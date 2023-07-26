Рынок производства сыра: отечественное оборудование успешно замещает импорт

В России сегодня производится целая гамма различных видов сыров.

Развитие отечественной молочной отрасли зависит от целого ряда факторов. Важнейшие из них – динамика потребительского спроса, объемы государственной поддержки и инвестиций. В последние несколько лет эти факторы положительно влияют на рост объема переработки молока, в том числе речь идет о производстве сыров.

ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

В России это связано с масштабным строительством современных молочных ферм и заводов по его переработке. Страна имеет хороший потенциал для развития молочной отрасли.

Во-первых, это связано с приростом потребления молока и молочных продуктов. Во-вторых, значительная перспектива заключается в развитии сопутствующих секторов, например, производство технических ингредиентов или производство и внедрение отечественного оборудования для молочной и сыродельной отрасли.

На сегодняшний день в России в стадии строительства или реконструкции находится не менее десятка крупных сыродельных заводов. Большинство руководителей и инвесторов залогом устойчивого развития своих сыродельных предприятий считают качество готовой продукции. Выпуск качественного продукта – это безусловный приоритет на рынке, но, кроме этого, большое значение имеет цена и форма.

О НЕОБХОДИМОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ

В каком ключе реконструировать завод или строить новый? Производители сыра желают переработать больше сырья, выдать большой объем конечной продукции – сырных головок. Продуктовые сети же диктуют моду на сыры мелкоформатные – весом 200-300 грамм. Получается, рынок требует условий, которые довольно трудно выполнимы на устаревшем оборудовании советских молочных предприятий. Соответственно многие руководители приходят к логичному выводу о необходимости реконструкции и модернизации мощностей предприятий. В этой связи оборудование на новые заводы подбирается с учетом современной моды: меньше ручного труда, больше автоматизации. Важны и такие факторы: чем больше сырная головка, тем выше производительность предприятия, чем меньше конечный вес продукта, тем легче его продать.

В условиях сегодняшних реалий даже самым-самым состоятельным и придирчивым инвесторам сложно смотреть на запад, выбирая оборудование. Да это и ни к чему! Завод «Агротех» на Южном Урале вполне успешно выполняет самые сложные задачи по производству современного сыродельного оборудования. В настоящее время это предприятие единственное в России, способное предложить производственные решения для крупнейших переработчиков (с объемом выпускаемой продукции до 80 тонн сыра в смену). При этом выход конечной продукции будет равен 300 граммам, как того требуют продуктовые сети. Это стало возможно благодаря внедрению всего-то двух новых машин, но зато каких! С полным циклом автоматизации процесса.

Изделия ООО «Агротех» хорошо известны большинству российских предприятий, производящих сыры

УНИКАЛЬНЫЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

- Наши специалисты – опытные конструкторы, инженеры и программисты разработали уникальный продукт – универсальный кассетный пресс объемом 12000 литров, - говорит коммерческий директор завода Агротех Людмила Федотова. – Оборудование включает в свою работу следующие процессы: равное порционирование сырного зерна по перфорированным формам (позволяет получать равные по весу сырные блоки), прессование сырных головок в перфорированных блок-формах под слоем сыворотки или сухим способом, извлечение сырных блоков из формы с помощью автоматического распрессовщика, автоматизированную комплексную мойка оборудования после цикла работы.

Основными преимуществами машины является точность наполнения блок-форм сырным зерном, что исключает потери сырного зерна и приводит к одинаковому весу сырных головок. А также автоматизация процессов, сокращающая ручной труд и отменяющая человеческий фактор. Машина представляет собой законченную линию с автоматической загрузкой сырного зерна и выгрузкой готовых, равных по весу сырных головок. Сырные головки, кстати, могут быть различной формы (цилиндр, прямоугольник, квадрат), что также указывает на универсальность и многофункциональность нашей машины.

Коммерческий директор завода Агротех Людмила Федотова

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТОЧНОСТЬ

Следующим этапом (конечно, после посолки и созревания сыра) становится вторая задача, поставленная продуктовыми сетями. Конечный потребитель желает видеть на магазинной полке не огромные сырные блоки, а аккуратно порезанный на небольшие порции сыр. Для удобства ценообразования эти кусочки должны иметь конкретный вес, который прописан на маркировочной этикетке. И, естественно, никто не потерпит, если масса, указанная на упаковке, не будет совпадать с реальным весом продукта.

