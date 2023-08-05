Женственность - не только платья: 5 трендов, определяющих современную женственность

Фото: предоставлено стилистом

Неудивительно, что в современное время, когда мужская одежда плотно вошла в женский гардероб, возникает такой дискурс. Большинство женщин вокруг нас чаще ходят в брюках. Даже поколение женщин, родившихся в 50-60-е годы прошлого века, еще недавно ругающие своих дочерей за «пацанские» наряды, сами с удовольствием носят брючки. Почему же так много брюк и где платья? Будут ли они снова в моде? Где же женственность? Стилист из Челябинска Ольга Теплякова помогла разобраться в этом вопросе и рассмотрела, что диктует мода и что выбирают современные женщины.

Фото: предоставлено стилистом

– Раньше женственность определяли, как совокупность качеств: чувствительность, нежность, мягкость, жертвенность и сострадательность. Да, такие качества у женщин есть, но разве только они? В женщинах есть и смелость, сила, рассудительность, ответственность, выдержка. Одежда всегда призвана отражать наш внутренний мир и помогать решать задачи. Женщину сейчас определяет весь образ ее жизни, а модные дома предлагают совершенно разные модели одежды, – рассуждает челябинский стилист.

Самое главное, по словам Ольги Тепляковой, что сейчас одежда помогает показывать разные стороны своей личности, а женщина выбирает ту, которая важнее в определенный момент.

– Если женщине удобнее быть в спортивном костюме, она его надевает, если в костюме мужского кроя – она в нем, если нужно быть в платье – она надевает его. Современные мужчины прекрасно понимают, что женщины могут быть абсолютно разными и по характеру, и внешне. Сейчас одежда может раскрыть больше качеств женщины и дать полную картину о ней, нежели раньше, когда в гардеробе были только платья, – говорит девушка.

Фото: предоставлено стилистом

Но самая большая сложность возникает, когда девушки попадают в ловушку отголосков прошлого и, им кажется, что женщина должна выглядеть только так и не иначе. Время поменялось и теперь внешность многогранна, как и задачи, с которыми справляются женщины.

Фото: предоставлено стилистом

Какие задачи и тренды в обществе влияют на внешнее проявление женщин сейчас

Выполнять большое количество работы комфортнее в удобной одежде. Стиль кэжуал основа таких гардеробов: удобная обувь, хорошо сидящие вещи из качественных материалов.

Фото: предоставлено стилистом

2. Достижение успеха

Женщины много работают, строят карьеру, часто одни воспитывают детей, то, как ни крути на них ложатся обязанности, требующие силы духа. Особенно женщинам, зарабатывающим в мужском мире. Для них актуальны костюмы, жакеты, брюки.

Фото: предоставлено стилистом

3. Забота о детях

Конечно, женщины заботились о детях и раньше, но сейчас уже никто не поступится комфортом. Это непростое время и одежда должна помогать. Это могут быть любимые всеми костюмы из футера, удобные джинсы и футболки, болоньевые костюмы, никаких каблуков.

Фото: предоставлено стилистом

– Женщине не стоит корить себя в такое время, что она не выглядит как леди. Она и не должна, – отметила Ольга Теплякова.

4. Спорт и туризм

Очень многие женщины любят не просто отдыхать на пляже или сидеть в ресторане с бокалом вина. Многим интересен активный отдых, с преодолением препятствий, силой, смелостью. Если девушка придет на такое спортивное мероприятие в романтичном платье, это будет странно. Она может выглядеть стильно и комфортно в спортивной одежде, и показывать всем эту сторону своей жизни.

Фото: предоставлено стилистом

5. Вечеринки и свидания

Важная часть жизни связана со взаимоотношениями, флиртом, влюбленностью. Сейчас у девушек в этой сфере тоже свобода выбора как выглядеть и что надевать. Это может быть и платье, и брюки в зависимости от личных предпочтений. Строгих правил нет, а есть выбор и внутреннее желание произвести то или иное впечатление.

Фото: предоставлено стилистом

– Если большинство женщин ходят в брюках, то не потому, что так диктует мода. Так диктует жизнь. Скорее всего, у женщины много работы и ей нужен комфорт. Женственность – это любое проявление женщины. В любых обстоятельствах она остается женщиной, в этом ее сила. Современная мода позволяет ей быть любой: такой, какой хочет быть, какой чувствует себя в данный момент, и какой хочет, чтоб ее видели, – говорит стилист Ольга Теплякова.

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