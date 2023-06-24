«Любое двоевластие, мятеж или бардак чреваты хаосом»: губернатор Курганской области поддержал выступление президента

Губернатор призвал подчиняться только законным властям и исполнять их требования Фото: СОЦСЕТИ

После выступления президента о провокации российского бизнесмена Евгения Пригожина губернатор Курганской области Вадим Шумков выступил с заявлением. Он поддержал Владимира Путина.

Глава региона отметил, что в Курганской области все абсолютно спокойно и стабильно:

— Продолжаем ремонтировать, строить, развивать и поддерживать. И просто работать. Упорно. Плодотворно. И эффективно.

Отдельно Вадим Шумков обратился к «обитателям блохосферы» с просьбой не заниматься публичными призывами и толкованиями на «кофейной гуще», ведь «цена слов в такие периоды неизмеримо высока».

— Любое двоевластие, мятеж или бардак в нашей стране неизбежно чреваты хаосом со страшными последствиям, огромной кровью и её разрушением. Потому необходимо подчиняться только законным властям. Исполнять все их требования. Не вестись на провокации, информационные вбросы и призывы, — подчеркнул Вадим Шумков.

В завершении своего обращения он посоветовал жителям региона поддерживать друг друга.

— Будьте едины, будьте со своей страной, — отметил губернатор.

Поддержала президента и мэр Кургана Елена Ситникова:

— Сейчас, когда Россия сражается за свое будущее, когда наши бойцы ведут борьбу за безопасность и независимость Родины, недопустимы любые призывы к разобщению, преступно любое предательство.

Она подчеркнула, что мы все одна страна и в этот момент должны быть вместе с Родиной.

— Другого быть не может! — отметила Елена Ситникова. — Курган вместе с Президентом! Вместе со всей страной!

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