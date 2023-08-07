Форменное безобразие: нужна ли в челябинских школах униформа

Даже надевая деловую одежду, школьники стараются выделиться за счет аксессуаров Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дисциплина или самовыражение? Правила или свой стиль? Споры о возврате к единой школьной форме не смолкают давно. Аргументы идут как за, так и против. Тем не менее законом это требование не установлено – каждая школа, посовещавшись с родителями, решает сама, во что должен одеваться ученик. В челябинских учебных заведениях нередко это не тотальная униформа, а общий деловой стиль, один свободный от формы день или какой-то обязательный элемент, например, цвет одежды или нашивка с гербом.

Нужен компромисс!

Тему введения школьной формы в Челябинской области подняла первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. В своем телеграм-канале (1,2 тыс. подписчиков) она запустила опрос среди читателей, чтобы узнать, что же думают на этот счет сами родители. 58% высказались за униформу, 26% - против.

— С одной стороны, школьная форма — это определенная эстетика. Кто застал время ношения обязательных ажурных воротничков и манжет, а также синих брюк и пиджаков, тот поймет, о чем речь. Во времена моей учебы в школах мы с особым предвкушением надевали праздничные комплекты формы с белыми фартучками перед торжественными линейками. Это еще и дисциплинировало: мы старались поддерживать форму в опрятном виде, — пишет Ирина Гехт.

Но, с другой стороны, первый вице-губернатор прекрасно понимает желание детей и подростков обозначить свой стиль, и лишать их этого (особенно старшеклассников) неправильно:

— Поэтому тут, безусловно, нужен компромисс. Причем договариваться нужно трем сторонам: руководству школы, родителям и детям, чье мнение тоже должно учитываться. Есть еще и финансовый аспект. Убеждена, что к введению униформы в учебных учреждениях нужно подходить гибко. Не стоит доводить до абсурда, когда детей без униформы выдворяют из школы или жестко наказывают. У детей должно быть понимание, для чего их школа вводит единый стиль в одежде. В этом случае задача родителей и педагогов — деликатно объяснить, что такое дресс-код, и зачем его придерживаются.

Форма не отвлекает от других дел

Форма настраивает на то, чтобы знания поступали в максимальном объеме, считает советник директора 11 лицея по воспитанию и взаимодействию с детскими обществ организациями Светлана Николаева. В лицее принят деловой стиль одежды, и такое решение, по ее словам, поддерживают родители:

— Мы общаемся с родителями, и видим, с какой любовью они выбирают жилеты, водолазки, брюки и рубашки. Школьники тоже с пониманием относятся к требованиям внутреннего распорядка. Да, молодежь сейчас требовательна к своему внешнему виду и окружающему миру, но все понимают, что форма — это инструмент, который дисциплинирует.

Тему эксперты обсуждали в эфире радио радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

— Я сам в свое время носил форму, считаю, что это удобная и практичная одежда, — говорит председатель совета родительской общественности Копейска Андрей Горланцев. – Тогда форма была удобной и единообразной. Я как родитель, за то чтобы была дисциплина.

Инфографика: Сергей Зверев

Какой же должна быть форма?

Удобной, немаркой, хорошо стираться и не мяться, уверен Андрей Горланцев. Такую, считает он, можно потом отдать или продать. Чаще всего в школах с формой начинают определяться еще в феврале. Фирмы, которые занимаются пошивом, сами заявляют о сотрудничестве. Привозят образцы, презентуют коллекции, ученикам даже предлагают примерить форму и выступить в качестве моделей, а родители могут посмотреть на лекала и пощупать ткань.

— Обычно мы рекомендуем родителям фирмы, в которых можно пошить форму. Они работают по всем ГОСТам, так как наша задача одеть ребенка так, чтобы это было ему комфортно и экологично. До родителей мы стареемся донести эту информацию, — говорит Светлана Николаева.

Родительское сообщество сейчас очень сплочено, и нередко идет обмен комплектами, кто-то может передать недостающий элемент одежды, а если в школе произойдет ЧП — то учителя тут же могут что-то починить. Как рассказала Светлана Николаева, во время работы в общеобразовательной школе (до лицея) с фирмой, которая шила форму, была договоренность на 10 дополнительных комплектов для учеников из малоимущих и неполных семей — тех, кто не может сам ее купить.

— Сейчас отшивается много одежды, производство поставлено на поток. Из собственного опыта с детьми могу сказать, что форма обходится дешевле свободного стиля, — считает Андрей Горланцев.

А цены-то кусаются!

В Контрольно-счетной палате Челябинской области подсчитали, что в этом году стоимость минимального набора одежды школьника выросла на 19,8% для мальчиков и 10,6% для девочек. В расчет брали: брюки, три рубашки, пиджак или жилет для мальчиков; юбку, три блузки, жакет или жилет для девочек. Цена такого комплекта может достигать 31,6 тыс. рублей! Это если брать по максимуму. Хотя, уверяют в ведомстве, у нас цены выросли не так сильно – по России в среднем форма подорожала чуть сильнее.

— Такой подъем во многом обусловлен возможным введением нового ГОСТа для ученической одежды. В связи с чем компании-производители заблаговременно озаботились улучшением качества отшиваемой формы, — считают в КСП, и напоминают, что перед началом учебного года розничные магазины предлагают акции и скидки.

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