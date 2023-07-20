«Предпочитаем строить новое»: Агата Ткачева рассказала, как в Челябинской области будет развиваться первичная медицинская помощь

Агата Ткачева: за три года обновилось более 80% парка автомобилей скорой помощи Фото: Вадим АРХИПОВ

Уже несколько лет в Челябинской области работает программа развития первичного звена. Медицина становится ближе и доступней. А благодаря ранней профилактике, удается справиться с серьезными заболеваниями. О модернизации первичного звена, «зеленого коридора» для проходящих диспансеризацию и итогах поездки челябинских врачей на Донбасс поговорили с министром здравоохранения Челябинской области Агатой Ткачевой.

— Много говорим в последнее время о первичной медицинской помощи, регулярно слышим об открытии новых ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) в Челябинской области. В частности, руководитель российского Минздрава Михаил Мурашко докладывал президенту именно на эту тему. Хочется узнать, как много работы еще по строительству и реконструкции ФАПов у нас в регионе, сколько нам уже удалось сделать?

— Модернизация первичного звена здравоохранения сегодня — это приоритетный проект из всех национальных, которые реализуются на территории нашей страны и в нашей области в том числе. Задача модернизации состоит либо в строительстве новых зданий и структурных подразделений больницы, оказывающих медико-санитарную помощь (поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории), либо в капитальном ремонте существующей базы. Всем известно, что очень давно не было таких грандиозных масштабных ремонтов именно в первичном звене. В основном они все касались круглосуточного стационара, высоких технологий там, где находятся знаковые объекты (федеральные центры, онкоцентры). Поэтому сейчас огромные средства — более чем 1,5-2 млрд в год — выделяется именно на цели проекта. В год под ремонт и строительство попадает более сотни объектов. У нас только к концу этого года уже будут сданы новые фельдшерско-акушерские пункты — это и врачебные амбулатории, и офисы врачей общей практики. Всего будет открыто 58 структурно-обособленных объектов.

Что касается капитальных ремонтов. Программа модернизации у нас стартовала в 2021 году, как национальный проект с 2022 года. По 2025 год количество объектов, которые должны будут быть построены — 78, в том числе 64 фельдшерско-акушерских пункта. А количество капитально отремонтированных объекта — 302. На сегодняшний день уже закончен ремонт на 168 объектах. Из них 115 фельдшерско-акушерских пункта, и 20 объектов построено. Очень большие и амбициозные планы. Кроме капитальных ремонтов и строительства новых объектов первичное звено оснащается оборудованием. За три года реализации национального проекта поставлено более 4 000 единиц медицинского оборудования. Я говорю, как о крупном оборудовании — это рентгеновские аппараты, маммографы, флюорографы, то есть то, что используется не только для лечебно-диагностической помощи, но и для профилактических медицинских осмотров, так и о более мелких инструментах и оборудовании.

Что касается оснащения автомобильным транспортом, поликлиники используют его для оказания неотложной медицинской помощи — выезда врача или фельдшера на дом к пациенту, обслуживания маломобильных пожилых и тяжелых пациентов на дому и других нужд. Для этого первичное звено укомплектуется легковыми автомобилями. В 2022 году в медицинские организации было поставлено 177 автомобилей, и уже больше сотни в этом году. Скорая медицинская помощь — это вообще отдельная тема. За три года, с конца 2019 до сегодняшнего дня у нас обновилось более 80% парка автомобилей скорой медицинской помощи.

— В Челябинске не встретишь старых машин. Они уже, по крайней мере, не ездят.

— Согласна с вами. Приятно посмотреть на реанимобили, то есть автомобили скорой помощи класса «C» и обычные. В таких машинах медицинским работникам комфортно ездить целый день и оказывать качественные медицинские услуги пациентам.

— Если возвращаться к теме ФАПов вспомнила такую историю. Мы с вами были в Октябрьском районе, и буквально на ходу совместно с губернатором было принято решение о строительстве двух новых ФАПов. Вы тогда сказали, что остались единичные пункты, которые у нас остались в плохом состоянии. Губернатор сделал акцент на том, что необходимо строить новые, а не реконструировать старые, так как есть здания, которым и по сто и больше лет. Для этого готовы выделить деньги из областного бюджета дополнительно, чтобы сделать это быстро. В целом у нас стоит приоритет строить?

