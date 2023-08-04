Погибли котята: на Южном Урале в частном приюте для животных рухнула крыша

В старое здание 1932 года постройки приют переселился в январе 2020 года Фото: кадр с видео

В Катав-Ивановском приюте для животных «Кот и пес» этой ночью произошла трагедия. В старом здании частного сектора рухнула крыша на отделение для котят. По словам руководителя приюта Венеры Лукмановой, в нем жили 40 животных, большую часть спасти не удалось. Однако поиски выживших продолжаются до сих пор:

— Крыша плохая и старая, дожди свое сделали. Все сгнившее, все рухнуло. Котята наши все погибли. Прошу вас приехать, помочь разобрать завал. Нам самим это не по силам, — рыдая, рассказывает женщина.

В старое здание 1932 года постройки приют переселился в январе 2020 года. Дом на окраине города на собственные средства приобрел руководитель приюта «Кот и пес». В Катав-Ивановске пока это единственный частный приют, в котором содержатся 200 животных: 100 собак и 100 кошек. Муниципальный планируется открыть в сентябре 2023 года. Сейчас женщина спасает животных без помощи властей, практически в одиночку:

— Мы не просто единственные в городе — мы единственный приют на семь городов от Аши до Златоуста, и мы никому не отказываем. В основном у нас находятся калеки, тем, кому нужна медицинская помочь и ребятишки, — продолжает Венера Лукманова.

На момент публикации, администрация города свой комментарий о случившемся не предоставила. Известно, что приют «Кот и пес» по решению суда должны были закрыть в прошлом году. По закону открывать приют в жилом квартале нельзя. Помочь волонтерам в разборе завалов можно, связавшись с группой в социальных сетях.

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