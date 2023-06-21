Скрывался от бандитов, а сам отдыхал с девчонками: европейская порноактриса рассказала об отношениях с главой Курганской ОПГ и заявила, что его убили в тюрьме

Андрей Колигов и Надя Сказка. Фото: архив. Осторожно: Собчак / youtube.com

Европейская порноактриса Надя Сказка дала интервью Ксении Собчак, где рассказала о своем браке с главой Курганской ОПГ Андреем Колиговым, известным в криминальном мире как «Андрей Курганский». Они познакомились, когда девушке было 18 лет, она родила ребенка, а он ей изменил и пара разошлась. После этого бандита задержали за наркотики, добавили организацию преступной группировки, отправили в тюрьму на 24 года. Его нашли мертвым в камере. Сейчас Сказка заявила – сам он наложить на себя руки не мог и ему «помогли».

Курганская ОПГ, даже по меркам 90-х, была крайне жестокой. Ее лидеры не гнушались предательств, кровавых убийств конкурентов и были скоры на расправу. Самые известные ее участники – лидер, бывший комсомолец и лейтенант запаса Андрей Игнатов и знаменитый киллер Александр Солоник, он же «Саша Македонский».

Когда Андрей Колигов познакомился с Сказкой, никакой порноактрисой 18-летняя Надя еще не была: «тусовалась» на модных столичных мероприятиях, эпатировала публику яркими нарядами, продвигала себя. Вместе с бандитом, вспоминает повзрослевшая тусовщица, она ехала в лифте сочинского отеля «Жемчужина». Стремительно девушка влюбилась в красивого и модно одетого бизнесмена на дорогой машине с охраной и собакой-ротвейлером.

С микрофоном - Кобзон, а слева Колигов и Сказка. Фото: Осторожно: Собчак / youtube.com

– Потом мы не общались где-то год-два. Он оказался в Москве. Ему родители «накапали», что хотят внуков. Видимо, он хотел, чтобы они от него отстали и не приставали с расспросами о его делах. Он нашел дурочку в виде меня и сказал: «Я хочу, чтобы ты родила мне ребенка». Я подумала, что это признание в любви и решила, что я самая счастливая женщина, – вспоминает в интервью Собчак Надя Сказка.

О криминальных делах возлюбленного Сказка, по ее словам, не знала. Зато Колигов был совладельцем самых модных на тот момент клубов «Арлекино» и Luxor, а также компании Ford. Официально они расписаны не были и жили вместе не долго.

– Узнала такой момент, что они не поделили клуб. Там был Слава Бобон (Владислав Ваннер-Выгорбин), Гарик Махачкала (Гавриил Юшваев), прекрасный вообще, и они что-то не поделили, хотя все были друзьями. После этого у них началась война. Андрей сказал, что он не может жить дома и ему надо скрываться, – рассказывает Сказка.

Когда совместному ребенку Колигова и Сказки было три месяца, подруга ей шепнула, что мужчина не скрывается от убийц, а с теми же друзьями и другими девушками веселится в бане. Тогда женщина взяла ребенка и ушла от парня.

– Он мне давал $10-15 тысяч. Конечно, не все я тратила на дочь, что ему сильно не нравилось. Много оставляла в магазине Chanel, – признается женщина.

Тусовщица умалчивает, что прятался Колигов под поддельным именем в Греции. В Россию он вернулся в 1997 году и его задержали прямо в аэропорту «Шереметьево – 2». При себе у него нашли пять таблеток наркотика. Мужчина потребовал отдельную камеру, якобы у него был сифилис. Журналисты тогда даже выяснили, что «жена» (подробности связей Колигова выяснять они не стали), пыталась дать следователю взятку в 50 тыс. долларов, чтобы подсудимому дали условный срок. Бандитизм и убийства доказать сразу не получилось, дали лишь 6 лет за наркотики. Впоследствии открылись новые обстоятельства, и срок Колигова увеличился до 24 лет. «Отдохнув» несколько годков в тюрьме, он сдал всех, кого мог. А потом его нашли мертвым в камере.

– Я думаю, что его убили, к сожалению. На себя наложить руки он не мог, ведь хочется жить до последнего, мы не можем лишать себя жизни. Я думаю, что это было убийство. Было много ссор, была месть, – заявила бывшая гражданская жена преступника.

Есть у Нади Сказки и необычное оправдание кровожадности курганцев. По ее информации, они стравливали между собой московские банды и устраивали хитрые убийства не просто так. Дерзких парней из Зауралья якобы «внедрили» в криминальную жизнь с целью ликвидации лидеров различных группировок.

– Поэтому «Курганские» и были такие кровожадные. Им это преподносили как миссию и серьезные чины их крышевали, – написала потом Сказка сообщение Собчак.

Кстати, порноактрисой Сказка стала сильно позже, в 2019 году. Тогда она втянулась в европейскую индустрию и под псевдонимом начала сниматься в жанре MILF – женщины постарше.

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