее счету есть несколько находок. Всегда за хорошую работу поощряем ее, играем, даем ей лакомства. Она очень любит сыр, – рассказал инспектор-кинолог челябинской таможни Сергей Горбунов.

Но есть в Баландино прибор, который в отдельных случаях может справиться с заданием даже лучше собаки – газоанализатор. Он работает в двух режимах и позволяет по присутствующим в воздухе ионам найти взрывчатые и наркотические вещества. Несмотря на то, что в памяти устройства огромная библиотека данных, таможенники признаются, что заменить четвероногого оно полностью не сможет. Это гармоничный дуэт, дополняющий друг друга.

В аэропорту используют современные технологии. Фото: Егор ИВЛЕВ

В воздушной гавани следят и за уровнем радиации багажа и «фонящих» людей. В своей работе таможенники используют портативные дозиметры, а также специальную систему «Янтарь». Пассажир проходит через рамки. Если система находит малейшее превышение радиационного фона, специалисты задействуют радиометр-спектрометр – он показывает не только уровень излучения, но и помогает локализовать источник, его местоположение в сумке, химический состав.

Бывают случаи, когда пассажир кажется инспектору подозрительным. Раньше, чтобы развеять или подтвердить свои сомнения, сотрудники таможни проводили личный досмотр в специальных помещениях. Сейчас для этого используется рентгеновская система «Контур», которая позволяет досмотреть человека в полный рост.

Так инспекторы видят тело человека на сканере "Контур" Фото: Егор ИВЛЕВ

– Он предназначен для обнаружения скрытых предметов под одеждой или внутри тела. Такой технологией пользуемся уже лет 8. Его особенность в уровне облучения, который не превышает естественный фон. Все максимально безопасно, нет никаких противопоказаний. При этом от прохождения процедуры можно отказаться. Но, безусловно, для нас это будет неким «звоночком», – пояснил Александр Зернов.

Все эти мероприятия, а также другие менее афишируемые, проводятся исключительно для повышения безопасности. Поэтому в следующий раз, когда окажетесь в аэропорту, не переживайте, если вас просят открыть багаж и показать подозрительный предмет или же пройти через рентген.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru