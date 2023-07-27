Фестиваль «Пламя Аркаима» в Челябинской области 29 июля 2023: программа фестиваля

Вечером на фестивале зажгут огромный костер - Пламя Аркаима. Фото: vk.com/arkaimflame

Фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима» – один из ярких и красочных праздников лета. Он стал первым и единственным историческим фестивалем эпохи бронзы в России. В 2023 году «Пламя Аркаима» посвятили эпохе кочевников – от племен раннего железного века и вплоть до 19 века. В нем примут участие десятки реконструкторов со всей страны. Рассказываем, какая программа запланирована и что ждет посетителей.

Тема фестиваля в этом году - эпоха кочевников. Фото: vk.com/arkaimflame

Гостей фестиваля ждут в заповеднике Аркаим 28 и 29 июля 2023 года. Вечером 28 июля в рамках фестиваля «Пламя Аркаима» покажут мультфильм о кочевниках от студии «Пилот». Он основан на легендах, мифах и сказках народов России.

Основная программа запланирована на 29 июля. С самого утра для гостей откроются познавательные ремесленные площадки, ярмарка исторических сувениров, а также разнообразные интерактивные площадки. Каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах: изготовить конскую упряжь, пострелять из лука, сделать изделие в гончарной мастерской, собрать доспехи.

Каждый может принять участие в мастер-классах. Фото: vk.com/arkaimflame

Официально фестивалю «Пламя Аркаима» дадут старт в 11:00. После чего площадки фестиваля начнут свои презентации. Посетители могут попасть на экскурсию в традиционную юрту, где представят оружие и одежду средневековых народов Южного Урала. Пройдет и конкурс исторических костюмов. Причем жюри будет оценивать по трем номинациям: качество костюма, внешний вид, соответствие костюма эпохи кочевников.

На площадке «Бусоварня» гостям фестиваля расскажут, откуда у скифов появились финикийские бусы. А на площадке «Скифия Геродота» откроется доспешная мастерская. Презентуют и кузнечную мастерскую.

В 13:30 начнется камерный концерт этнической музыки. Уже в 14:20 откроется столярная мастерская. После чего гостей ожидает мастер-шоу по стрельбе из лука и показательные бои от клубов исторической реконструкции.

Официальная часть завершится в 16:30 – на фестивале «Пламя Аркаима» подведут итоги, вручат призы победителям.

После этого посетители могут пройти на бесплатную экскурсию «По следам кочевников». По словам организаторов, она охватит все экскурсионные объекты, связанные с кочевниками. Самый главный объект – курган «Темир», где выполнена полноразмерная реконструкция усыпальницы, погребального обряда. Задействуют в экскурсии и исторический парк, где находятся средневековые каменные изваяния.

Афиша фестиваля. Фото: Челябинский государственный историко-археологический музей-заповедник "Аркаим"

Дети тоже найдут, чем увлечься на фестивале. Для них организаторы подготовили специальные площадки. Одна из них посвящена играм эпохи кочевников. А вторая площадка даст почувствовать себя настоящими археологами.

– Дети смогут поучаствовать в раскопках в нашей археологической песочнице. Они будут искать находки со специальным инвентарем – лопатками, мастерками, кисточками, – отмечают организаторы фестиваля.

Вечерняя программа станет ярким событием. В 21:00 на фестивале «Пламя Аркаима» выступит самобытный музыкант Micena из Челябинска с игрой на древних этнических инструментах.

Завершится фестиваль в 22:00 зрелищным зажжением огромного костра – Пламенем Аркаима.

Отметим, что вход на фестиваль «Пламя Аркаима» абсолютно бесплатный.

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