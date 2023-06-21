Торговый дом «Полистрой» — качество и доступные цены

Максим Мухоморов (на фото - крайний справа) в составе южноуральской делегации в ХМАО

Недавний визит делегации южноуральских предпринимателей в города Сургут и Ханты-Мансийск был посвящен налаживанию и укреплению деловых связей между регионами. В ходе рабочей поездки руководители и представители компаний Челябинской области побывали на целом ряде крупных предприятий Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — в Технопарке высоких технологий, Промышленном парке Югры, Индустриальном парке «Югра», в торгово-промышленных палатах Ханты-Мансийска и Сургута.

ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО ВЛАДИВОСТОКА

Директор Торгового дома «Полистрой» Максим Мухоморов, работавший в составе южноуральской делегации, отметил важность и значимость такой поездки.

— Наше предприятие уже больше 15 лет работает на рынке производства изделий из листового металла. Сотрудничает с более что 130 компаниями-заказчиками по всей территории России - от Калининграда до Владивостока. Основной вид изделий, которые реализует наш Торговый дом «Полистрой», - почтовые абонентские ящики, которые поставляются застройщикам жилья во все регионы страны. Кроме того, продукция завода пользуется спросом у муниципальных заказчиков, частных фирм, реализующих программы благоустройства территорий: скамейки, урны, другая продукция, которая используется в этой сфере. Собственная развитая производственная база, которая расположена в г. Миассе, позволяет выпускать самую разнообразную и востребованную продукцию. Вместе с тем, это гарантирует и достаточно конкурентные цены на готовые изделия, которые удается держать ниже, чем в среднем по рынку, — отмечает Максим Мухоморов. - Кроме того, сроки исполнения заказа самые минимальные. При необходимости отгрузку можно произвести уже в день заказа - запас готовой продукции также имеется на складе.

ЗНАК КАЧЕСТВА

Максим Мухоморов, говоря об итогах визита, подчеркнул заинтересованность представителей бизнеса ХМАО в поставках продукции Торгового дома «Полистрой».

— Ханты-Мансийск, Сургут — города, которые активно развиваются, строятся. Крупные строительные компании заинтересованы в поставках высококачественных изделий, поскольку северные регионы страны находятся в условиях с довольно широким диапазоном атмосферных температур — фактически от плюс 25 - 30 градусов до, в ряде случаев, до минус 30 - 40. Разумеется, в таких случаях заказчики ориентируются на поставку изделий, которые должны служить долго и при этом не терять своего качества. «Полистрой» предоставляет такую возможность по всем видам собственной продукции, — рассказывает Максим Мухоморов. - Встречи с руководителями направлений экономического развития и инвестиций муниципалитетов, которые прошли в Сургуте и Ханты-Мансийске, определили ряд механизмов взаимодействия. Презентации, прямые переговоры с потенциальными партнерами также нацелились на развитие сотрудничества. Мы клиенто-ориентированная компания, и уже сейчас можно сказать о начале работы с профильными предприятиями региона.

ДЛЯ СПРАВКИ

— Организация «Торговый дом «Полистрой» уже больше 8 лет успешно работает на рынке поставок продукции для благоустройства подъездов и придомовой территории.

— Сегодня завод работает с более чем 130 компаниями-заказчиками. География поставок — от Калининграда до Камчатки. Собственное производство гарантирует достаточно низкие цены - примерно на 10 - 15% ниже, чем в среднем по рынку.

— Завод разрабатывает формы, модели и изготавливает абонентские почтовые ящики, корзины для сплит-систем, урны и другую необходимую продукцию из листового металла для нужд муниципалитетов, частных лиц и компаний.

ООО «ТД «Полистрой» производство и реализация изделий из листового металла: Челябинская область, Миасс, Тургоякское шоссе, 5/9а Официальный сайт: https://td-polistroy.ru/