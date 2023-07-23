В Челябинской области со склада МВД пропало около килограмма наркотиков

Подразделение собственной безопасности областного ГУ МВД проводит служебную проверку
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Магнитогорске Челябинской области со склада МВД пропало около килограмма наркотиков. Все они проходили в качестве вещдоков по делам 9-14-летней давности.
Как уточнили КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, недостачу обнаружили в ходе инвентаризации уголовных дел прошлых периодов и вещественных доказательств к ним.
— В настоящее время сотрудниками подразделения собственной безопасности областного полицейского главка проводится служебная проверка. Установление всех обстоятельств находится на контроле у руководства главного управления, — подчеркнули в пресс-службе.
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