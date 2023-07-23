Поможет в информационной битве с Западом: преподаватель из Челябинска перевел на русский язык «Черную легенду Испании»

Челябинец планирует издать книгу, которая перевернет подход к восприятию в России всемирной истории. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На русский язык впервые переведена книга историка Марии Эльвиры Рока Бареа «Черная легенда Испании». На первый взгляд — узкопрофильная монография, на деле имеет большой просветительский потенциал в современной России. В этом уверен учитель испанского языка из Челябинска Антон Пинигин, который в течение пяти месяцев трудился над переводом книги.

Собственно, «черная легенда» — это историографический феномен, который означает целенаправленное создание негативного образа той или иной нации с помощью предвзятого освещения фактов, их вырывания из контекста, пренебрежения их позитивными сторонами и преувеличения всего негативного. Один из первых широко известных примеров «черной легенды» — пропаганда протестантских стран, прежде всего — Англии и Нидерландов, против католической Испании периода XVI-XVII вв. Усилиями тогдашнего «коллективного Запада» Испанию представляли в максимально негативном свете — империей победившего религиозного мракобесия с диктатом средневековой инквизиции, ее власти считались бесчеловечными агрессорами-завоевателями, а народ — чуть ли не дикарями.

В книге Марии Эльвиры Рока Бареа развенчиваются эти исторические стереотипы, но что более важно — рассматриваются сами механизмы создания мифов о государствах в течение разных эпох. Этим труд испанского историка и будет полезен современному российскому читателю, полагает Антон Пинигин.

— Эта монография позволила взглянуть на исторический процесс в мире и Европе под другим углом. Многие исторические процессы рассматриваются с непривычных нам точек зрения, не являясь при этом примерами замшелой конспирологии, в стиле «Тайны египетских пирамид раскрыты!». Напротив, там все утверждения, тезисы подтверждаются ссылками на источники или литературу или какие-либо еще научные труды. Как раз через раскрытие исторического процесса книга как нельзя лучше встраивается в сегодняшнюю информационную повестку, когда России приходится отражать информационные выпады со стороны европейских держав, но получается это, надо признать, не всегда умело, — рассказал автор перевода.

В русском переводе книга получила название «Империофобия». Антон Пинигин надеется, что ее распространение поспособствует пересмотру концепции преподавания истории в школах и вузах, которая по-прежнему зиждется на западноевропейской традиции, даст возможность по-другому взглянуть на историю взаимоотношений великих держав и стран, окружавших их.

— Взять хотя бы самый простой пример — все слышали о Непобедимой Армаде, разгромленной англичанами, но никто почему-то навскидку не сможет вспомнить о разгроме английского флота, который они потерпели у берегов современной Колумбии, пытаясь завоевать Картахену-де-Индиас. Самая мощная военно-морская экспедиция в истории парусного флота: 200 английских кораблей с 22 тысячами солдат и матросов были разгромлены трехтысячным гарнизоном Картахены. Уверенные в успехе англичане загодя начали чеканку монет, на которых командир испанского гарнизона целует шпагу командующего англичан, но после позорного разгрома монету спешно изъяли из оборота. И таких примеров конструирования нужной исторической картины — масса, — рассказывает Антон Пинигин.

К изданию книги уже практически все готово, однако ее выход в свет задерживается по двум причинам. Первая — отсутствие средств: по мнению автора перевода, в качестве спонсора следовало бы выступить государству, как стороне, заинтересованной в победе над идеологическим противником из недружественных стран.

— Этот текст является довольно сильным средством в информационной борьбе и соблюдении информационной гигиены гражданами, — уверен Антон Пинигин. — Смею надеяться, что данное произведение будет включено в списки рекомендованной для прочтения литературы школьникам и студентам. Да, оно не бесспорное, есть и критика книги со стороны европейских интеллектуалов, но она не затрагивает сущности вопроса, а лишь некоторые косметические моменты.

Другой немаловажный момент — авторские права. Пока актуальные контактные данные правообладателя и автора монографии не смогли найти даже поднаторевшие в поиске такой информации доктора наук — коллеги челябинского преподавателя. Антон Пинигин не исключает возможности «пиратской» публикации «Империофобии» — тем более, что примеры подобного «параллельного импорта» интеллектуальной собственности в России уже имеются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru