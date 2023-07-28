«Ржавая» вода не навсегда: в Челябинске за 1 млрд рублей строят ультрафиолетовую станцию очистки воды

Мутную воду жителям четырех районов Челябинска придется потерпеть трое суток. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске идет строительство новой станции ультрафиолетового обеззараживания воды на очистных сооружениях водоснабжения. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Их стоимость составляет более миллиарда рублей. Однако перед тем, как вода из-под крана в Челябинске станет кристально чистой, возможно ее временное помутнение в течение нескольких дней. Об этом горожан предупредили представители администрации Челябинска и МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» и объяснили причины, по которым изменится цвет жидкости в кранах.

На этой неделе в Челябинске произойдет технологическое поэтапное переключение магистральных водоводов для установки соответствующего оборудования — задвижек и ультрафиолетовых ламп. Из-за этого переключения в трубах, которые продолжат функционировать во время работ на магистральных водоводах, вырастет скорость потока воды.

— Мы с вами понимаем, что водоводы металлические и имеют достаточно большую протяженность. На стенках там накапливается налет и прочие отложения, которые могут собираться во время движения воды по трубам. В связи с этим возможно изменение цветности, мутности воды у потребителей по визуальным параметрам. Может незначительно поменяться запах или появиться небольшой привкус железа, — сказал вице-мэр Челябинска по ЖКХ Александр Астахов.

Вице-мэр по ЖКХ Александр Астахов и директор МУП «ПОВВ» Сергей Хабиров Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

Цвет воды из-под крана может поменяться не во всем городе, а лишь в четырех районах — Центральный, Советский, Ленинский и Тракторозаводский в период с 28 по 31 июля. На качество воды у жителей Северо-Запада и ЧМЗ изменения в работе магистральных водоводов не повлияет, их уже переключили в начале лета.

Помутневшую воду не рекомендуется пить и использовать ее для приготовления пищи. При этом для использования в прочих бытовых целях — для помывки, мытья посуды и др. — она абсолютно безопасна — по результатам отбора проб получены заключения о соответствии санитарным нормам и правилам. Городские службы приложат все усилия, чтобы максимально минимизировать последствия отключения водоводов.

— Мы каждый час отбираем пробы воды на цветность и каждые четыре часа отправляем ее на полный анализ, — пояснил генеральный директор МУП «ПОВВ» Сергей Хабиров.

Перебоев с подачей воды потребителям или снижения напора при этом не будет. Помутнеет вода не более, чем на трое суток, но этого может и не произойти, подчеркнул вице-мэр по ЖКХ. Александр Астахов также добавил, что вода может менять цвет и по другим причинам: к примеру, помутнение горячей воды может быть связано с непромытыми бойлерами и трубами в доме, за что отвечает управляющая компания. Также изменение цвета обычно следует за локальными ремонтными работами на сетях.

Что касается станции обеззараживания, то она представляет собой более современный метод очистки воды. На водовод устанавливаются большие блоки с ультрафиолетовыми лампами, через облучение которыми проходит вода, которая затем бежит из-под крана. Сравнить это можно с процессом обеззараживания ультрафиолетом помещений в больницах и поликлиниках.

— Станция улучшит обработку воды от патогенных микроорганизмов, вирусов — будут уничтожаться бактерии, которые нечувствительны к хлорной среде. Соответственно, значительно уменьшится количество подаваемого в воду хлора, и улучшатся органолептические показатели воды, — подчеркнул Сергей Хабиров.

Александр Астахов добавил, что нынешние работы на водоводах — последние в таком большом масштабе. Аналогичные работы до этого проводились в мае-июне этого года на других участках магистральных водоводов — в Калининском, Курчатовском, Металлургическом районах. Небольшой этап с переключением предстоит в августе, после чего, в основном, строительные работы будут завершены.

Запуск новой ультрафиолетовой станции ожидается до конца 2023 года. Улучшение качества воды после запуска почувствуют жители не только в Челябинске, но и в городах-спутниках, которые снабжает водой областной центр — в Копейске, Коркино и Еманжелинске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru