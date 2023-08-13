«Найти точку опоры и двигаться дальше»: в Челябинске прошел фестиваль адаптивных видов спорта для участников СВО

Фестиваль адаптивной физической культуры был приурочен ко Дню физкультурника Фото: Егор ЛОСЬКОВ

Первый фестиваль адаптивных видов спорта для участников спецоперации в регионе прошел в субботу 12 августа на стадионе имени Елены Елесиной в Челябинске в рамках Дня физкультурника. Более 20 спортивных дисциплин были продемонстрированы военным с различными травмами, которые они могут выбрать для своей реабилитации.

Церемония открытия началась с приветственной речи организаторов мероприятия, которые отметили значимость дня и важность здорового образа жизни для каждого человека.

Фото: Егор ЛОСЬКОВ

В ходе интервью, директор регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области Павел Титов, поделился концепцией события:

— Фестиваль мы организуем в первую очередь для того, чтобы показать все возможности и максимум дисциплин, которые у нас развиваются, не только в Челябинске, но и в Челябинской области, чтобы можно было прийти воочию посмотреть и попробовать позаниматься, и попробовать свои силы сразу же, не ходя по школам, а в одном месте можно было выбрать.

Также, Александр Титов отметил, что спортсмены, которые отбираются в сборную команду Челябинской области, финансируются полностью за счет бюджета регионального для участия в Чемпионатах России, первенствах России и в международных соревнованиях. А с этого года стали обеспечиваться спортивной формой и инвентарем.

Фото: Егор ЛОСЬКОВ

Одна из главных задач фестиваля — вдохновить и мотивировать людей к занятию спортом и здоровому образу жизни.

— Во-первых, я бы хотел сказать, что любая неприятность она короче, чем сама жизнь, поэтому надо для начала принять себя такой, какой ты есть, какой ты получился в связи с какой-то неприятностью. А во-вторых нельзя оставаться на месте, надо продолжать дальше развиваться. Спорт — как одна из ступеней развития, может быть это какая-то опорная точка, опора, на которую можно опереться и двигаться дальше в любом направлении: в бизнесе, искусстве, в том же самом спорте, в любой, в реабилитации своих друзей, соотечественников, своих сослуживцев, — поделился важной мыслью вице-скип сборной России по керлингу на колясках серебряный призер Паралимпийских игр 2014 Марат Романов.

Фото: Егор ЛОСЬКОВ

Кроме того, были представлены различные стенды с активностями и расставлены по всей территории мини-версии тренировочных мест, что добавляло дополнительное разнообразие мероприятию. Не хватало лишь бассейна для полноты картины всех озвученных дисциплин.

Фото: Егор ЛОСЬКОВ

К слову, бассейнов не хватает еще и в городе. Чемпион Параолимпийских игр-2020 в Токио Дмитрий Черняев и его тренер Михаилом Урановым Николаевичем рассказали: в Челябинске не хватает хороших бассейнов именно для людей с ограниченными возможностями.

— У нас был очень хороший бассейн «Электрометаллург» (он же — «Ариант» на Российской. — Прим. ред.), я там плавал с 9 лет. То есть все соревнования, все медали, которые я завоевал, подготовка проходила в этом бассейне. В 2020 году, после Паралимпиады зимой его закрыли, и мы сталкиваемся с очень такими трудностями: в зал мы ездим в одно место, допустим, бассейн у нас в другое месте. Бассейн у нас неудобный. То есть, не 50 метров, а 25, так как я ограниченными возможностями, мне очень тяжело плавать в «четвертаках». Хотелось, конечно же, чтобы реставрация бассейна как можно быстрее закончилась, — рассказал Дмитрий Черняев.

Фото: Егор ЛОСЬКОВ

Фото: Егор ЛОСЬКОВ

Паралимпийцы, как и военные из СВО, проявляют невероятную силу воли, решимость и настойчивость, чтобы преодолевать собственные ограничения и достигать высоких результатов. Поэтому суть проведения фестиваля адаптивного спорта для военных, пришедших из СВО, заключается в предоставлении им возможности выбрать и заниматься спортом как частью своей реабилитации и адаптации к гражданской жизни.

— Именно сейчас развитие адаптивного спорта как никогда актуально, так как из зоны проведения СВО возвращаются ребята, для которых спорт и физкультура – важный инструмент реабилитации, — отметила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

Фото: Егор ЛОСЬКОВ

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