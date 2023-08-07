Косплей фестиваль MOCon в Челябинске 2023: программа фестиваля

Тема косплей фестиваля в этом году - магия вне Хогвартса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

9 сентября 2023 года в Челябинске состоится косплей фестиваль MOCon. Это крупный молодежный фестиваль, где любители наряжаются в персонажей из игр, фильмов, книг и аниме. В этом году основная тема косплей фестиваля – магия вне Хогвартса – любые волшебные миры, где есть магическая сила и ее обладатели. В приоритете персонажи: маги, ведьмаки, волшебницы, колдуньи. Рассказываем, какая программа запланирована на косплей фестивале.

Косплей фестиваль MOCon в Челябинске пройдет в ДК Железнодорожников.

Главным событием косплей фестиваля станет конкурс костюмов. Участники в костюмах любимых персонажей будут соревноваться в нескольких номинациях: одиночное дефиле, групповое дефиле, тематическое, косплей-представление, антикосплей (смешная альтернатива эстетике классического косплея).

Проведут на MOCon в Челябинске конкурс вокала. Здесь будет две номинации: Live show (живое исполнение с шоу-постановкой), best voice (жюри оценивает вокальную технику, а оформление номера уходит на второстепенный план).

Будет и танцевальный конкурс, где участникам предстоит показать лучшую технику танца, точность хореографии в разрезе оригинала, оформление выступления, артистичность.

На косплей фестивале будет работать ярмарка и «Аллея мастеров», где все любители могут приобрести товары, связанные с тематикой косплея.

Расписание фестиваля MOCon в Челябинске будет известно ближе к дате мероприятия.

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