«Косточки» на ногах: как избавиться от боли и дискомфорта

«Косточка», «шишка», «нарост» – как только ни называют вальгусную деформацию первого пальца стопы, или HalluxValgus, которая приносит болевые ощущения и заметно усложняет выбор удобной и красивой обуви. Не говоря уже об эстетической составляющей: «косточка» у основания большого пальца у некоторых людей вызывает комплексы.

Причин возникновения этого заболевания несколько: от генетической предрасположенности и лишнего веса до длительных статических нагрузок на ноги и ношения неудобной обуви на каблуках. По данным медицинской статистики, поперечному плоскостопию и HalluxValgus подвержены до 80% взрослого населения мира, но женщин этот недуг поражает в десять раз чаще.

Помимо боли, пациенты, страдающие «косточкой» на ноге, жалуются на нарушения нормальной походки, а в пожилом возрасте – на частые падения. Если HalluxValgus не лечить, может возникнуть воспаление в коленном и тазобедренном суставах, остеохондроз и другие проблемы опорно-двигательного аппарата.

К сожалению, мазями, примочками, йодными сетками и прочими рецептами народной медицины невозможно добиться того, чтобы «косточки» или «шишки» на ногах рассосались сами по себе. Назначить правильное лечение может только врач.

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