Эту непростую задачу необходимо решать уже в рамках этапов производства сыра. Для этого завод «Агротех», единственный в России, запустил производство «Линии автоматический резки сырных блоков с функцией нарезки брусков фиксированного веса». Машина предназначена для автоматического деления прямоугольных блоков сыра на порции меньшего размера при помощи специальных ультразвуковых ножей из титановой стали.

Новизна и уникальность машины в наличии 3D датчиков (лазерные сканнеры), которые сканируют поверхность сыра и позволяют рассчитать количество брусков, на которые делится головка.

Система с высокой точностью измеряет вес и анализирует профиль изделия без механического контакта с ним. Далее при помощи резательного механизма с ультразвуковой головкой сыр делится на кусочки согласно расчету. Благодаря компьютеру с уникальным программным обеспечением (специальная разработка завода «Агротех» для эксплуатации машины) процесс расчетов и нарезки происходит очень быстро, так что производительность машины очень высокая. Скорость машине добавляет также конвейерная загрузка блоков сыра и выгрузка сырных кусочков, с минимализацией ручного труда.

Завод Агротех, единственный в России, запустил производство «Линии автоматический резки сырных блоков с функцией нарезки брусков фиксированного веса»

ПОД РАСТУЩИЙ СПРОС

Таким образом, отечественные машиностроители и разработчики пищевого оборудования выполняют задачи, поставленные крупным сыродельным бизнесом, выпуская достойное оборудование на замену устаревшему советскому и импортному. Многообразие и развитие сыродельной отрасли заставляет не стоять на месте производителей оборудования, предлагая постоянно придумывать новые решения для улучшения и ускорения производства мягких сыров, в том числе сыров группы PastaFilata.Еще несколько лет назад любители сыров и слова такого не знали. Теперь же сыры типа мацарелла и чечил стали очень популярны и занимают обширное место в общем ассортименте сыров на магазинной полке.

Производителям оборудования пришлось очень быстро подстроится под растущий спрос любителей и производителей моцареллы. А в условиях сложностей с приобретением импортных машин спрос на отечественное современное оборудование увеличился в несколько раз. Завод «Агротех», учитывая многолетние наработки в создании такого рода машин, перешел к производству линий для производства сыров группы PastaFilata. Оборудование включает в себя различные плавители для сырной массы и формователи фигурных сыров, типа шариков моцарелла различного диаметра, нитей чечил, называемых в народе «сыр-косичка» или шайб сулугуни. На заводе делают машины универсальные, которые подходят для натурального и аналогового сырья при производстве как традиционных, так и имитационных сыров. Производительность этих линий относительно не высокая, поэтому они подойдут как средним предприятиям, так и небольшим и даже начинающим сыроделам.

БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ

Плюс производства этих сыров в скорости их производства: сыры группы PastaFilata считаются «свежими» сырами, и они попадают в продажу в день производства (в отличии от сыров твердых, которым необходимы месяцы на созревание). Таким образом, приобретение таких машин выгодно производителям с точки зрения быстрой окупаемости.

Таким образом, современное предприятие «Агротех» помогает разрешать проблему растущего спроса на современное пищевое оборудование, которое так необходимо для развития отечественной молочной отрасли в рамках проекта импортозамещения.

ДЛЯ СПРАВКИ

Завод «Агротех» (Златоуст) работает на рынке разработки и изготовления оборудования для сыродельных и молокоперерабатывающих предприятий уже больше 30 лет. Компания выпускает оборудование для твердых и полутвердых сыров, а также для мягких сыров группы PastaFilata. Изделия ООО «Агротех» хорошо известны большинству российских предприятий, производящих сыры.

За последние годы компания значительно расширила линейку выпускаемого оборудования. В настоящее время компания производит не только оборудование, но и запасные части для предприятий сыродельного производства.

Одним из конкурентных преимуществ компании «Агротех» является то, что предприятие имеет собственные производственные площади и современное техническое оснащение.

Коллектив предприятия - это высококлассные профессионалы, имеющие огромный производственный опыт, а также молодые специалисты с высоким творческим потенциалом. Все это позволяет выполнить широкую гамму нестандартного оборудования.

Сегодня предприятие работает не только с российскими производителями сыров, но и с предприятиями из стран ближнего зарубежья, - Армения, Узбекистан, Белоруссия, Молдавия и другими.

«Агротех» приглашает Вас к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству! Мы высоко ценим наших клиентов и гарантируем оперативность и качество выполнения Вашего заказа.

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