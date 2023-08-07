В «Парковом Премиум» на месте обещанной школы строят многоэтажку

На этом участке хотели построить школу, но строят самый большой в микрорайоне дом. Фото: vk.com/premium_parkovyi

За месяц до начала очередного учебного года неприятную новость узнали жители микрорайона «Парковый Премиум» под Челябинском. К концу этого года там должна была появиться собственная школа, где смогли бы обучаться 500 детей. Но генплан поселка был изменен и теперь на месте школы будут строить многоэтажный дом на восемь подъездов — самый большой в жилом комплексе. Также местные жители обеспокоены ситуацией со строительством детского сада.

— Детский сад обещали построить к концу 2023 года, но строительство остановилось на стадии котлована. Школу строить не будут, потому что произошли изменения в генеральном плане застройки ЖК «Парковый Премиум». Изменения вносили на публичном слушании, но жителей этого комплекса не пригласили, – рассказала местная жительница Юлия Скрябина.

В загородом микрорайоне сейчас проживают 700 детей — в школу и детские сады их приходится возить родителям самостоятельно: в Челябинск или другие населенные пункты Сосновского района. Бесплатного автобуса-шаттла для поездок в город жителям также не предоставили.

О сложившейся ситуации жильцы комплекса известили Народный фронт. ОНФ обратился в Следственный комитет и прокуратуру региона с целью дать правовую оценку действиям администрации Сосновского района о решении построить многоквартирный дом вместо школы с целью извлечения коммерческой выгоды.

— Также обратились к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой взять на контроль сложившуюся ситуацию и обеспечить право на доступное образование детей из ЖК "Парковый Премиум", нуждающихся в предоставлении мест в школах, доступных по отдалённости от дома, до момента появления объектов социальной инфраструктуры в жилом комплексе, — сообщает челябинский ОНФ.

На обращение челябинских «фронтовиков» отреагировали и в администрации Сосновского района. Там пообещали организовать подвоз детей в соседние школы поселка Кременкуль и микрорайона Вишнёвая Горка.

Представители застройщика ЖК «Парковый Премиум» — компания АПРИ «Флай Плэнинг» — объяснили, что школа в сосновском поселке Пригородный, частью которого является комплекс, обязательно появится. По новому генплану их предусмотрено даже три — на 1300, 1100 и 325 мест. Одна из них — на 1100 мест — должна появиться в «Парковом Премиум», но земли, выделенной под школу, оказалось недостаточно.

— Площадь земельного участка, на котором было запроектировано расположение школы, составляет 16,7 тыс. кв. м, ввиду чего расположение на нем школы на 1100 мест невозможно и не соблюдало бы требований действующего законодательства. Согласно внесенным корректировкам на указанном земельном участке запроектировано расположение многоквартирного жилого дома, — прокомментировал КП-Челябинск директор по коммуникациям АПРИ «Флай Плэнинг» Олег Гришанков. — Застройщиком за счет собственных средств разрабатывается проект новой школы на 1100 мест, который в последующем будет безвозмездно передан муниципальному образованию. Такая форма организованной работы по проектированию школы делает реалистичной ее строительство и запуск в 2025 году.

Участок под строительство школы уже определен, однако процедуру включения в кадастр еще не прошел.

Желтым обозначен участок на кадастровой карте, где построят школу на 1,1 тыс. учеников. Фото: АПРИ «Флай Плэнинг»

Объяснил застройщик ситуацию и с детским садом. Завершить его строительство планировалось также к концу 2023 года. Проект строительства уже разработан и получено разрешение; строительные работы уже начаты, завершатся они в конце 2024-го. Пока же девелопер организовал для жителей бесплатное размещение в частном детсаду, также завершается обустройство дошкольного учреждения на 70 мест.

— Несмотря на отсутствие в настоящее время муниципального детского сада и перенос места расположения муниципальной школы, права и законные интересы жителей «Паркового Премиум» не ущемлены: места для размещения детей до окончания строительства и начала работы муниципального детского сада организованы за счет Застройщика, новая школа на 1100 мест в два раза больше ранее запроектированной и также будет располагаться на доступном расстоянии жителям микрорайона, — объясняет Олег Гришанков.

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