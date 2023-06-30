Что нужно знать о летней аллергии во время отдыха на даче или на природе

Даже если приступ аллергии прекратился, нужно обратиться к врачу. Фото: «РЖД-Медицина»

С наступлением тепла нас так и тянет на природу и дачу: ухаживать за огородом или нежиться на солнышке. Но и в приятном отдыхе притаилась опасность – летняя аллергия. Аллерголог клиники «РЖД-Медицина» Анна Янцен рассказала, какие виды аллергии сейчас активны и как от них защититься.

Аллерголог клиники «РЖД-Медицина» Анна Янцен. Фото: «РЖД-Медицина»

– Мы привыкли, что аллергии обостряются весной из-за цветения растения. А какие бывают летом?

– В летний период остается актуальной проблема повышенной чувствительности к пыльце растений, около половины обращений – поллинозы (аллергическая реакция на пыльцу растений), 30% – контактные дерматиты. С укусами насекомых обращаются реже, обычно уже с серьезными реакциями.

Поллинозы

– На какую пыльцу чаще появляется аллергическая реакция и когда?

– В апреле и мае активно цветут деревья, в нашем регионе лидер – береза, потом ольха, лещина, дуб. А вот тополь – аутсайдер, он не столь аллергенен как кажется, но пух собирает и доставляет аллергены в нос.

Луговые травы цветут с конца мая по июль. Их легко себе представить: трава газонов, сенокосы, луга, многие играли в детстве в «петушки-курочки», так это они. А в августе и сентябре – полынь. Все эти растения ветроопыляемые, пыльца переносится на сотни километров.

– А как чаще проявляется?

– Сейчас сезон луговых, потом будут сорные травы. Пациенты реагируют проявлениями ринита, конъюнктивита: воспаляются слизистые носа и глаз, многократное чихание. Симптомы очень похожи на ОРВИ. Для тех, кто впервые этим страдает, почти неотличимо. Но в случае аллергической реакции нет повышения температуры, интоксикации, симптомы могут мгновенно появляться и порой при приеме антигистаминных препаратов все быстро проходит, как и при прекращении контакта с причиннозначимыми аллергенами: уехали в другую полосу России или просто из сада, симптомы значимо уменьшаются. Для пациентов это должно стать маркером.

Симптомы аллергии могут быть очень похожи на ОРВИ. Фото: «РЖД-Медицина»

– Как понять, на что именно аллергия?

– Аллергопробы были и остаются золотым стандартом. Но нужно учитывать, что они проводятся вне обострения аллергопатологии и сезона цветения – зимой и в начале весны. Но наука не стоит на месте, поэтому появилась возможность определить причину и в обострение при помощи молекулярной диагностики. Каждый метод имеет свои показания и преимущества.

Определение аллергена необходимо не только для исключения его из жизни пациента (порой это сделать невозможно), а для проведения лечения – аллерген-специфической иммунотерапии.

Это метод лечения малыми дозами аллергена с постепенным их увеличением.

Специалисты помогут узнать, на что именно аллергия и как с ней справляться. Фото: «РЖД-Медицина»

– Сколько это в среднем занимает времени?

– Все индивидуально: от 3 до 5 лет. Но порой результаты нас радуют уже после первого года лечения. Наши пациенты значимо снижают количество принимаемых препаратов и не рискуют приобрести бронхиальную астму или другие тяжелые состояния.

– Что нужно делать, если слизистые раздражены из-за аллергии?

– В первую очередь промыть нос водно-солевым раствором, глаза слезозамещающими жидкостями, по возможности ограничить контакт с аллергенами и обязательно посетить врача. Даже если помогло, стоит сходить. Ведь порой предсказать дальнейшее течение аллергии невозможно, всегда есть риск прогрессирования и возникновения тяжелых заболеваний: бронхиальная астма, крапивница, отек Квинке, анафилаксия.

Контактный дерматит

– А что такое контактный дерматит?

– Воспаление кожи, возникающее после контакта с чем-либо. Часто бывает у садоводов после контакта с травой, удобрениями. Пыльца тоже вызывает контактный дерматит. Причиной становятся репелленты, средства бытовой химии, металлы и даже ткани.

Имеют место и фототоксические реакции, вызываемые солнечными лучами после употребления внутрь некоторых веществ: чай с бергамотом, оральные контрацептивы, антибиотики…

– Как можно обезопасить себя от возникновения такой аллергии?

– Если чувствуете жжение и дискомфорт, нужно сразу смывать чистой, прохладной водой, приложить холод.

Избегать прямых солнечных лучей, использовать SPF-защиту не менее 50, надевать закрытую одежду из натуральных тканей с длинными рукавами. Если почувствовали ухудшение (появление сыпи, головокружения, тошноты, одышки, отечности) принять антигистаминный препарат, вызвать скорую помощь, обратиться к аллергологу.

– Сейчас чаще обращаются с такими проблемами?

– Да. Состав средств бытовой химии становится агрессивнее, а кожа чувствительнее, препаратов принимаем больше.

В летний период остается актуальной проблема повышенной чувствительности к пыльце растений. Фото: «РЖД-Медицина»

Аллергия на укусы насекомых

– Какие насекомые опасны?

– Для аллергика могут быть опасны любые. Есть группа пациентов с аллергическими реакциями на укусы не только ядовитых насекомых, но и комаров и пауков.

– Только ядовитые пауки или обычные тоже могут быть опасны?

– Впервые несколько лет назад появились пациенты с аллергическими реакциями после укусов обычных пауков нашего региона.

– Что делать в такой ситуации?

– Приложить холод, если возможно – удалить жало. Если пациент чувствует, что начинается головокружение, боли в животе, ощущение помутнения сознания, нужно немедленно вызывать скорую помощь. Если нет этих симптомов, принять антигистаминное средство, приложить холод и обратиться к врачу.

– Чего точно нельзя делать в этой ситуации?

– Самостоятельно лечиться.

В клинике используют актуальные методы лечения аллергии. Фото: «РЖД-Медицина»

– Как «РЖД-Медицина» может помочь пациенту, который столкнулся с аллергией?

– Мы владеем актуальными методами определения аллергенов, оказываем экстренную и профилактическую помощь, проводим аллерген-специфическую иммунотерапию.

– Почему стоит посещать аллерголога не только в период обострения?

– Для наших пациентов – это основное правило, ведь лучше избежать аллергических реакций, быть готовым к встрече с аллергеном, вылечить на этапе ремиссии и знать, что делать, чтобы оказать себе необходимую помощь, все это поднимет ваше качество жизни и позволит избежать жизнеугрожающих последствий.

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Челябинск». Поликлиника

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