— Ситуации разные. Есть очень хорошие здания, иногда это даже срубы из оцилиндрованного бруса. В них очень комфортно работать. Тогда мы вкладываем средства на ремонт этих зданий, учитывая и пожелания работников, которые есть на этом фельдшерском пункте или врачебной амбулатории. Но, конечно, приоритетом при той картине, которую вы озвучили, становится строительство новых зданий. На сегодня это совершенно отработанная тема, такие модульные конструкции, они быстровозводимые, на свайном фундаменте. Их производство налажено в нашей стране. Сегодня рассматривается возможность производства, в том числе и в нашей области, таких модульных конструкций, потому что это стратегически правильная, долгоиграющая тема, когда мы будем быстро возводить, в том числе, медицинские здания.

Вы все видели инфекционную больницу Малой Сосновки. Она очень быстро была возведена с помощью таких качественных модульных конструкций. Их преимущество в скорости и соответствии всем санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. После визита в Октябрьский район губернатор дал поручение, и в 2024 году на средства из областного бюджета там будут возведены два новых фельдшерско-акушерских пункта. Как и при визитах в разные муниципальные районы губернатор дает поручения дополнительно к программе модернизации первичного звена на объектах, которые еще не охвачены проектом, построить ФАПы из областного бюджета.

— Мы с вами говорили о развитии первичного звена. В чем задача этой большой программы, которая длится несколько лет и рассчитана еще на несколько лет? Есть ли уже первые результаты? Можно ли подводить уже какие-то первые промежуточные итоги?

— Задача развития и модернизации первичного звена заключается в удовлетворенности граждан нашей страны медицинской помощью. То есть приблизить ее, сделать доступной. Это первая линия взаимодействия пациента с медицинской организацией — через врача или фельдшера первого контакта. Основные проблемы пациенты выкладывают именно этому, главному для них доктору. Важно, чтобы этот доктор был. А он приедет туда, где красиво, чисто и хорошо, где есть оснащенность медицинским оборудованием, которое позволит ему лечить не вслепую, а установить диагноз, что очень важно. Так же важно, чтобы этот доктор был рядом, чтобы все пункты были с фельдшером, а не стояли пустыми и закрытыми. Важно, чтобы этот фельдшер или доктор осуществлял в том числе профилактические осмотры, чтобы профилактические визиты занимали как минимум треть его времени. Это очень эффективная система — приоритет профилактики, раннего выявления заболевания до проявления клинической стадии.

Поэтому то, о чем сегодня говорит наш президент, правительство, губернатор и министерство здравоохранения — это диспансеризация населения как основной инструмент раннего выявления тяжелых хронических инфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые и онкологические, на стадии, когда они еще не осложнились и их можно полностью вылечить. Наша задача — сделать больного совершенно здоровым. Это очень важный момент.

Сегодня мы видим, что из нашего поля зрения выпадают определенные категории населения, которые самостоятельно не обращаются к врачам и не ходят в поликлинику. К ним относятся мужчины трудоспособного возраста. Они — не любители лечиться по разным причинам, боятся, что у них что-нибудь найдут, и они не смогут себе позволить тот образ жизни, который вели до этого, в том числе по фактору питания. Так же они боятся, что это займет у них достаточное количество времени, им неинтересно тратить свой рабочий день на то, чтобы пройти медицинский осмотр, когда у них ничего не болит.

Минздрав контролирует, чтобы для диспансеризации действительно был «зеленый коридор» Фото: Вадим АРХИПОВ

— Я в этом году попала под диспансеризацию. Только когда я пришла со своей конкретной проблемой в поликлинику, мне сказали, что я попадаю под диспансеризацию. После этого я позвонила своим знакомым, с которыми мы одного возраста и спросила о том, в курсе ли они, что в этом году попадают под диспансеризацию. Получилось 50 на 50. Кто-то знал и прошел, или собирался проходить. А кто-то впервые от меня об этом услышал. Как сегодня проводится информационная работа? Может на Госуслугах сообщают, или поликлиники должны обзванивать людей. Может назовем года? Чтобы люди услышали и может быть сходили на диспансеризацию.

— Мы сейчас всех, независимо от года рождения, приглашаем на профилактический медицинский осмотр и на диспансеризацию. Нам кажется, мы звучим везде, из всех средств массовой информации. У нас даже слово «диспансеризация» знает очень много людей. Раньше об этом мало кому было известно. Уже несколько лет подряд мы говорим о профилактическом осмотре. Два года пандемии нас немного отбросили назад. Если бы за 2019 годом сразу шел 2023, то, наверное, уже каждый, даже здоровый человек, знал о том, что необходимо пройти медицинский осмотр, что его ждут по «зеленому коридору». Мы работаем над тем, чтобы это действительно был «зеленый коридор», контролируем ситуацию в каждой медицинской организации. Кто-то научился делать это лучше, я имею в виду моментальный охват пациента, чтобы он не сидел по 40 минут перед флюорографом, дальше перед сдачей крови. Чтобы эта проходимость была очень высокой. Большая часть поликлиник уже перестроилось на такой режим работы и понимаю, что без этого пациента не завлечь.

