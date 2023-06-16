Пес в большом городе: как ужиться в квартире с питомцем

Фото предоставлено пресс-службой ДОНСТРОЙ.

Сколько в России домашних животных? Оказывается, с этим вопросом дело обстоит так же, как с жизнью на Марсе в старом фильме: науке это неизвестно. Росстат, который пытается подсчитать буквально все, эту проблему обошел стороной. Правда, если пойти утром или вечером в парк, складывается впечатление, что с гулять с собаками вышел почти весь город.

Любовь россиян к братьям нашим меньшим подтверждает и социология. Так, согласно международным исследованиям, наша страна занимает весьма высокое место в рейтинге по числу семей, в которых есть питомцы, уступая только Мексике, Аргентине, Бразилии и США. А по данным ВЦИОМ, домашние животные есть у 68% респондентов, и самыми популярными ожидаемо оказались кошки и собаки – 57 и 38% соответственно.

Фото предоставлено пресс-службой ДОНСТРОЙ.

Получается, что треть наших соотечественников ни кошки, ни собаки, ни хомячка или попугайчика не завели. Конечно, есть люди, которые просто не любят животных, но, судя по всему, дело не только в этом. Как выяснили социологи, среди жителей больших населенных пунктов доля семей, не имеющих питомцев существенно выше - 40% для городов-миллионников, 46% - для городов с населением свыше 500 тыс. человек.

И это тоже можно легко объяснить – ведь одно дело держать пару-тройку собак и кошек в собственном доме с большим участком, и совсем другое – поселить в квартире даже не очень крупного песика. Дискуссии о том, место ли домашнему животному в большом городе с многоэтажной застройкой, ведутся давно. Мы решили спросить жителей нашего города, что они думают по этому поводу.

Пенсионерка Галина Николаевна без домашних животных жизни просто не представляет. Однокомнатную квартирку с ней делят кошка и две собаки. «Я, к сожалению, давно живу одна, муж умер, дети далеко. Поэтому Мурка, Жужа и Белка - моя единственная радость. Правда, погулять с собаками рядом с домом практически негде, а ходить в парк с возрастом становится все труднее», - рассказала Галина Николаевна.

Фото предоставлено пресс-службой ДОНСТРОЙ.

Майор ПВО в отставке Павел Иванович - практически ровесник нашей предыдущей собеседницы, но мнение он имеет прямо противоположное: «Я вырос в деревне, и у нас были не только собаки и кошки, но и корова, свиньи и куры. Но в квартире, я читаю, животному делать нечего. Людям от кошек и собак одна грязь и неудобства, да и им самим не в радость сидеть в четырех стенах».

Еще более категоричен был инженер Александр: «Я считаю, что держать собак в городе надо просто запретить. У нас и людям жить негде, несколько поколений ютятся в одной квартире. Да и с детьми на площадку страшно выйти - гуляют огромные псины без поводков и намордников, я уж не говорю про “мины”, которые каждой весной появляются из-под снега».

Менеджер Мария думает по-другому: у нее три йорка. Правда, девушка уверена, что держать в квартире следует собак только определенных пород. «На крупную псину я бы никогда не решилась, а от моих девочек радости много, а хлопот почти никаких - даже гулять не обязательно».

Мужчина по имени Николай с немецкой овчаркой на поводке с Марией не согласен: «Собака должна быть охранником, а не плюшевой игрушкой. Мой Грей отлично выдрессирован, поэтому никаких проблем с ним ни дома, ни на прогулках не возникает».

Продавца Светлану мы тоже застали на прогулке, правда не с домашним питомцем, а сыном. Олегу - семь лет, и как выяснилось, иметь дома собаку - его самая заветная мечта. «Мама, купи щенка - это я слышу почти каждый день. Я не против, ведь домашнее животное учит детей доброте и ответственности, но возможности пока нет - живем в съемной квартире. Вот когда будет свое жилье, тогда конечно!» - заметила женщина.

Шестилетние близняшки Милана и Дарина тоже давно просят у родителей собачку, и их сокровенное желание, судя по всему, сбудется совсем скоро. Как рассказала их мама Дарья, семья готовится к переезду в Москву – папа девочек работает в IT-сфере и недавно получил отличную работу в крупной российской компании. Супруги уже оформили льготную ипотеку и ждут завершения строительства, чтобы въехать в новую квартиру в жилом квартале «Остров», который компания «Донстрой» возводит в районе Мневники.

«Представляете, мы будем жить в 15 минутах от центра и в то же время на настоящем острове! Дворы - зеленые, с детскими площадками, – поделилась радостью Дарья. - А прямо из подъезда попадаешь в заповедный парк или на берег реки, так что есть куда пойти и с дочками, и с будущим питомцем. Там и магазин для животных, и специальная площадка для выгула собак. А особенно меня удивило, что в лобби есть мойка для лап любимых питомцев».

Фото предоставлено пресс-службой ДОНСТРОЙ.

Для выбора молодой мамы было очень важно, что детский сад и школа будут находиться буквально во дворе, а ее мужа заинтересовала спортивная инфраструктура в шаговой доступность и возможность легко и просто вывезти семью за город. И конечно, он как представитель IT-сферы не мог не обратить внимание на то, что «Остров» - первый в России квартал с высокоскоростным интернетом 5G. Также супруги оказались приятно удивлены дизайнерской отделкой жилья «под ключ»: есть, даже кухня с встроенной техникой и качественной сантехникой в ваннах, покупай мебель – и живи!

«Мы с мужем очень хотим сына, так что квартиру взяли навырост - просторную, трехкомнатную. Конечно, там найдется место и для домашнего питомца, а возможно, и не одного. Дело в том, что наш папа хочет хаски, девочки - шпица, а мне очень нравятся коты-британцы», - рассказала Дарья.

А точку в дискуссии, иметь или не иметь животных в городской квартире, мы попросили поставить эксперта - заводчицу и кинолога Елену. «Мы разводим достаточно крупных собак - лабрадоров и золотистых ретриверов, и конечно, никогда не отдаем щенков, не проверив, в каких условиях их будут содержать. Но главное, на что я обращаю внимание, это не площадь жилья, а то, насколько ответственно люди принимают решение завести питомца», - отметила Елена.

Судя по статистике, таких ответственных владельцев собак, которые изначально заботятся о том, чтобы их питомец был счастлив и при этом не доставлял неудобств соседям, немало. Так, 21% покупателей жилья в новостройке хотят, чтобы в холле первого этажа была мойка для лап домашних животных, столько же считают важным наличие специальной площадки для выгула собак во дворе. И застройщики идут им навстречу: проектов с концепцией «пет-френдли» становится все больше и больше. И жилой комплекс «Остров» - один из них.