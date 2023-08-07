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Общество7 августа 2023 9:00

В «Парковом Премиум» на месте обещанной школы строят многоэтажку

Застройщик ЖК под Челябинском отказался от строительства школы на 500 мест
Павел ПОНОМАРЕНКО
На этом участке хотели построить школу, но строят самый большой в микрорайоне дом. Фото: vk.com/premium_parkovyi

На этом участке хотели построить школу, но строят самый большой в микрорайоне дом. Фото: vk.com/premium_parkovyi

За месяц до начала очередного учебного года неприятную новость узнали жители микрорайона «Парковый Премиум» под Челябинском. К концу этого года там должна была появиться собственная школа, где смогли бы обучаться 500 детей. Но генплан поселка был изменен и теперь на месте школы будут строить многоэтажный дом на восемь подъездов — самый большой в жилом комплексе. Также местные жители обеспокоены ситуацией со строительством детского сада.

— Детский сад обещали построить к концу 2023 года, но строительство остановилось на стадии котлована. Школу строить не будут, потому что произошли изменения в генеральном плане застройки ЖК «Парковый Премиум». Изменения вносили на публичном слушании, но жителей этого комплекса не пригласили, – рассказала местная жительница Юлия Скрябина.

В загородом микрорайоне сейчас проживают 700 детей — в школу и детские сады их приходится возить родителям самостоятельно: в Челябинск или другие населенные пункты Сосновского района. Бесплатного автобуса-шаттла для поездок в город жителям также не предоставили.

О сложившейся ситуации жильцы комплекса известили Народный фронт. ОНФ обратился в Следственный комитет и прокуратуру региона с целью дать правовую оценку действиям администрации Сосновского района о решении построить многоквартирный дом вместо школы с целью извлечения коммерческой выгоды.

— Также обратились к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой взять на контроль сложившуюся ситуацию и обеспечить право на доступное образование детей из ЖК "Парковый Премиум", нуждающихся в предоставлении мест в школах, доступных по отдалённости от дома, до момента появления объектов социальной инфраструктуры в жилом комплексе, — сообщает челябинский ОНФ.

На обращение челябинских «фронтовиков» отреагировали и в администрации Сосновского района. Там пообещали организовать подвоз детей в соседние школы поселка Кременкуль и микрорайона Вишнёвая Горка.

Представители застройщика ЖК «Парковый Премиум» — компания АПРИ «Флай Плэнинг» — объяснили, что школа в сосновском поселке Пригородный, частью которого является комплекс, обязательно появится. По новому генплану их предусмотрено даже три — на 1300, 1100 и 325 мест. Одна из них — на 1100 мест — должна появиться в «Парковом Премиум», но земли, выделенной под школу, оказалось недостаточно.

— Площадь земельного участка, на котором было запроектировано расположение школы, составляет 16,7 тыс. кв. м, ввиду чего расположение на нем школы на 1100 мест невозможно и не соблюдало бы требований действующего законодательства. Согласно внесенным корректировкам на указанном земельном участке запроектировано расположение многоквартирного жилого дома, — прокомментировал КП-Челябинск директор по коммуникациям АПРИ «Флай Плэнинг» Олег Гришанков. — Застройщиком за счет собственных средств разрабатывается проект новой школы на 1100 мест, который в последующем будет безвозмездно передан муниципальному образованию. Такая форма организованной работы по проектированию школы делает реалистичной ее строительство и запуск в 2025 году.

Участок под строительство школы уже определен, однако процедуру включения в кадастр еще не прошел.

Желтым обозначен участок на кадастровой карте, где построят школу на 1,1 тыс. учеников. Фото: АПРИ «Флай Плэнинг»

Желтым обозначен участок на кадастровой карте, где построят школу на 1,1 тыс. учеников. Фото: АПРИ «Флай Плэнинг»

Объяснил застройщик ситуацию и с детским садом. Завершить его строительство планировалось также к концу 2023 года. Проект строительства уже разработан и получено разрешение; строительные работы уже начаты, завершатся они в конце 2024-го. Пока же девелопер организовал для жителей бесплатное размещение в частном детсаду, также завершается обустройство дошкольного учреждения на 70 мест.

— Несмотря на отсутствие в настоящее время муниципального детского сада и перенос места расположения муниципальной школы, права и законные интересы жителей «Паркового Премиум» не ущемлены: места для размещения детей до окончания строительства и начала работы муниципального детского сада организованы за счет Застройщика, новая школа на 1100 мест в два раза больше ранее запроектированной и также будет располагаться на доступном расстоянии жителям микрорайона, — объясняет Олег Гришанков.

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