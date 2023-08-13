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Спорт13 августа 2023 6:52

«Найти точку опоры и двигаться дальше»: в Челябинске прошел фестиваль адаптивных видов спорта для участников СВО

В Челябинске провели первый фестиваль адаптивных видов спорта для участников СВО
Виктория КАМАЛЬДИНОВА
Фестиваль адаптивной физической культуры был приурочен ко Дню физкультурника

Фестиваль адаптивной физической культуры был приурочен ко Дню физкультурника

Фото: Егор ЛОСЬКОВ

Первый фестиваль адаптивных видов спорта для участников спецоперации в регионе прошел в субботу 12 августа на стадионе имени Елены Елесиной в Челябинске в рамках Дня физкультурника. Более 20 спортивных дисциплин были продемонстрированы военным с различными травмами, которые они могут выбрать для своей реабилитации.

Церемония открытия началась с приветственной речи организаторов мероприятия, которые отметили значимость дня и важность здорового образа жизни для каждого человека.

Фото: Егор ЛОСЬКОВ

В ходе интервью, директор регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области Павел Титов, поделился концепцией события:

— Фестиваль мы организуем в первую очередь для того, чтобы показать все возможности и максимум дисциплин, которые у нас развиваются, не только в Челябинске, но и в Челябинской области, чтобы можно было прийти воочию посмотреть и попробовать позаниматься, и попробовать свои силы сразу же, не ходя по школам, а в одном месте можно было выбрать.

Также, Александр Титов отметил, что спортсмены, которые отбираются в сборную команду Челябинской области, финансируются полностью за счет бюджета регионального для участия в Чемпионатах России, первенствах России и в международных соревнованиях. А с этого года стали обеспечиваться спортивной формой и инвентарем.

Фото: Егор ЛОСЬКОВ

Одна из главных задач фестиваля — вдохновить и мотивировать людей к занятию спортом и здоровому образу жизни.

— Во-первых, я бы хотел сказать, что любая неприятность она короче, чем сама жизнь, поэтому надо для начала принять себя такой, какой ты есть, какой ты получился в связи с какой-то неприятностью. А во-вторых нельзя оставаться на месте, надо продолжать дальше развиваться. Спорт — как одна из ступеней развития, может быть это какая-то опорная точка, опора, на которую можно опереться и двигаться дальше в любом направлении: в бизнесе, искусстве, в том же самом спорте, в любой, в реабилитации своих друзей, соотечественников, своих сослуживцев, — поделился важной мыслью вице-скип сборной России по керлингу на колясках серебряный призер Паралимпийских игр 2014 Марат Романов.

Фото: Егор ЛОСЬКОВ

Кроме того, были представлены различные стенды с активностями и расставлены по всей территории мини-версии тренировочных мест, что добавляло дополнительное разнообразие мероприятию. Не хватало лишь бассейна для полноты картины всех озвученных дисциплин.

Фото: Егор ЛОСЬКОВ

К слову, бассейнов не хватает еще и в городе. Чемпион Параолимпийских игр-2020 в Токио Дмитрий Черняев и его тренер Михаилом Урановым Николаевичем рассказали: в Челябинске не хватает хороших бассейнов именно для людей с ограниченными возможностями.

— У нас был очень хороший бассейн «Электрометаллург» (он же — «Ариант» на Российской. — Прим. ред.), я там плавал с 9 лет. То есть все соревнования, все медали, которые я завоевал, подготовка проходила в этом бассейне. В 2020 году, после Паралимпиады зимой его закрыли, и мы сталкиваемся с очень такими трудностями: в зал мы ездим в одно место, допустим, бассейн у нас в другое месте. Бассейн у нас неудобный. То есть, не 50 метров, а 25, так как я ограниченными возможностями, мне очень тяжело плавать в «четвертаках». Хотелось, конечно же, чтобы реставрация бассейна как можно быстрее закончилась, — рассказал Дмитрий Черняев.

Фото: Егор ЛОСЬКОВ

Фото: Егор ЛОСЬКОВ

Паралимпийцы, как и военные из СВО, проявляют невероятную силу воли, решимость и настойчивость, чтобы преодолевать собственные ограничения и достигать высоких результатов. Поэтому суть проведения фестиваля адаптивного спорта для военных, пришедших из СВО, заключается в предоставлении им возможности выбрать и заниматься спортом как частью своей реабилитации и адаптации к гражданской жизни.

— Именно сейчас развитие адаптивного спорта как никогда актуально, так как из зоны проведения СВО возвращаются ребята, для которых спорт и физкультура – важный инструмент реабилитации, — отметила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

Фото: Егор ЛОСЬКОВ

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