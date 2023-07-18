Торговый дом «Полистрой»: ориентируемся на прямые связи с заказчиками на перспективы сотрудничества

Максим Мухоморов (на фото – второй ряд, третий слева) в составе делегации Южного Урала в Самарканде. Фото КП-Челябинск

Абонентские почтовые ящики – более десятка моделей, выполненных из высококачественных материалов, целый спектр изделий из листового металла для благоустройства территорий, включая урны, скамейки, функциональные и декоративные конструкции, конструкции для отделки зданий, металлические шкафы, тумбы (включая медицинскую мебель) для оснащения специальных зон и другие виды востребованной продукции… Одним словом, все то без чего сегодня нельзя представить себе городскую среду и работу целого ряда учреждений, производится на Миасском заводе «Полистрой».

Руководитель Торгового дома «Полистрой» Максим Мухоморов, говоря о востребованности такой продукции, отмечает, что за почти два десятка лет работы на рынке, компания, к примеру, оснастила почти миллион квартир и домой абонентскими почтовыми ящиками.

Постоянные рабочие поездки и визиты в другие регионы России, страны Ближнего зарубежья, по словам Максима Николаевича, помогают налаживать прямые связи с заказчиками, на местах оценивать перспективы и возможности сотрудничества.

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Недавний визит в Республику Узбекистан в составе делегации руководителей и представителей предприятий Южного Урала также стал продолжением развития эффективного сотрудничества Торгового дома «Полистрой» с уже имеющимися и потенциальными партнерами. Отметим, что сегодня компания работает с более, чем 130 партнерами, включая, крупных застройщиков, управляющие компании, предприятия и организации, муниципалитеты, региональные власти. Собственная конструкторская база, широчайший парк современных станков и оборудования, высококвалифицированные специалисты по всем направлениям, большие складские помещения, - все это позволяет максимально удовлетворят потребности заказчиков и партнеров.

- Во время визита в Узбекистан мы побывали на ряде предприятий Самарканда, в торгово-промышленной палате, встречались с руководителями региона и муниципальных образований. На этих встречах мы презентовали свои возможности, знакомились с опытом работы местных компаний, местных органов власти. Прямые переговоры с коллегами – хорошая возможность наладить сотрудничество, наметить перспективы. Ташкент, Самарканд, другие города республики активно строятся именно по современным стандартам, развивают городскую среду, и наша продукция, уверен, также будет востребована и на этом рынке. Мы направили свои проекты, предложения. В начале августа продолжим уже более предметные переговоры, - отмечает Максим Николаевич. – По поводу поставок через границу вопросы решаемые. Одно из наших конкурентных преимуществ – высочайшее качество, что сегодня особенно ценно, и конкурентные цены. Собственная крупная производственная база позволяет снижать себестоимость готовой продукции, и держать цены в среднем на 15 процентов ниже рынка.

Официальный сайт: ТД «Полистрой»