Есть такая система — институт страховых представителей. Любой человек застрахован в какой-либо страховой медицинской организации, и у каждого есть свой представитель. Эти представители обзванивают или отправляют SMS-оповещения о том, что человек подлежит профилактическому осмотру, диспансеризации. Так же мы в средствах массовой информации регулярно делаем рекламные акции, социальную рекламу. Отвечая на вопрос, приходят ли оповещения на Госуслугах, — наверное, есть еще над чем работать. И в данном случае резерв для оповещения граждан есть. Но вы — молодая женщина, и понятно, что меньше знаете об этом. Потому что при любом визите в больницу вас обязательно должны маршрутизировать или по крайне мере настойчиво предложить, даже убедить вас в том, что нужно пройти профилактический осмотр. Это простая, малоинвазивная процедура, не требующая каких-то специальных тяжелых подготовок, но очень высокочувствительная и эффективная для определения каких-то нарушений.

Профосмотр предполагает онкоскрининг, мазок из шейки матки, скрининг на рак толстой кишки, маммографию для женщин с определенного возраста, у мужчин — кровь на простой специфический антиген (ПСА). Для нас это очень ценные диагностический методики, которые быстро выявляют основные максимально часто встречающиеся формы злокачественных новообразований. При прохождении первого этапа, если появляется необходимость дообследования, пациент сразу же направляется на более углубленное обследование. Используются такие исследования, как УЗИ, эндоскопия, обязательно компьютерная томография и некоторые другие.

— По поручению губернатора Челябинская область помогала новым регионам России. Как прошла диспансеризация там? Люди, наверное, много лет не ходили к врачу и не обследовались? Еще была новость, что детские врачи вернулись в Челябинск из Донбасса, где тоже проводили профилактические осмотры.

— Мы с прошлого года оказываем помощь и поддержку части организаций оказания медицинской помощи подшефным территориям Донбасса — это Волноваха и Ясиноватая. В прошлом году больше пяти месяцев у нас там было несколько бригад взрослых врачей лечебников. Они оказывали лечебную и профилактическую помощь. В конце того и начале этого года у нас в подшефные территории уезжало пять медицинских бригад педиатров. Бригады серьезные, многопрофильные, с определенным оборудованием. Приезжали практически все специальности детских врачей. Они осуществляли именно профилактические медицинские осмотры деток. В итоге было осмотрено более 10 000 детей. Губернатор также выделил средства на оказание помощи взрослым. Сейчас готовится к выезду еще несколько взрослых бригад для диспансеризации и профосмотров. Они будут выезжать в конце июля со всеми расходными материалами и медицинским оборудованием.

— Это добровольцы? То есть много желающих у нас врачей едут?

— Да. Они едут спокойно и с удовольствием. Очень хорошие отзывы о работе там.

— Сейчас время поступления в вузы, в том числе медицинские, — у нас идет приемная компания. Как у нас складывается ситуация с медицинским кадрами в регионе сегодня? Особенно на сельских территориях.

— У нас, как и по всей нашей стране, наблюдается дефицит медицинских кадров, мы не лучше и не хуже, чем другие субъекты. Может быть нашим преимуществом является наличие собственного медицинского университета. Поэтому я думаю, 80% наших студентов при окончании университета остаются в нашем регионе. Это счастье. Самая хорошая система была при советском союзе, когда было государственное распределение, хорошая для пациентов. Тогда врачи и фельдшеры были в самых отдаленных уголках каждого субъекта. Причем распределение было централизованное, и молодой врач, который, например, закончил челябинский институт, мог уехать даже на Сахалин. Не было никаких проблем, формировались новые семьи, в связи с молодым возрастом специалистов, и врачи оседали на территориях. Но уже несколько десятков лет ситуация изменилась, поэтому для этого есть мотивирующие инструменты. В частности, программа «Земский доктор», которая компенсирует перемещение на другое место жительства.

Есть территории, в которых эта программа отсутствует, поскольку это города, а не сельская местность, например Златоуст. Чтобы привлекать врачей в свой город, администрация сделала собственную выплату в размере полутора миллиона, что выше, чем у «Земского доктора». Это очень ценно. Есть ряд муниципальных образований, которые обеспечивают дополнительные меры социальной поддержки, например, предоставляют служебное жилье или компенсируют наем жилья, возмещают еще некоторые расходы и дают разовые подъемные средства. Некоторые муниципальные образования производят ежемесячные выплаты, поэтому мы делаем все, что можно. И, конечно, лед тронулся.

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