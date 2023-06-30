Вместо рынка – кусочек Европы: проверяем, как идут работы по строительству нового ЖК на месте Каширинского рынка

Строить первый дом начнут через несколько месяцев Фото: Егор ИВЛЕВ

На Каширинском рынке кипит работа – готовят площадку для строительства нового жилого комплекса. Первый дом-колодец обещают сдать уже в 2026 году. Самый крупный объект комплексного развития территории посетили депутат Челябинской городской Думы Владимир Бодров и мэр Наталья Котова в составе актива МКС «Челябинский» партии «Единая Россия», главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов и глава Калининского района Владимир Шамне.

Строительство контролируют депутаты

О том, что на Каширинском рынке появится стильный жилой комплекс комфорт-класса, стало известно в прошлом году. И вот наконец-то все документы готовы, а площадку готовят к началу строительных работ. Уже вынесли коллектор из области застройки, сейчас прокладывают сети. Строить первый дом-колодец начнут уже через несколько месяцев. Зато проект уже готов!

– Безусловно, интересный проект: квартальная застройка, ярко выраженные доминанты, первые этажи обладают нежилой функцией – там будут располагаться все необходимые сервисы, которые требуются горожанам. Разнообразная архитектурная среда, фасады, пространства и озеленение. Будут созданы внутренние скверы, которые будут открыты и для горожан из соседних жилых комплексов. Применен новый подход к проектированию. Думаю, что жилой комплекс будет впечатляющим и формирующим новый облик Челябинска, – отметил главный архитектор города Павел Крутолапов.

Так будет выглядеть это место через пять лет

Сейчас к строительству готовят более двухсот тысяч квадратных метров. На 116,5 из них появится новое современное жилье. Три здания будут выглядеть как колодцы, еще одно – соединенные первым этажом две высотки.

Такой современный жилой комплекс будут строить по программе комплексного развития территории. Ход работ контролируют депутаты Челябинского городской Думы. Сегодня на стройплощадке побывал депутат Челябинской городской Думы Владимир Бодров в составе актива МКС «Челябинский» партии «Единая Россия»:

– На сегодняшний день в Челябинске заключено 12 договоров на развитие комплексных территорий. Эта площадка самая крупная. КРТ позволяет не только решать вопрос с расселением ветхоаварийного жилья, но и с такими площадками. На публичных слушаниях жители соседних домов высказали ряд замечаний и пожеланий, связанных с водоотведением, водо- и электроснабжением, потенциальной транспортной нагрузкой. Мы как депутаты Челябинской городской Думы мониторим этот процесс, чтобы при реализации данного проекта жители близлежащих домов только выиграли и были довольны. Мы будем и дальше смотреть, какие будут технические условия по снабжающим организациям, чтобы это не легко в нагрузку ближайших домов.

Оценила ход работ, пообщалась с застройщиком и оценила проект глава администрации Челябинска и руководитель МКС «Челябинский» партии «Единая Россия» Наталья Котова:

– Мы надеемся, что будет создано жилье комфорт-класса и часть жителей с удовольствием переедет в этот микрорайон и будет здесь проживать. Социальная инфраструктура и нежилые помещения на первых этажах позволят использовать их по разным направлениям: можно будет открыть клубы, учреждения дополнительного образования, спортивные секции. Мне очень нравится проект. Думаю, он украсит Калининский район.

Объект посетили депутат Челябинской городской Думы Владимир Бодров и мэр Наталья Котова в составе актива МКС «Челябинский» партии «Единая Россия» Фото: Егор ИВЛЕВ

Как будет выглядеть новый микрорайон

В 2026 году обещают сдать первый дом с подземной парковкой. Он будет выходить на улицу Братьев Кашириных и сразу покажет, как будет выглядеть квартал. Дома будут разноэтажными: от 7 до 23 этажей. Почему приняли такое необычное решение, рассказал главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов:

– Первую линию формирует среднеэтажная жилая модель, которая вглубь квартала уходит на большую этажность. Связано это с двумя причинами. Первая: солнце движется с юга, поэтому самые высокие объекты отнесены на север, чтобы они не затеняли пространство, которым повседневно будут пользоваться люди. Вторая причина: чтобы создавался богатый силуэт, ощущение многослойности, что сегодня является трендом архитектуры.

Особое внимание уделят озеленению пространства: к старым деревьям обещают «подселить» новые. Дворы сделают спокойной зоной, а между ними появится новое общественное пространство с ресторанчиками, кофейнями и детскими площадками. Эта территория будет открыта для всех желающих.

– Наша задача сделать «карманный бульвар» – место притяжения для жителей. Планируем интересную прогулочную зону, где можно провести время. Надеемся, что это будет интересно не только для жителей объекта, но и станет локальным центром всего района, – рассказал генеральный директор группы компаний «Голос.Девелопмент» Сергей Пахомов.

Застройщик надеется, что жилой комплекс станет маленьким уголком Европы в Челябинске: на первых этажах будут магазины, кофейни и даже кабинет врача общей практики – этакая небольшая поликлиника. В отдельном здании будет детский сад на 230 мест. Недалеко от ЖК обещают построить школу на 1520 мест и передать ее городу.

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