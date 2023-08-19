Когда чего-то не хватает: с этими украшениями вы будете выглядеть дорого и стильно

Украшения станут изюминкой и дополнят ваш образ. Фото: предоставлено стилистом

Надев любимые вещи, иногда кажется, что в образе чего-то не хватает. Украшения могут дополнить любой образ и сделать его ярким и трендовым. Стилисты часто сравнивают украшения со специями в хорошем блюде. Но здесь главное – грамотно подобрать комплект. Стилист из Челябинска Ольга Теплякова рассказала, в чем принципиальная разница базовых и праздничных украшений, а также показала остромодные решения и тенденции. По ее словам, все украшения можно разделить на четыре большие категории.

Бижутерия брендов массмаркета и отдельно стоящих корнеров в ТЦ

Практически во всех брендах массмаркета есть небольшие стенды с бижутерией. Она часто отражает стиль самого бренда. Например, в Lime более элегантная и дорогая, а в Befree — молодежная, в Mango — необычная и трендовая. Ее вполне можно покупать, особенно на скидках с целью сэкономить и купить что-то интересное, даже если ненадолго.

– Качество таких изделий может быть как хорошее, так и плохое. Например, кольца одного известного бренда у меня облезли через пару недель носки, а колье из другого отдела массмаркета ношу третий год и оно в норме. То из чего делают украшения, остается загадкой, и тут уж как повезет, – делится Ольга Теплякова.

Самое большое преимущество этой категории – интересные и акцентные модели за небольшую цену на один сезон. Но они совершенно не подходят для постоянного ношения и в качестве базовых аксессуаров.

Фото: предоставлено стилистом

Украшения из драгоценных сплавов золота или серебра

Эта категория украшений продается в отделах всех торговых центров или в отдельных магазинах. Их цена может быть разной, в зависимости от вида изделия. Самое главное – из большого количества несовременных украшений выбрать трендовые.

Неоценимое преимущество таких украшений – долговечность и отсутствие реакции от окисления сплавов бижутерии. Если вы можете носить только золото или серебро, то рассмотрите этот вариант. Многие бренды начинают заботиться о дизайне и делать стильные украшения, например, бренд Sokolov. Украшения этого бренда отличаются простыми геометричными формами, минимализмом. Их сразу можно отличить от украшений советских годов.

Фото: предоставлено стилистом

– Однозначно следует рассматривать эту категорию для выбора украшений на повседневную носку. Они подойдут тем, кто любит минималистичные и незаметные украшения, базовые аксессуары из драгоценных сплавов, а также для тех, кто не снимает украшения на ночь. Они имеют простые формы: круг, палочка, капля, кольцо, – советует стилист.

Фото: предоставлено стилистом

Дизайнерские бренды

Такие украшения можно встретить в мультибрендовых пространствах российских дизайнеров, как Willa в ТЦ «Куба», Pesok, Club of Desing, Acsy, Trend House, Dom Дизайнеров в ТЦ «Горки». Это украшения, которые дизайнеры сами собирают из готовых комплектующих, или бренд отливает изделия по своим эскизам из серебра.

– Бренды работающие с серебром, как правило, небольшие. У них маленькая линейка изделий, но все украшения интересные, необычные, дизайнерские. Они будут дороже, чем в предыдущем пункте, но эксклюзивное. Здесь можно найти поистине стильные украшения и носить их долгие годы. Часто у таких брендов есть странички в социальных сетях, их стоит искать и там, – поясняет Ольга Теплякова.

Фото: предоставлено стилистом

Но большинство брендов делает украшения из деталей, созданных на фабриках. Такие украшения называют «ювелирная бижутерия». Она часто изготавливается в Корее, основу составляет латунный сплав хорошего качества, покрытие может быть позолотой или родием, который относится к платиновым металлам. Поэтому покрытие будет гипоаллергенное и долговечное при правильном уходе.

Фото: предоставлено стилистом

Дизайн таких украшений разнообразен. Можно выбрать как базовые украшения, так и трендовые. Благодаря тому, что цветов камней, бусин, жемчуга и бисера у дизайнера огромное количество, есть возможность придумывать и изготавливать украшения, подходящие под любой цвет одежды, степень нарядности и универсальности.

Фото: предоставлено стилистом

– Отличный универсальный вариант – серьги-трансформеры. Имея одну основу и несколько подвесок, можно составить различные варианты под все события, а после – только докупать подвески. Например, в гардеробе у вас появились розовые туфли, завершить образ можно докупив подвес с розовым камнем, – отмечает стилист.

Брендовая бижутерия класса Lux

Она может быть как известных мировых брендов, так и малоизвестных европейских брендов, привезенных баерами в Россию. Такую бижутерию можно приобрести в магазинах города, у баеров и на площадках ресейла. Здесь как раз можно найти винтажные украшения, которые сейчас очень в моде. Цены на такую бижутерию гораздо выше из-за имени бренда, но основу их будет составлять также латунный сплав с покрытием, как и у предыдущем пункте. Такие украшения уже предпочтительнее людям со статусом и более высоким положением в обществе, а также любителям определенных брендов и поклонников их дизайна. Здесь у брендов есть более высокие мощности для производства деталей, из которых собирается украшения. Часто будут присутствовать логотипы брендов или их фирменные детали.

Фото: предоставлено стилистом

Когда вы определите в какой категории вам предпочтительнее покупать украшения, то можно переходить к тенденциям и выбрать актуальные украшения.

- Акцентные, заметные, большие и лаконичные серьги. Это две одинаковые заметные серьги, по типу гвоздика или клипса. Очень актуальная сейчас модель. Идеальны для делового гардероба. Чем больше, тем наряднее. Камней и цветных вставок нет, максимум черный или белый цвет, но предпочтительнее полностью металл. Крупные серьги сделают образ сразу более дорогим.

Фото: предоставлено стилистом

- Асимметричные серьги. Такие серьги могут изначально быть такими по задумке дизайнера, или вы можете просто надеть две разные сережки. Здесь огромное поле для экспериментов и творчества. Такой вариант подойдет смелым и неординарным натурам. Его идеально составить из сережек-трансформеров, когда вы на одну сережку надеваете подвеску, а вторую оставляете свободной.

Фото: предоставлено стилистом

- Серьги-кольца. Они могут разных размеров, форм, металлов, материалов. На кольцах могут быть еще подвески. Больше это подходит для летнего и неформального образа, с которыми серьги-кольца смотря очень красиво и женственно.

Фото: предоставлено стилистом

- Минимализм. Это очень понятная и носибельная тенденция. Весь комплект украшений собирают в одном металле, чаще в серебре. У него должны быть простые формы, гладкие поверхности, без камней и вставок. Колец желательно надевать сразу несколько и разных форм. К серьгам надевать каффы.

Фото: предоставлено стилистом

– Обязательно добавляйте к своему образу украшения, чтобы сделать его более стильным. Не бойтесь блистать, сейчас это доступно всем, – отмечает стилист Ольга Теплякова.

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