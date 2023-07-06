«Пока шел, поколотило. Но красота какая!»: в Челябинске после мощного града с ливнем на небе показалась радуга

Радуга, гроза и потоп. Фото: читатель КП-Челябинск

После изнуряюще жаркого дня на Челябинск обрушился мощный ливень. На небо, где совсем недавно ярко светило солнце, быстро набежали тучи. Так же резко по городским крышам домов и авто застучал град, который сменился освежающим, будто тропическим, дождем. А следом на небе появилась яркая радуга. Фото яркой непогоды в материале КП-Челябинск.

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...и парковку Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Фото: Читатель КП-Челябинск

Непогода – это не только яркие фотография, но и неудобства для многих горожан. Некоторые улицы города оказались залиты водой. Пешеходам и водителям пришлось двигаться через потоп по колено или по кузов в воде. А одного из читателей КП-Челябинск даже поколотил град.

Кучки града на улицах.

– Я только вышел с работы. Иду спокойно, в футболочке. И тут резко град. Пока шел, поколотило. Но красота зато какая, – делится фотографией читатель КП-Челябинск.

Фото: Читатель КП-Челябинск

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