«Сюда приезжают из других районов фотографироваться»: на ЧТЗ этим летом отремонтируют 16 дворов

Глава Челябинска Наталья Котова, председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт и глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов проверили, как идет благоустройство. Фото: Илья БАРХАТОВ

В Тракторозаводском районе в самом разгаре сезон благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». В этом году новые детские игровые комплексы и пешеходные тропинки, внутриквартальные проезды, а также новые деревья и кустарники появятся в семи дворах. Два из них уже готовы на 100%.Как справились с работой подрядчики и довольны ли качеством вновь обустроенных дворов жители, выяснили в ходе инспекции руководители администрации и Челябинской городской Думы в составе актива межмуниципального координационного совета «Челябинский» партии «Единая Россия».

И для детей, и для взрослых

Объекты посетили с проверкой глава Челябинска Наталья Котова и председатель гордумы Андрей Шмидт, а также глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов. В первом осмотренном ими дворе по адресу улица Марченко, 13 и 13а недавно завершилось комплексное благоустройство территории.

Двор по адресу ул. Марченко, 13 отремонтировали за месяц. Фото: Илья БАРХАТОВ

В очереди на благоустройство этот двор провел почти полтора года. В этом сезоне там не только установили новую детскую игровую зону с мягким безопасным покрытием и спортивную площадку, но и отремонтировали асфальтовое покрытие внутри квартала на проезжей части, тротуарах, подходах к подъездам, установили новые бордюрные камни. В соучастном благоустройстве проявили активность жильцы домов — за свой счет они нарисовали разметку на придомовой парковке.

Николай Голубнич рассказал, что такого ремонта в этом дворе не было десятилетиями. Фото: Илья БАРХАТОВ

— Два с половиной года я добивался, чтобы наш двор привели в порядок. В итоге мы попали в программу, встали в очередь, и вот наконец в этом году были выполнены работы, закончились буквально на днях, — рассказал местный житель Николай Викторович Голубнич. — Много лет здесь не было никакого ремонта, а теперь лежит новый асфальт, нанесена разметка, просто прелесть. Люди приезжают с других районов сюда фотографироваться!

Также на территории высадили 32 дерева. Подрядчик, компания «Жилкомсервис», потратил на работы 8,2 млн рублей, выделенных из бюджета по программе «Формирование комфортной городской среды».

Еще один двор, где несколько дней назад завершилось комплексное благоустройство, находится на улице Бажова, 28. Там также отремонтировали внутриквартальные проезды и тротуары, обустроили дополнительные парковочные места. На детской площадке появились новые качели и песочница, воркаут-комплекс, игровая конструкция. Здесь жители также приняли участие в благоустройстве — самостоятельно высадили цветы под окнами.

Во дворе на Бажова дети играют с мячом на травмобезопасном покрытии. Фото: Илья БАРХАТОВ

— Нас пригласили в администрацию, озвучили сумму, которая была выделена, и предложили выбрать элементы. Все, что сейчас находится на площадке, — это выбор жителей, — рассказала житель двора Наталья Калентьева. — Клумбы мы благоустраивали сами: в основном здесь цветы из сада моей соседки Лидии Павловны.Также на рассаду (другие необычные цветы — хосты, бузульники) деньги собирали жильцы нескольких подъездов.Что-то в районе 7 тысяч рублей собрали.

Среди другого нового озеленения во дворе и в небольшом сквере неподалеку — редкие для Южного Урала породы деревьев и кустарников: манчжурский орех, амурская сирень, платановидный клен, сумах. Несколько высаженных деревьев при благоустройстве засохли: подрядчик, в качестве которого также выступил «Жилкомсервис», заменит их осенью по гарантии. Стоимость работ во дворе на ул. Бажова составила 6,7 млн рублей.

Сквер «Молодежный»: благоустройство близится к завершению

Затем инспекция отправилась в сквер «Молодежный» на углу улиц Горького и Первой Пятилетки. Там уже завершились первые два этапа благоустройства по программе инициативного бюджетирования: на тропинках появились освещение и видеонаблюдение, звуковое сопровождение. Расчищены заросли и сухостой, но все здоровые насаждения были сохранены в полном объеме — убраны лишь ветхие и аварийные деревья, также в сквере появились и новые саженцы. Проведено водоснабжение и водоотведение, смонтирован туалет, установлена современная детская игровая площадка.

Новая детская площадка в сквере «Молодежный». Фото: Илья БАРХАТОВ

В этом году в «Молодежном» сквере проложили дополнительные тропинки и линию освещения, обустроили спортивную площадку и огороженную зону для выгула собак — она находится в глубине озелененной зоны, однако пользуется у жителей большой популярностью. Как отметила мэр Челябинска Наталья Котова, на базе этой площадки можно было бы организовать клуб по дрессировке собак: главе района Юрию Кузнецову поручено выяснить, как к такой инициативе отнесутся местные жители.

В этом сезоне в сквере появятся двое новых качелей, порядка 30 скамеек и 25 урн. Завершить третий этап благоустройства там рассчитывают к 20 августа. Стоимость работ оценивается в 6,9 млн рублей.

— Работы в сквере «Молодежном» займут несколько лет. Поэтому благоустройство разбито на этапы, — рассказала Наталья Котова. — На следующий год планы также есть, идет общегородское голосование по программе «Формирование комфортной городской среды». На 2024 год уже выбраны объекты под благоустройство. Темпы удалось нарастить и получить то, чего мы добиваемся: чтобы большая часть дворов и общественных пространств были готовы в августе. Сейчас их готовность — от 79% до 89%, то есть жители смогут в полной мере насладиться результатами работы до холодов.

Наталья Котова предложила открыть на ЧТЗ кружок по дрессировке собак на новой площадке. Фото: Илья БАРХАТОВ

В этом году благоустройство на ЧТЗ запланировано также в Чурилово, в Саду Победы и в парке «Дружба», а также в сквере на улице Южноуральской. В Тракторозаводском районе будут отремонтированы 16 дворов, всего по городу количество благоустроенных дворовых территорий достигает в этом сезоне 235.

Инструмент инициативного бюджетирования при наведении порядка в городе зарекомендовал себя с хорошей стороны, отметил председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт.

— Жители города сами предлагают различные локальные проекты, как нужно благоустроить их двор. Мы видели, что, хотя пространства получились небольшими, но очень функциональными: с антитравматичным покрытием, уличными тренажерами, игровыми комплексами. Это притягивает детей из других дворов, где такого благоустройства еще нет. Жители начинают по-хорошему завидовать соседям и включаются в программу, — сказал Андрей Шмидт.

По словам председателя гордумы, на инициативные проекты в этом году потратят порядка 500 млн рублей. Андрей Шмидт отметил, что эта сумма с каждым годом увеличивается. А значит, расширяются возможности для благоустройства новых территорий по заявкам горожан.

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