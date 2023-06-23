Погода в Челябинске на июль 2023: умеренно тепло, без палящего солнца

Июль в Челябинске не особо отличится по температуре, все те же средние +23. Фото: Егор ИВЛЕВ

Июль обещает быть теплым. Об этом свидетельствуют долгосрочные прогнозы метеорологов, которые они делают на основе статистики прошлых лет. Мы изучили погоду на июль 2023 года в Челябинске и с уверенностью заявляем: холода ждать не придется.

По данным Яндекс.Погоды, 1 июля в Челябинске будет +21 градус днем и +17 ночью. В целом, второй месяц лета не готовит нам непредвиденных сюрпризов. Средняя температура днем +23 градуса. Большой амплитуды температурных колебаний не предвидится. Лишь 31 июля в Челябинске столбики опустятся до +19 градусов днем и +16 градусов ночью.

В среднем по прогнозу погоды в июле 2023 в Челябинске будет 9 дождливых дней. При этом осадки преимущественно умеренные. Зато ясных дней – 11. Однако первая неделя месяца придется на переменную облачность. Насладиться солнцем получится лишь с 7 июля.

Синоптики Gismeteo считают, что июль будет более жарким. В первых числах воздух прогреется до 27 градусов тепла. Самый прохладный день, по данным Gismeteo, 23 июля – днем будет до +17, а ночью – до 12 градусов тепла. Под конец месяца, 28 июля, столбик термометра ночью резко упадет до +9, но уже на следующий день все придет в норму.

А вот по долгосрочному прогнозу сервиса WorldWeather, Челябинск ожидает лишь один дождливый день – 6 июля. Однако палящего солнца ждать не стоит – около 22 дней будет стоять облачная погода с прояснениями. Максимальная температура – 27 градусов тепла. Лишь на два дня столбик термометра снизится до +17 градусов – 3 и 6 июля.

В одном синоптики сходятся единогласно – таких холодных дней, как в июне, в течение месяца не будет.

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