Красавицы в любимом деле: публикуем итоги конкурса «Леди в белых халатах»

Сколько красавиц работает в медучреждениях Челябинской области! Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В конкурсе Комсомолки «Леди в белых халатах» приняли участие самые очаровательные и красивые девушки и женщины, которые работают в сфере медицины. Мы получили более 40 заявок от врачей, медсестер и даже целых коллективов. За месяц некоторые из них собрали более 15 тысяч голосов! И наконец мы готовы назвать имена тех, кто покорил сердца нашей аудитории.

Среди врачей больше всех лайков собрала Надежда Загороднева из Челябинска. Свои «сердца» ей подарили 16 708 человек! Надежда – терапевт, в профессии она более 14 лет. 12 из них работает в медицинском центре «Доктор Ост».

Терапевт Надежда Загороднева. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

– Моя профессия – это призвание и мечта с раннего детства. Я люблю свою работу и считаю ее очень важной. Бывает так, что просто чувствуешь, что именно здесь ты нужен больше всего, – написала в своей заявке Надежда.

Самой очаровательной медсестрой признали Надежду Корепанову. Целых 23 года она работает в ГКБ №6, хотя в дипломе и написано «педагог». Сейчас Надежда – старшая медицинская сестра второго отделения реанимации и интенсивной терапии.

Старшая медицинская сестра Надежда Корепанова. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

– Никогда не думала куда-то перебежать: ни за деньгами, ни за лучшими условиями. Не лучшие времена наступили для медицины. Но до сих пор хочется верить, что профессии врача и медицинской сестры будут вызывать только чувство гордости! – отмечает Надежда в своей заявке.

Лучшим «Коллективом в белых халатах» стали три врача онкологического отделения офтальмологического Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.

Врачебный коллектив онкологического отделения офтальмологического ГАУЗ «ЧОКЦО и ЯМ». Фото: Предоставлено "Комсомолке"

– Любимое дело наполняет человека жизненной энергией, принося пользу окружающим людям, – уверены красавицы-врачи.

«Комсомольская правда – Челябинск» благодарит всех участниц конкурса «Леди в белых халатах». Вы оберегаете жизни и здоровье жителей региона. А мы вам за это очень признательны!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Леди в белых халатах 2023» в Челябинской области. Выбираем самую очаровательную сотрудницу медучреждений города и региона

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.